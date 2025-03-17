https://ria.ru/20250317/trevoga-2005402277.html

В Липецкой области отменили режим воздушной опасности

В Липецкой области отменили режим воздушной опасности - РИА Новости, 17.03.2025

В Липецкой области отменили режим воздушной опасности

Режим воздушной опасности отменен в Липецкой области, сообщает главное управление МЧС по региону. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T03:02:00+03:00

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2025-03-17T03:02:00+03:00

липецкая область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Режим воздушной опасности отменен в Липецкой области, сообщает главное управление МЧС по региону. Режим воздушной опасности был объявлен в Липецкой области в воскресенье, в 19.17 мск. Он продлился семь с половиной часов. "Отбой желтого уровня "Воздушная опасность" по Липецкой области и третьего уровня реагирования", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

липецкая область

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

липецкая область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность