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На северо-востоке Москвы при прорыве трубы пострадала женщина - РИА Новости, 17.03.2025
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15:08 17.03.2025 (обновлено: 15:10 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/truba-2005509152.html
На северо-востоке Москвы при прорыве трубы пострадала женщина
На северо-востоке Москвы при прорыве трубы пострадала женщина - РИА Новости, 17.03.2025
На северо-востоке Москвы при прорыве трубы пострадала женщина
Женщина пострадала при прорыве горячей воды на проезжую часть дублера на северо-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 17.03.2025
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происшествия
москва
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Женщина пострадала при прорыве горячей воды на проезжую часть дублера на северо-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "На улице Полярная в районе Северное Медведково возле дома номер 36 произошел прорыв горячей воды на проезжую часть дублера", - сказал собеседника агентства. По его словам, в результате происшествия пострадала женщина - у нее ожог ноги.Прокуратура Москвы сообщила РИА Новости, что контролирует устранение последствий утечки воды на улице Полярная. Также прокуроры поставили на контроль установление обстоятельств и причин произошедшего.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
На северо-востоке Москвы при прорыве трубы пострадала женщина

Женщину обожгло кипятком при прорыве трубы на северо-востоке Москвы

© Кадр видео из соцсетейПоследствия прорыва трубы на улице Полярная в Москве
Последствия прорыва трубы на улице Полярная в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© Кадр видео из соцсетей
Последствия прорыва трубы на улице Полярная в Москве
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Женщина пострадала при прорыве горячей воды на проезжую часть дублера на северо-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На улице Полярная в районе Северное Медведково возле дома номер 36 произошел прорыв горячей воды на проезжую часть дублера", - сказал собеседника агентства.
По его словам, в результате происшествия пострадала женщина - у нее ожог ноги.
Прокуратура Москвы сообщила РИА Новости, что контролирует устранение последствий утечки воды на улице Полярная. Также прокуроры поставили на контроль установление обстоятельств и причин произошедшего.
Место происшествия, где произошла утечка воды на Уральской улице в Москве. 22 января 2025 - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
На востоке Москвы на проезжую часть вытекла вода
22 января, 21:58
 
ПроисшествияМосква
 
 
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