https://ria.ru/20250317/tramp-2005400798.html

Трамп направил Национальную гвардию в штат Арканзас

Трамп направил Национальную гвардию в штат Арканзас - РИА Новости, 17.03.2025

Трамп направил Национальную гвардию в штат Арканзас

Президент США Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что его администрация направила в штат Арканзас военнослужащих Национальной гвардии с целью... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T02:17:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 17 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что его администрация направила в штат Арканзас военнослужащих Национальной гвардии с целью оказания поддержки государственным и местным органам власти в ликвидации последствий торнадо и штормов. "Мы активно следим за сильными торнадо и штормами, которые обрушились на многие штаты на Юге и Среднем Западе… Национальная гвардия была направлена в Арканзас, и моя администрация готова оказать всю необходимую помощь государственным и местным властям в их работе по восстановлению общин после такого удара стихии" – написал Трамп. По данным телеканала ABC, обрушившиеся на территории штатов Арканзас, Иллинойс, Индиана, Кентукки, Миссисипи, Миссури и Техас торнадо и штормы угрожают приблизительно 138 миллионам человек. Помимо этого, экстремальные погодные условия уже привели к распространению лесных пожаров. На указанных территориях зафиксировано более 100 очагов возгораний.Число погибших в результате обрушившихся на США штормов и торнадо возросло по меньшей мере до 32 человек.

https://ria.ru/20250316/usa-2005290802.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, арканзас, сша, дональд трамп