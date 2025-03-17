https://ria.ru/20250317/tramp--2005563810.html

Трамп пригрозил Ирану тяжелыми последствиями за поддержку хуситов

Трамп пригрозил Ирану тяжелыми последствиями за поддержку хуситов - РИА Новости, 17.03.2025

Трамп пригрозил Ирану тяжелыми последствиями за поддержку хуситов

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в организации атак хуситов, об этом он написал в соцсети Truth Social. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T18:35:00+03:00

2025-03-17T18:35:00+03:00

2025-03-17T19:11:00+03:00

иран

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сша

вашингтон (штат)

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ВАШИНГТОН, 17 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в организации атак хуситов, об этом он написал в соцсети Truth Social."Пусть никто не заблуждается! Сотни атак, совершаемых хуситами — зловещими бандитами и головорезами из Йемена, которых ненавидит сам йеменский народ, — все исходят от Ирана и организованы Ираном", — заявил глава Белого дома.Американский лидер предупредил, что дальнейшие удары или ответ со стороны движения "Ансар Алла" будут встречены мощной силой и нет гарантии, что этим все ограничится.Тегеран, по мнению Трампа, разыгрывает "невинную жертву неуправляемых террористов", а на деле "диктует им каждый шаг, снабжает оружием, финансами, высокотехнологичным военным оборудованием и даже так называемой разведкой"."Каждый выстрел, сделанный хуситами, отныне будет рассматриваться как выстрел, произведенный оружием и по указанию руководства Ирана, и Иран будет привлечен к ответственности и понесет последствия, и эти последствия будут ужасающими", — добавил он.В субботу вечером Центральное командование США объявило о начале крупномасштабной операции против "Ансар Аллы" для защиты своих интересов. Тогда же ВВС страны стали наносить удары по объектам повстанческого движения на всей территории Йемена, включая провинцию Саада, которая считается оплотом хуситов.По данным созданного "Ансар Аллой" министерства здравоохранения, число жертв авиаударов превысило 50, почти сто человек получили ранения. Движение пообещало атаковать все американские военные корабли в ответ на агрессию Вашингтона.Хуситы контролируют большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта они начали обстреливать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, повстанцы наносят удары ракетами и беспилотниками по территориям еврейского государства, объясняя свои действия помощью палестинцам.США, Великобритания и Израиль отвечают регулярными ракетными атаками на Йемен.

https://ria.ru/20250317/gosdep-2005528388.html

https://ria.ru/20250317/yemen-2005411043.html

https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html

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иран, тегеран (город), в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, ансар алла, йемен