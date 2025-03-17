https://ria.ru/20250317/tramp-2005411847.html

Трамп планирует провести разговор с Путиным

Трамп планирует провести разговор с Путиным - РИА Новости, 17.03.2025

Трамп планирует провести разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник планирует провести разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 17.03.2025

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник планирует провести разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, передает агентство Рейтер."Трамп заявил, что во вторник проведет разговор с (президентом - ред.) России Путиным", - говорится в материале агентства.

https://ria.ru/20250316/uitkoff-2005354866.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

дональд трамп, владимир путин, в мире, россия, сша