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Трамп планирует провести разговор с Путиным - РИА Новости, 17.03.2025
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07:10 17.03.2025 (обновлено: 07:16 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/tramp-2005411847.html
Трамп планирует провести разговор с Путиным
Трамп планирует провести разговор с Путиным - РИА Новости, 17.03.2025
Трамп планирует провести разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник планирует провести разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 17.03.2025
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник планирует провести разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, передает агентство Рейтер."Трамп заявил, что во вторник проведет разговор с (президентом - ред.) России Путиным", - говорится в материале агентства.
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Дональд Трамп, Владимир Путин, В мире, Россия, США
Трамп планирует провести разговор с Путиным

Трамп заявил, что планирует провести разговор с Путиным во вторник

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник планирует провести разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, передает агентство Рейтер.
"Трамп заявил, что во вторник проведет разговор с (президентом - ред.) России Путиным", - говорится в материале агентства.
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