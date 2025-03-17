https://ria.ru/20250317/tekhnika-2005419554.html

Минобороны показало кадры уничтожения техники и пехоты ВСУ FPV-дронами

Минобороны показало кадры уничтожения техники и пехоты ВСУ FPV-дронами - РИА Новости, 17.03.2025

Минобороны показало кадры уничтожения техники и пехоты ВСУ FPV-дронами

Минобороны показало кадры уничтожения техники и пехоты ВСУ FPV-дронами на Красноармейском направлении. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T08:38:00+03:00

2025-03-17T08:38:00+03:00

2025-03-17T10:27:00+03:00

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ЛУГАНСК, 17 мар — РИА Новости. Минобороны показало кадры уничтожения техники и пехоты ВСУ FPV-дронами на Красноармейском направлении. "В ходе боевой работы в зоне ответственности операторы беспилотников соединения специального назначения группировки войск "Центр" уничтожили танк Abrams, несколько боевых бронированных машин и более двух десятков националистов ВСУ", — заявили в ведомстве. На опубликованных кадрах показали снятые на телевизионную камеру удары по бронетехнике, поражение БПЛА-камикадзе блиндажей и позиций противника, которые заканчиваются мощным взрывом боеприпасов или пожаром.В Минобороны добавили, что благодаря боевой работе операторов FPV-дронов соединения специального назначения группировки ВСУ ежедневно несут большие потери в живой силе и технике. Противник при этом безуспешно пытается проводить ротацию на подступах к Красноармейску.

https://ria.ru/20250317/spetsoperatsiya-2005405769.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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красноармейск

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Уничтожение техники и пехоты ВСУ FPV-дронами на Красноармейском направлении Уничтожение техники и пехоты ВСУ FPV-дронами на Красноармейском направлении 2025-03-17T08:38 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, вооруженные силы украины, нато, безопасность, красноармейск