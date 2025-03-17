Рейтинг@Mail.ru
Трамп пригрозил Ирану тяжелыми последствиями за поддержку хуситов - РИА Новости, 17.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:35 17.03.2025 (обновлено: 19:11 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/tramp--2005563810.html
Трамп пригрозил Ирану тяжелыми последствиями за поддержку хуситов
Трамп пригрозил Ирану тяжелыми последствиями за поддержку хуситов - РИА Новости, 17.03.2025
Трамп пригрозил Ирану тяжелыми последствиями за поддержку хуситов
Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в организации атак хуситов, об этом он написал в соцсети Truth Social. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T18:35:00+03:00
2025-03-17T19:11:00+03:00
иран
тегеран (город)
в мире
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
ансар алла
йемен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f64bec2d1c6f46196fb132b495b0440.jpg
ВАШИНГТОН, 17 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в организации атак хуситов, об этом он написал в соцсети Truth Social."Пусть никто не заблуждается! Сотни атак, совершаемых хуситами — зловещими бандитами и головорезами из Йемена, которых ненавидит сам йеменский народ, — все исходят от Ирана и организованы Ираном", — заявил глава Белого дома.Американский лидер предупредил, что дальнейшие удары или ответ со стороны движения "Ансар Алла" будут встречены мощной силой и нет гарантии, что этим все ограничится.Тегеран, по мнению Трампа, разыгрывает "невинную жертву неуправляемых террористов", а на деле "диктует им каждый шаг, снабжает оружием, финансами, высокотехнологичным военным оборудованием и даже так называемой разведкой"."Каждый выстрел, сделанный хуситами, отныне будет рассматриваться как выстрел, произведенный оружием и по указанию руководства Ирана, и Иран будет привлечен к ответственности и понесет последствия, и эти последствия будут ужасающими", — добавил он.В субботу вечером Центральное командование США объявило о начале крупномасштабной операции против "Ансар Аллы" для защиты своих интересов. Тогда же ВВС страны стали наносить удары по объектам повстанческого движения на всей территории Йемена, включая провинцию Саада, которая считается оплотом хуситов.По данным созданного "Ансар Аллой" министерства здравоохранения, число жертв авиаударов превысило 50, почти сто человек получили ранения. Движение пообещало атаковать все американские военные корабли в ответ на агрессию Вашингтона.Хуситы контролируют большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта они начали обстреливать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, повстанцы наносят удары ракетами и беспилотниками по территориям еврейского государства, объясняя свои действия помощью палестинцам.США, Великобритания и Израиль отвечают регулярными ракетными атаками на Йемен.
https://ria.ru/20250317/gosdep-2005528388.html
https://ria.ru/20250317/yemen-2005411043.html
https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html
иран
тегеран (город)
сша
вашингтон (штат)
йемен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_43845dc336bcce55e1071c876df288ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, тегеран (город), в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, ансар алла, йемен
Иран, Тегеран (город), В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Ансар Алла, Йемен
Трамп пригрозил Ирану тяжелыми последствиями за поддержку хуситов

Трамп обвинил Иран в организации атак хуситов и пригрозил последствиями

© AP PhotoДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© AP Photo
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 17 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в организации атак хуситов, об этом он написал в соцсети Truth Social.
"Пусть никто не заблуждается! Сотни атак, совершаемых хуситами — зловещими бандитами и головорезами из Йемена, которых ненавидит сам йеменский народ, — все исходят от Ирана и организованы Ираном", — заявил глава Белого дома.
Последствия авиаудара по Йемену - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
В Госдепе назвали хуситов пиратами
Вчера, 16:29
Американский лидер предупредил, что дальнейшие удары или ответ со стороны движения "Ансар Алла" будут встречены мощной силой и нет гарантии, что этим все ограничится.
Тегеран, по мнению Трампа, разыгрывает "невинную жертву неуправляемых террористов", а на деле "диктует им каждый шаг, снабжает оружием, финансами, высокотехнологичным военным оборудованием и даже так называемой разведкой".
"Каждый выстрел, сделанный хуситами, отныне будет рассматриваться как выстрел, произведенный оружием и по указанию руководства Ирана, и Иран будет привлечен к ответственности и понесет последствия, и эти последствия будут ужасающими", — добавил он.
В субботу вечером Центральное командование США объявило о начале крупномасштабной операции против "Ансар Аллы" для защиты своих интересов. Тогда же ВВС страны стали наносить удары по объектам повстанческого движения на всей территории Йемена, включая провинцию Саада, которая считается оплотом хуситов.
Американский авианосец USS Harry Truman - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Хуситы объявили о новой атаке на авианосец ВМС США Harry Truman
Вчера, 06:54
По данным созданного "Ансар Аллой" министерства здравоохранения, число жертв авиаударов превысило 50, почти сто человек получили ранения. Движение пообещало атаковать все американские военные корабли в ответ на агрессию Вашингтона.
Хуситы контролируют большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта они начали обстреливать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, повстанцы наносят удары ракетами и беспилотниками по территориям еврейского государства, объясняя свои действия помощью палестинцам.
США, Великобритания и Израиль отвечают регулярными ракетными атаками на Йемен.
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения Ансар Алла - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Кто такие хуситы и как они захватили власть в Йемене
12 января 2024, 16:13
 
ИранТегеран (город)В миреСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампАнсар АллаЙемен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала