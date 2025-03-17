Рейтинг@Mail.ru
Провал ВСУ в Курской области не связан с помощью США, заявил Трамп - РИА Новости, 17.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:52 17.03.2025 (обновлено: 23:20 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/tramp-2005603149.html
Провал ВСУ в Курской области не связан с помощью США, заявил Трамп
Провал ВСУ в Курской области не связан с помощью США, заявил Трамп - РИА Новости, 17.03.2025
Провал ВСУ в Курской области не связан с помощью США, заявил Трамп
Провал ВСУ в Курской области не связан с решением Вашингтона временно приостановить поставки помощи Киеву, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T22:52:00+03:00
2025-03-17T23:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
сша
киев
вооруженные силы украины
владимир путин
валерий герасимов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f64bec2d1c6f46196fb132b495b0440.jpg
ВАШИНГТОН, 17 мар — РИА Новости. Провал ВСУ в Курской области не связан с решением Вашингтона временно приостановить поставки помощи Киеву, заявил президент США Дональд Трамп."Нет, вовсе нет. Скорее наоборот. Думаю, это было оценено по достоинству", — ответил он на соответствующий вопрос.США должны были заставить Украину поступить правильно, и это, по словам главы Белого дома, было непросто."Если я вижу, что кто-то делает что-то плохое, что приведет к большому числу жертв. &lt;...&gt; Думаю, сейчас они делают верные шаги, и мы стараемся добиться соглашения о перемирии и мире", — отметил Трамп.В начале марта российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области. Как подсчитало РИА Новости на основе последних данных Минобороны, военные освободили 31 населенный пункт, в том числе Суджу, а ВСУ потеряли более двух тысяч боевиков.Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.Глава государства подчеркнул, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно. Он также предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы.В минувшую пятницу Трамп попросил Путина пощадить окруженные украинские войска. Российский лидер заявил, что для реализации этого призыва Киев должен приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен.
https://ria.ru/20250317/vsu-2005507676.html
https://ria.ru/20250317/alaudinov-2005486409.html
https://ria.ru/20250314/david--2005083289.html
курская область
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_43845dc336bcce55e1071c876df288ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, курская область, сша, киев, вооруженные силы украины, владимир путин, валерий герасимов, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, США, Киев, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Дональд Трамп
Провал ВСУ в Курской области не связан с помощью США, заявил Трамп

Трамп: провал ВСУ в Курской области не связан с приостановкой военной помощи США

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 17 мар — РИА Новости. Провал ВСУ в Курской области не связан с решением Вашингтона временно приостановить поставки помощи Киеву, заявил президент США Дональд Трамп.
"Нет, вовсе нет. Скорее наоборот. Думаю, это было оценено по достоинству", — ответил он на соответствующий вопрос.
Военнослужащие ВС России в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
"Удалось захватить в плен": в Киеве заявили о катастрофе в Курской области
Вчера, 15:06
США должны были заставить Украину поступить правильно, и это, по словам главы Белого дома, было непросто.
"Если я вижу, что кто-то делает что-то плохое, что приведет к большому числу жертв. <...> Думаю, сейчас они делают верные шаги, и мы стараемся добиться соглашения о перемирии и мире", — отметил Трамп.
В начале марта российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области. Как подсчитало РИА Новости на основе последних данных Минобороны, военные освободили 31 населенный пункт, в том числе Суджу, а ВСУ потеряли более двух тысяч боевиков.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Алаудинов: ВСУ пытаются удержать три населенных пункта в Курской области
Вчера, 13:42
Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Глава государства подчеркнул, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно. Он также предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы.
В минувшую пятницу Трамп попросил Путина пощадить окруженные украинские войска. Российский лидер заявил, что для реализации этого призыва Киев должен приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Трамп попросил у Путина пощады. Счет пошел на часы
14 марта, 18:37
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьСШАКиевВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинВалерий ГерасимовДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала