https://ria.ru/20250317/tayvan-2005423548.html
Тайваньских артистов будут лишать паспортов за сотрудничество с Китаем
Тайваньских артистов будут лишать паспортов за сотрудничество с Китаем - РИА Новости, 17.03.2025
Тайваньских артистов будут лишать паспортов за сотрудничество с Китаем
Власти Тайваня будут лишать артистов тайваньских паспортов, если они сотрудничают с материковым Китаем и имеют китайские ID, заявил глава тайваньского Комитета... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T09:15:00+03:00
2025-03-17T09:15:00+03:00
2025-03-17T10:33:00+03:00
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ПЕКИН, 17 мар – РИА Новости. Власти Тайваня будут лишать артистов тайваньских паспортов, если они сотрудничают с материковым Китаем и имеют китайские ID, заявил глава тайваньского Комитета по делам материкового Китая Цю Чуйчжэн в интервью местной газете Liberty Times. Как рассказал Цю Чуйчжэн, после того как недавно министр иностранных дел Китая Ван И сказал, что Тайвань - провинция Китая, ряд тайваньских артистов репостнули это высказывание в своих социальных сетях. По утверждению Цю Чуйчжэна, такое поведение артистов было якобы сманипулировано китайскими властями, а китайские государственные СМИ активно освещали произошедшее. “Артисты, развивающие карьеру в Китае, раньше восхваляли величие КНР и поздравляли с годовщиной основания, но теперь идут еще дальше”, - сказал Цю Чуйчжэн. По его словам, в прошлом году некоторые артисты поддержали военные учения "Совместный острый меч-2024Б", организованные материковым Китаем вокруг Тайваня, а кто-то поддерживает воссоединение военным путем. “Компетентные органы, министерство культуры проведут расследования, чтобы проверить, имеют ли артисты сотрудничество с партийными, правительственными или военными структурами КНР”, - заявил Цю Чуйчжэн. По его словам, артистов, их агентства или менеджеров будут вызывать для объяснений, почему они сотрудничают с китайскими властями. Кроме того, сказал он, многие из этих артистов живут на материковом Китае и, скорей всего, получили китайские удостоверения личности, в связи с этим тайваньские власти также проведут расследование. “Если Оуян Нана и другие (артисты - ред.) хотят восхвалять Китай, то пусть не цепляются за тайваньский статус. Если будет установлено, что у них есть китайское удостоверение личности, власти немедленно пересмотрят их статус и не позволят им продолжать использовать тайваньский паспорт для того, чтобы вводить всех в заблуждение и вести пропаганду в интересах Китая”, - заявил Цю Чуйчжэн. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).
https://ria.ru/20250310/ssha-2004009484.html
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в мире, технологии, китай, тайвань, сша, нэнси пелоси, ван и (политик)
В мире, Технологии, Китай, Тайвань, США, Нэнси Пелоси, Ван И (политик)
Тайваньских артистов будут лишать паспортов за сотрудничество с Китаем
Тайваньских артистов будут лишать паспортов за китайские ID
ПЕКИН, 17 мар – РИА Новости.
Власти Тайваня будут лишать артистов тайваньских паспортов, если они сотрудничают с материковым Китаем и имеют китайские ID, заявил глава тайваньского Комитета по делам материкового Китая Цю Чуйчжэн в интервью местной газете Liberty Times.
Как рассказал Цю Чуйчжэн, после того как недавно министр иностранных дел Китая Ван И
сказал, что Тайвань
- провинция Китая, ряд тайваньских артистов репостнули это высказывание в своих социальных сетях. По утверждению Цю Чуйчжэна, такое поведение артистов было якобы сманипулировано китайскими властями, а китайские государственные СМИ активно освещали произошедшее.
“Артисты, развивающие карьеру в Китае, раньше восхваляли величие КНР и поздравляли с годовщиной основания, но теперь идут еще дальше”, - сказал Цю Чуйчжэн.
По его словам, в прошлом году некоторые артисты поддержали военные учения "Совместный острый меч-2024Б", организованные материковым Китаем вокруг Тайваня, а кто-то поддерживает воссоединение военным путем.
“Компетентные органы, министерство культуры проведут расследования, чтобы проверить, имеют ли артисты сотрудничество с партийными, правительственными или военными структурами КНР”, - заявил Цю Чуйчжэн.
По его словам, артистов, их агентства или менеджеров будут вызывать для объяснений, почему они сотрудничают с китайскими властями. Кроме того, сказал он, многие из этих артистов живут на материковом Китае и, скорей всего, получили китайские удостоверения личности, в связи с этим тайваньские власти также проведут расследование.
“Если Оуян Нана и другие (артисты - ред.) хотят восхвалять Китай, то пусть не цепляются за тайваньский статус. Если будет установлено, что у них есть китайское удостоверение личности, власти немедленно пересмотрят их статус и не позволят им продолжать использовать тайваньский паспорт для того, чтобы вводить всех в заблуждение и вести пропаганду в интересах Китая”, - заявил Цю Чуйчжэн.
Пекин
считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США
несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси
, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).