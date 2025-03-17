https://ria.ru/20250317/trevoga-2005402277.html
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности - РИА Новости, 17.03.2025
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
Режим воздушной опасности отменен в Липецкой области, сообщает главное управление МЧС по региону. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T03:02:00+03:00
2025-03-17T03:02:00+03:00
2025-03-17T03:02:00+03:00
липецкая область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Режим воздушной опасности отменен в Липецкой области, сообщает главное управление МЧС по региону. Режим воздушной опасности был объявлен в Липецкой области в воскресенье, в 19.17 мск. Он продлился семь с половиной часов. "Отбой желтого уровня "Воздушная опасность" по Липецкой области и третьего уровня реагирования", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
липецкая область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Липецкая область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
МЧС: в Липецкой области отменили режим воздушной опасности