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Трамп считает недействительными помилования от Байдена - РИА Новости, 17.03.2025
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10:07 17.03.2025 (обновлено: 11:27 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/tramp-2005430488.html
Трамп считает недействительными помилования от Байдена
Трамп считает недействительными помилования от Байдена - РИА Новости, 17.03.2025
Трамп считает недействительными помилования от Байдена
Президент США Дональд Трамп объявил недействительными помилования, предоставленные его предшественником Джо Байденом, поскольку они якобы были подписаны не им,... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T10:07:00+03:00
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в мире
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил недействительными помилования, предоставленные его предшественником Джо Байденом, поскольку они якобы были подписаны не им, а устройством для автоматической подписи документов. Ранее Трамп в соцсетях опубликовал мем о президентстве Байдена: фотография показывает портреты президентов США - Трампа в 2017-2021, устройства для автоматической подписи документов фамилией Байдена в 2021-2025, снова Трампа. "Помилования", который предоставил Сонный Джо..., настоящим объявляются недействительными и не имеющими силы в дальнейшем в силу того факта, что они были подписаны автопером", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Как утверждает американский лидер, Байден не знал об этих помилованиях, те же, кто был о них осведомлен, возможно, совершили преступление. В январе Белый дом незадолго до инаугурации нового президента Трампа сообщил, что Байден смягчил наказания для почти 2,5 тысячи осужденных, получивших приговоры за ненасильственные преступления. Байден также помиловал своего сына Хантера, предоставил превентивные помилования ряду членов своей семьи, экс-главе объединенного комитета начштабов ВС США Марку Милли, бывшему главному инфекционисту США Энтони Фаучи.
https://ria.ru/20250314/scheta-2005038543.html
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп считает недействительными помилования от Байдена

Трамп считает недействительными помилования от Байдена из-за подписи

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил недействительными помилования, предоставленные его предшественником Джо Байденом, поскольку они якобы были подписаны не им, а устройством для автоматической подписи документов.
Ранее Трамп в соцсетях опубликовал мем о президентстве Байдена: фотография показывает портреты президентов США - Трампа в 2017-2021, устройства для автоматической подписи документов фамилией Байдена в 2021-2025, снова Трампа.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
NYP: Байден оставил Трампу неоплаченных счетов на сотни миллиардов долларов
14 марта, 16:04
"Помилования", который предоставил Сонный Джо..., настоящим объявляются недействительными и не имеющими силы в дальнейшем в силу того факта, что они были подписаны автопером", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Как утверждает американский лидер, Байден не знал об этих помилованиях, те же, кто был о них осведомлен, возможно, совершили преступление.
В январе Белый дом незадолго до инаугурации нового президента Трампа сообщил, что Байден смягчил наказания для почти 2,5 тысячи осужденных, получивших приговоры за ненасильственные преступления. Байден также помиловал своего сына Хантера, предоставил превентивные помилования ряду членов своей семьи, экс-главе объединенного комитета начштабов ВС США Марку Милли, бывшему главному инфекционисту США Энтони Фаучи.
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В миреСШАДональд ТрампДжо Байден
 
 
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