https://ria.ru/20250317/tramp-2005430488.html

Трамп считает недействительными помилования от Байдена

Трамп считает недействительными помилования от Байдена - РИА Новости, 17.03.2025

Трамп считает недействительными помилования от Байдена

Президент США Дональд Трамп объявил недействительными помилования, предоставленные его предшественником Джо Байденом, поскольку они якобы были подписаны не им,... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T10:07:00+03:00

2025-03-17T10:07:00+03:00

2025-03-17T11:27:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

джо байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002894102_0:67:3000:1755_1920x0_80_0_0_b046eb328f97f1aad12520c6a4d95904.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил недействительными помилования, предоставленные его предшественником Джо Байденом, поскольку они якобы были подписаны не им, а устройством для автоматической подписи документов. Ранее Трамп в соцсетях опубликовал мем о президентстве Байдена: фотография показывает портреты президентов США - Трампа в 2017-2021, устройства для автоматической подписи документов фамилией Байдена в 2021-2025, снова Трампа. "Помилования", который предоставил Сонный Джо..., настоящим объявляются недействительными и не имеющими силы в дальнейшем в силу того факта, что они были подписаны автопером", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Как утверждает американский лидер, Байден не знал об этих помилованиях, те же, кто был о них осведомлен, возможно, совершили преступление. В январе Белый дом незадолго до инаугурации нового президента Трампа сообщил, что Байден смягчил наказания для почти 2,5 тысячи осужденных, получивших приговоры за ненасильственные преступления. Байден также помиловал своего сына Хантера, предоставил превентивные помилования ряду членов своей семьи, экс-главе объединенного комитета начштабов ВС США Марку Милли, бывшему главному инфекционисту США Энтони Фаучи.

https://ria.ru/20250314/scheta-2005038543.html

https://ria.ru/20250311/tramp-2004358229.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, джо байден