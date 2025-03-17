https://ria.ru/20250317/truba-2005509152.html
На северо-востоке Москвы при прорыве трубы пострадала женщина
На северо-востоке Москвы при прорыве трубы пострадала женщина - РИА Новости, 17.03.2025
На северо-востоке Москвы при прорыве трубы пострадала женщина
Женщина пострадала при прорыве горячей воды на проезжую часть дублера на северо-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T15:08:00+03:00
2025-03-17T15:08:00+03:00
2025-03-17T15:10:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Женщина пострадала при прорыве горячей воды на проезжую часть дублера на северо-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "На улице Полярная в районе Северное Медведково возле дома номер 36 произошел прорыв горячей воды на проезжую часть дублера", - сказал собеседника агентства. По его словам, в результате происшествия пострадала женщина - у нее ожог ноги.Прокуратура Москвы сообщила РИА Новости, что контролирует устранение последствий утечки воды на улице Полярная. Также прокуроры поставили на контроль установление обстоятельств и причин произошедшего.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
На северо-востоке Москвы при прорыве трубы пострадала женщина
Женщину обожгло кипятком при прорыве трубы на северо-востоке Москвы
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Женщина пострадала при прорыве горячей воды на проезжую часть дублера на северо-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На улице Полярная в районе Северное Медведково возле дома номер 36 произошел прорыв горячей воды на проезжую часть дублера", - сказал собеседника агентства.
По его словам, в результате происшествия пострадала женщина - у нее ожог ноги.
Прокуратура Москвы сообщила РИА Новости, что контролирует устранение последствий утечки воды на улице Полярная. Также прокуроры поставили на контроль установление обстоятельств и причин произошедшего.