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Трамп рассказал об ответе США на атаки хуситов - РИА Новости, 17.03.2025
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18:43 17.03.2025 (обновлено: 18:50 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/tramp-2005566393.html
Трамп рассказал об ответе США на атаки хуситов
Трамп рассказал об ответе США на атаки хуситов - РИА Новости, 17.03.2025
Трамп рассказал об ответе США на атаки хуситов
Президент США Дональд Трамп пообещал, что Вашингтон ответит силой на любые дальнейшие нападения, подчеркнув, что отныне все действия хуситов будут расцениваться РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T18:43:00+03:00
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сша
в мире
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал, что Вашингтон ответит силой на любые дальнейшие нападения, подчеркнув, что отныне все действия хуситов будут расцениваться как исходящие со стороны Тегерана.Он подчеркнул, что "любая дальнейшая атака или ответ со стороны "хуситов" будет встречен "мощной силой", и "нет гарантии, что этим всё ограничится".По словам Трампа, Иран "разыгрывает невинную жертву неуправляемых террористов", но на деле "диктует им каждый шаг, снабжает оружием, финансами, высокотехнологичным военным оборудованием и даже так называемой разведкой"."Каждый выстрел, сделанный хуситами, отныне будет рассматриваться как выстрел, произведённый оружием и по указанию руководства Ирана, и Иран будет привлечён к ответственности и понесёт последствия, и эти последствия будут ужасающими", - добавил он.
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сша, в мире, дональд трамп
США, В мире, Дональд Трамп
Трамп рассказал об ответе США на атаки хуситов

Трамп: любая последующая атака хуситов получит силовой ответ США

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал, что Вашингтон ответит силой на любые дальнейшие нападения, подчеркнув, что отныне все действия хуситов будут расцениваться как исходящие со стороны Тегерана.
Он подчеркнул, что "любая дальнейшая атака или ответ со стороны "хуситов" будет встречен "мощной силой", и "нет гарантии, что этим всё ограничится".
По словам Трампа, Иран "разыгрывает невинную жертву неуправляемых террористов", но на деле "диктует им каждый шаг, снабжает оружием, финансами, высокотехнологичным военным оборудованием и даже так называемой разведкой".
"Каждый выстрел, сделанный хуситами, отныне будет рассматриваться как выстрел, произведённый оружием и по указанию руководства Ирана, и Иран будет привлечён к ответственности и понесёт последствия, и эти последствия будут ужасающими", - добавил он.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Трамп пригрозил Ирану тяжелыми последствиями за поддержку хуситов
Вчера, 18:35
 
СШАВ миреДональд Трамп
 
 
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