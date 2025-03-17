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Трамп направил Национальную гвардию в штат Арканзас - РИА Новости, 17.03.2025
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02:17 17.03.2025 (обновлено: 02:27 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/tramp-2005400798.html
Трамп направил Национальную гвардию в штат Арканзас
Трамп направил Национальную гвардию в штат Арканзас - РИА Новости, 17.03.2025
Трамп направил Национальную гвардию в штат Арканзас
Президент США Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что его администрация направила в штат Арканзас военнослужащих Национальной гвардии с целью... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T02:17:00+03:00
2025-03-17T02:27:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 17 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что его администрация направила в штат Арканзас военнослужащих Национальной гвардии с целью оказания поддержки государственным и местным органам власти в ликвидации последствий торнадо и штормов. "Мы активно следим за сильными торнадо и штормами, которые обрушились на многие штаты на Юге и Среднем Западе… Национальная гвардия была направлена в Арканзас, и моя администрация готова оказать всю необходимую помощь государственным и местным властям в их работе по восстановлению общин после такого удара стихии" – написал Трамп. По данным телеканала ABC, обрушившиеся на территории штатов Арканзас, Иллинойс, Индиана, Кентукки, Миссисипи, Миссури и Техас торнадо и штормы угрожают приблизительно 138 миллионам человек. Помимо этого, экстремальные погодные условия уже привели к распространению лесных пожаров. На указанных территориях зафиксировано более 100 очагов возгораний.Число погибших в результате обрушившихся на США штормов и торнадо возросло по меньшей мере до 32 человек.
https://ria.ru/20250316/usa-2005290802.html
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в мире, арканзас, сша, дональд трамп
В мире, Арканзас, США, Дональд Трамп
Трамп направил Национальную гвардию в штат Арканзас

Трамп направил нацгвардию ликвидировать последствия штормов в Арканзасе

© AP Photo / Andrew DeMilloПоследствия торнадо в городе Литл-Рок, штат Арканзас
Последствия торнадо в городе Литл-Рок, штат Арканзас - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© AP Photo / Andrew DeMillo
Последствия торнадо в городе Литл-Рок, штат Арканзас. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что его администрация направила в штат Арканзас военнослужащих Национальной гвардии с целью оказания поддержки государственным и местным органам власти в ликвидации последствий торнадо и штормов.
"Мы активно следим за сильными торнадо и штормами, которые обрушились на многие штаты на Юге и Среднем Западе… Национальная гвардия была направлена в Арканзас, и моя администрация готова оказать всю необходимую помощь государственным и местным властям в их работе по восстановлению общин после такого удара стихии" – написал Трамп.
Последствия сильного шторма в штате Миссури, США - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
В США число жертв штормов и торнадо возросло до 32 человек, сообщает AP
Вчера, 10:18
По данным телеканала ABC, обрушившиеся на территории штатов Арканзас, Иллинойс, Индиана, Кентукки, Миссисипи, Миссури и Техас торнадо и штормы угрожают приблизительно 138 миллионам человек. Помимо этого, экстремальные погодные условия уже привели к распространению лесных пожаров. На указанных территориях зафиксировано более 100 очагов возгораний.
Число погибших в результате обрушившихся на США штормов и торнадо возросло по меньшей мере до 32 человек.
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В миреАрканзасСШАДональд Трамп
 
 
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