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Титов заявил о готовности американского бизнеса к возвращению в Россию - РИА Новости, 17.03.2025
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12:40 17.03.2025 (обновлено: 14:21 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/titov-2005469571.html
Титов заявил о готовности американского бизнеса к возвращению в Россию
Титов заявил о готовности американского бизнеса к возвращению в Россию - РИА Новости, 17.03.2025
Титов заявил о готовности американского бизнеса к возвращению в Россию
Американский бизнес готов вернуться на российский рынок, но пока ждет подходящей для этого ситуации, заявил специальный представитель президента по связям с... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T12:40:00+03:00
2025-03-17T14:21:00+03:00
экономика
россия
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москва
борис титов
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владимир путин
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Американский бизнес готов вернуться на российский рынок, но пока ждет подходящей для этого ситуации, заявил специальный представитель президента по связям с международными организациями для целей устойчивого развития Борис Титов. "Надеемся, что американские связи тоже у нас начнут развиваться. По крайней мере, я был в Нью-Йорке, встречался с американским бизнесом. Они сказали, что вернутся", — рассказал он журналистам. Титов не уточнил, о каких компаниях идет речь, но добавил, что партнеры из США ждут, когда сложится необходимая ситуация. Он также отметил, что европейские компании пока не планируют возвращаться в Россию.Президент России Владимир Путин в феврале призвал внимательно отнестись к возвращению ушедших фирм и не утратить приобретенный потенциал. Первый вице-премьер Денис Мантуров также сообщил, что российские власти пристально рассмотрят каждый отдельный случай и допустят на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна.
https://ria.ru/20250313/rossija-2004844115.html
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экономика, россия, нью-йорк (город), москва, борис титов, дмитрий песков, владимир путин, в мире
Экономика, Россия, Нью-Йорк (город), Москва, Борис Титов, Дмитрий Песков, Владимир Путин, В мире
Титов заявил о готовности американского бизнеса к возвращению в Россию

Титов: американский бизнес готов вернуться в Россию, но ждет подходящей ситуации

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБорис Титов
Борис Титов - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Борис Титов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Американский бизнес готов вернуться на российский рынок, но пока ждет подходящей для этого ситуации, заявил специальный представитель президента по связям с международными организациями для целей устойчивого развития Борис Титов.
"Надеемся, что американские связи тоже у нас начнут развиваться. По крайней мере, я был в Нью-Йорке, встречался с американским бизнесом. Они сказали, что вернутся", — рассказал он журналистам.
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Титов не уточнил, о каких компаниях идет речь, но добавил, что партнеры из США ждут, когда сложится необходимая ситуация. Он также отметил, что европейские компании пока не планируют возвращаться в Россию.
Президент России Владимир Путин в феврале призвал внимательно отнестись к возвращению ушедших фирм и не утратить приобретенный потенциал. Первый вице-премьер Денис Мантуров также сообщил, что российские власти пристально рассмотрят каждый отдельный случай и допустят на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна.
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ЭкономикаРоссияНью-Йорк (город)МоскваБорис ТитовДмитрий ПесковВладимир ПутинВ мире
 
 
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