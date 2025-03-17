https://ria.ru/20250317/tramp-2005603149.html

Провал ВСУ в Курской области не связан с помощью США, заявил Трамп

Провал ВСУ в Курской области не связан с помощью США, заявил Трамп - РИА Новости, 17.03.2025

Провал ВСУ в Курской области не связан с помощью США, заявил Трамп

Провал ВСУ в Курской области не связан с решением Вашингтона временно приостановить поставки помощи Киеву, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T22:52:00+03:00

2025-03-17T22:52:00+03:00

2025-03-17T23:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

курская область

сша

киев

вооруженные силы украины

владимир путин

валерий герасимов

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ВАШИНГТОН, 17 мар — РИА Новости. Провал ВСУ в Курской области не связан с решением Вашингтона временно приостановить поставки помощи Киеву, заявил президент США Дональд Трамп."Нет, вовсе нет. Скорее наоборот. Думаю, это было оценено по достоинству", — ответил он на соответствующий вопрос.США должны были заставить Украину поступить правильно, и это, по словам главы Белого дома, было непросто."Если я вижу, что кто-то делает что-то плохое, что приведет к большому числу жертв. <...> Думаю, сейчас они делают верные шаги, и мы стараемся добиться соглашения о перемирии и мире", — отметил Трамп.В начале марта российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области. Как подсчитало РИА Новости на основе последних данных Минобороны, военные освободили 31 населенный пункт, в том числе Суджу, а ВСУ потеряли более двух тысяч боевиков.Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.Глава государства подчеркнул, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно. Он также предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы.В минувшую пятницу Трамп попросил Путина пощадить окруженные украинские войска. Российский лидер заявил, что для реализации этого призыва Киев должен приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен.

https://ria.ru/20250317/vsu-2005507676.html

https://ria.ru/20250317/alaudinov-2005486409.html

https://ria.ru/20250314/david--2005083289.html

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в мире, курская область, сша, киев, вооруженные силы украины, владимир путин, валерий герасимов, дональд трамп