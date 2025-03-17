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Минобороны показало кадры уничтожения техники и пехоты ВСУ FPV-дронами - РИА Новости, 17.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:38 17.03.2025 (обновлено: 10:27 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/tekhnika-2005419554.html
Минобороны показало кадры уничтожения техники и пехоты ВСУ FPV-дронами
Минобороны показало кадры уничтожения техники и пехоты ВСУ FPV-дронами - РИА Новости, 17.03.2025
Минобороны показало кадры уничтожения техники и пехоты ВСУ FPV-дронами
Минобороны показало кадры уничтожения техники и пехоты ВСУ FPV-дронами на Красноармейском направлении. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T08:38:00+03:00
2025-03-17T10:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
нато
безопасность
красноармейск
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ЛУГАНСК, 17 мар — РИА Новости. Минобороны показало кадры уничтожения техники и пехоты ВСУ FPV-дронами на Красноармейском направлении. "В ходе боевой работы в зоне ответственности операторы беспилотников соединения специального назначения группировки войск "Центр" уничтожили танк Abrams, несколько боевых бронированных машин и более двух десятков националистов ВСУ", — заявили в ведомстве. На опубликованных кадрах показали снятые на телевизионную камеру удары по бронетехнике, поражение БПЛА-камикадзе блиндажей и позиций противника, которые заканчиваются мощным взрывом боеприпасов или пожаром.В Минобороны добавили, что благодаря боевой работе операторов FPV-дронов соединения специального назначения группировки ВСУ ежедневно несут большие потери в живой силе и технике. Противник при этом безуспешно пытается проводить ротацию на подступах к Красноармейску.
https://ria.ru/20250317/spetsoperatsiya-2005405769.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Уничтожение техники и пехоты ВСУ FPV-дронами на Красноармейском направлении
Уничтожение техники и пехоты ВСУ FPV-дронами на Красноармейском направлении
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россия, украина, вооруженные силы украины, нато, безопасность, красноармейск
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО, Безопасность, Красноармейск
Минобороны показало кадры уничтожения техники и пехоты ВСУ FPV-дронами

МО показало уничтожение бронетехники и пехоты ВСУ на Красноармейском направлении

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ЛУГАНСК, 17 мар — РИА Новости. Минобороны показало кадры уничтожения техники и пехоты ВСУ FPV-дронами на Красноармейском направлении.
"В ходе боевой работы в зоне ответственности операторы беспилотников соединения специального назначения группировки войск "Центр" уничтожили танк Abrams, несколько боевых бронированных машин и более двух десятков националистов ВСУ", — заявили в ведомстве.
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На опубликованных кадрах показали снятые на телевизионную камеру удары по бронетехнике, поражение БПЛА-камикадзе блиндажей и позиций противника, которые заканчиваются мощным взрывом боеприпасов или пожаром.
В Минобороны добавили, что благодаря боевой работе операторов FPV-дронов соединения специального назначения группировки ВСУ ежедневно несут большие потери в живой силе и технике. Противник при этом безуспешно пытается проводить ротацию на подступах к Красноармейску.
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