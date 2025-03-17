https://ria.ru/20250317/titov-2005469571.html

Титов заявил о готовности американского бизнеса к возвращению в Россию

Титов заявил о готовности американского бизнеса к возвращению в Россию - РИА Новости, 17.03.2025

Титов заявил о готовности американского бизнеса к возвращению в Россию

Американский бизнес готов вернуться на российский рынок, но пока ждет подходящей для этого ситуации, заявил специальный представитель президента по связям с... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T12:40:00+03:00

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Американский бизнес готов вернуться на российский рынок, но пока ждет подходящей для этого ситуации, заявил специальный представитель президента по связям с международными организациями для целей устойчивого развития Борис Титов. "Надеемся, что американские связи тоже у нас начнут развиваться. По крайней мере, я был в Нью-Йорке, встречался с американским бизнесом. Они сказали, что вернутся", — рассказал он журналистам. Титов не уточнил, о каких компаниях идет речь, но добавил, что партнеры из США ждут, когда сложится необходимая ситуация. Он также отметил, что европейские компании пока не планируют возвращаться в Россию.Президент России Владимир Путин в феврале призвал внимательно отнестись к возвращению ушедших фирм и не утратить приобретенный потенциал. Первый вице-премьер Денис Мантуров также сообщил, что российские власти пристально рассмотрят каждый отдельный случай и допустят на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна.

https://ria.ru/20250313/rossija-2004844115.html

https://ria.ru/20250225/kompanii-2001407591.html

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экономика, россия, нью-йорк (город), москва, борис титов, дмитрий песков, владимир путин, в мире