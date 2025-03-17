Провал ВСУ в Курской области не связан с помощью США, заявил Трамп
Трамп: провал ВСУ в Курской области не связан с приостановкой военной помощи США
© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 мар — РИА Новости. Провал ВСУ в Курской области не связан с решением Вашингтона временно приостановить поставки помощи Киеву, заявил президент США Дональд Трамп.
"Нет, вовсе нет. Скорее наоборот. Думаю, это было оценено по достоинству", — ответил он на соответствующий вопрос.
США должны были заставить Украину поступить правильно, и это, по словам главы Белого дома, было непросто.
"Если я вижу, что кто-то делает что-то плохое, что приведет к большому числу жертв. <...> Думаю, сейчас они делают верные шаги, и мы стараемся добиться соглашения о перемирии и мире", — отметил Трамп.
В начале марта российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области. Как подсчитало РИА Новости на основе последних данных Минобороны, военные освободили 31 населенный пункт, в том числе Суджу, а ВСУ потеряли более двух тысяч боевиков.
Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Глава государства подчеркнул, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно. Он также предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы.
В минувшую пятницу Трамп попросил Путина пощадить окруженные украинские войска. Российский лидер заявил, что для реализации этого призыва Киев должен приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен.
Трамп попросил у Путина пощады. Счет пошел на часы
14 марта, 18:37