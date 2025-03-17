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Байден "позорно" забыл о застрявших на МКС астронавтах, заявил Трамп - РИА Новости, 17.03.2025
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Наука
 
21:53 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/tramp-2005598612.html
Байден "позорно" забыл о застрявших на МКС астронавтах, заявил Трамп
Байден "позорно" забыл о застрявших на МКС астронавтах, заявил Трамп - РИА Новости, 17.03.2025
Байден "позорно" забыл о застрявших на МКС астронавтах, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет возвращения на землю застрявших на Международной космической станции (МКС) астронавтов и что... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T21:53:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет возвращения на землю застрявших на Международной космической станции (МКС) астронавтов и что администрация его предшественника Джо Байдена "позорно" забыла о них. Ранее в НАСА заявили, что отстыковка космического корабля Crew Dragon с американскими астронавтами Ником Хейгом, Суни Уильямсом и Бутчем Уилмором и российским космонавтом Александром Горбуновым от МКС запланирована на 18 марта. "Вылет завтра, посадка в среду. Точное время будет сообщено дополнительно. Безопасность всегда стоит на первом месте, и мы соблюдаем максимальные стандарты. Но после восьми долгих месяцев полета, который должен был продлиться восемь дней, время наконец пришло. Я с нетерпением жду встречи с Бутчем и Суни и еще раз благодарю НАСА и (исполняющую обязанности администратора НАСА) Джанет Петро!" - написал Трамп в соцсети Truth Social. Президент добавил, что в администрации Байдена инцидент "позорно забыли", так как сочли его "очень неприятным" для себя. "Очередная вещь, которую я унаследовал от этой группы неудачников и некомпетентных людей", - написал Трамп. Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА Starliner отправился в первый пилотируемый полет с астронавтами НАСА Барри (Бутчем) Уилмором и Сунитой (Суни) Уильямс 5 июня 2024 года. Планировалось, что испытательная миссия продлится около недели, но из-за обнаруженных во время стыковки со станцией проблем в двигателе корабля и последующей утечки гелия тест затянулся. Специалистам не удалось ликвидировать выявленные неполадки и было принято решение, что Starliner вернется на Землю без экипажа. Уилмор и Уильямс остались на МКС. К МКС 16 марта пристыковался космический корабль Crew Dragon, в состав команды которого входит российский космонавт Кирилл Песков. Этот корабль должен забрать американских астронавтов миссии Starliner, которые уже девять месяцев находятся на станции. Трамп ранее обвинил в случившемся своего предшественника Байдена, поскольку возвращение астронавтов неоднократно откладывалось. Трамп заявил, что лично просил главу SpaceX Илона Маска помочь экипажу Starliner, который долгие месяцы остается на орбите. Миллиардер утверждал, что администрация Байдена отказалась от его предложения вернуть астронавтов прошлой осенью. О том, что Crew-10 вылетит к МКС в марте, было объявлено в декабре прошлого года. Застрявшие астронавты вернутся вместе с экипажем миссии Crew-9, который прибыл на МКС в конце сентября.
https://ria.ru/20250316/mks-2005286551.html
https://ria.ru/20250317/mask-2005403735.html
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сша, земля, дональд трамп, джо байден, ник хейг, наса, spacex, в мире, космос - риа наука
Наука, США, Земля, Дональд Трамп, Джо Байден, Ник Хейг, НАСА, SpaceX, В мире, Космос - РИА Наука
Байден "позорно" забыл о застрявших на МКС астронавтах, заявил Трамп

Трамп заявил, что с нетерпением ждет возвращения застрявших на МКС астронавтов

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет возвращения на землю застрявших на Международной космической станции (МКС) астронавтов и что администрация его предшественника Джо Байдена "позорно" забыла о них.
Ранее в НАСА заявили, что отстыковка космического корабля Crew Dragon с американскими астронавтами Ником Хейгом, Суни Уильямсом и Бутчем Уилмором и российским космонавтом Александром Горбуновым от МКС запланирована на 18 марта.
Экипаж космического корабля Crew Dragon на борту Международной космической станции. 16 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Экипаж Crew Dragon перешел на борт МКС
16 марта, 09:31
"Вылет завтра, посадка в среду. Точное время будет сообщено дополнительно. Безопасность всегда стоит на первом месте, и мы соблюдаем максимальные стандарты. Но после восьми долгих месяцев полета, который должен был продлиться восемь дней, время наконец пришло. Я с нетерпением жду встречи с Бутчем и Суни и еще раз благодарю НАСА и (исполняющую обязанности администратора НАСА) Джанет Петро!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Президент добавил, что в администрации Байдена инцидент "позорно забыли", так как сочли его "очень неприятным" для себя.
"Очередная вещь, которую я унаследовал от этой группы неудачников и некомпетентных людей", - написал Трамп.
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Маск отреагировал на благодарность застрявших на МКС астронавтов
Вчера, 04:03
Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА Starliner отправился в первый пилотируемый полет с астронавтами НАСА Барри (Бутчем) Уилмором и Сунитой (Суни) Уильямс 5 июня 2024 года. Планировалось, что испытательная миссия продлится около недели, но из-за обнаруженных во время стыковки со станцией проблем в двигателе корабля и последующей утечки гелия тест затянулся. Специалистам не удалось ликвидировать выявленные неполадки и было принято решение, что Starliner вернется на Землю без экипажа. Уилмор и Уильямс остались на МКС.
К МКС 16 марта пристыковался космический корабль Crew Dragon, в состав команды которого входит российский космонавт Кирилл Песков. Этот корабль должен забрать американских астронавтов миссии Starliner, которые уже девять месяцев находятся на станции.
Трамп ранее обвинил в случившемся своего предшественника Байдена, поскольку возвращение астронавтов неоднократно откладывалось. Трамп заявил, что лично просил главу SpaceX Илона Маска помочь экипажу Starliner, который долгие месяцы остается на орбите. Миллиардер утверждал, что администрация Байдена отказалась от его предложения вернуть астронавтов прошлой осенью. О том, что Crew-10 вылетит к МКС в марте, было объявлено в декабре прошлого года. Застрявшие астронавты вернутся вместе с экипажем миссии Crew-9, который прибыл на МКС в конце сентября.
Земля с орбиты Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Орбиту МКС подняли почти на два километра
Вчера, 19:38
 
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