https://ria.ru/20250317/tramp-2005411847.html
Трамп планирует провести разговор с Путиным
Трамп планирует провести разговор с Путиным - РИА Новости, 17.03.2025
Трамп планирует провести разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник планирует провести разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T07:10:00+03:00
2025-03-17T07:10:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник планирует провести разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, передает агентство Рейтер."Трамп заявил, что во вторник проведет разговор с (президентом - ред.) России Путиным", - говорится в материале агентства.
https://ria.ru/20250316/uitkoff-2005354866.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, владимир путин, в мире, россия, сша
Дональд Трамп, Владимир Путин, В мире, Россия, США
Трамп планирует провести разговор с Путиным
Трамп заявил, что планирует провести разговор с Путиным во вторник