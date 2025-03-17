https://ria.ru/20250317/tramp-2005566393.html

Трамп рассказал об ответе США на атаки хуситов

Трамп рассказал об ответе США на атаки хуситов - РИА Новости, 17.03.2025

Трамп рассказал об ответе США на атаки хуситов

Президент США Дональд Трамп пообещал, что Вашингтон ответит силой на любые дальнейшие нападения, подчеркнув, что отныне все действия хуситов будут расцениваться РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T18:43:00+03:00

2025-03-17T18:43:00+03:00

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сша

в мире

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал, что Вашингтон ответит силой на любые дальнейшие нападения, подчеркнув, что отныне все действия хуситов будут расцениваться как исходящие со стороны Тегерана.Он подчеркнул, что "любая дальнейшая атака или ответ со стороны "хуситов" будет встречен "мощной силой", и "нет гарантии, что этим всё ограничится".По словам Трампа, Иран "разыгрывает невинную жертву неуправляемых террористов", но на деле "диктует им каждый шаг, снабжает оружием, финансами, высокотехнологичным военным оборудованием и даже так называемой разведкой"."Каждый выстрел, сделанный хуситами, отныне будет рассматриваться как выстрел, произведённый оружием и по указанию руководства Ирана, и Иран будет привлечён к ответственности и понесёт последствия, и эти последствия будут ужасающими", - добавил он.

https://ria.ru/20250317/tramp--2005563810.html

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сша, в мире, дональд трамп