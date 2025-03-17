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Таиланд отменит 60-дневный безвизовый въезд для россиян - РИА Новости, 17.03.2025
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Туризм
 
15:47 17.03.2025 (обновлено: 16:44 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/tailand-2005517652.html
Таиланд отменит 60-дневный безвизовый въезд для россиян
Таиланд отменит 60-дневный безвизовый въезд для россиян - РИА Новости, 17.03.2025
Таиланд отменит 60-дневный безвизовый въезд для россиян
Таиланд отменит 60-дневный безвизовой въезд для граждан 93 государств, в том числе России и Китая, пишет Bangkok Post со ссылкой на Министерство туризма и... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T15:47:00+03:00
2025-03-17T16:44:00+03:00
таиланд
россия
китай
пхетхонгтхан чинават
в мире
туризм
пекин
москва
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БАНГКОК, 17 мар — РИА Новости. Таиланд отменит 60-дневный безвизовой въезд для граждан 93 государств, в том числе России и Китая, пишет Bangkok Post со ссылкой на Министерство туризма и спорта страны."Безвизовой въезд для иностранных граждан будет сокращен с 60 до 30 дней, так как заинтересованные государственные органы приняли общее принципиальное решение о таком сокращении в целях предотвращения использования безвизового въезда иностранцами для ведения нелегального бизнеса, заявило Министерство туризма и спорта Таиланда", — говорится в релизе.В начале марта официальный представитель МИД Таиланда Никондет Пхалангкун заявлял РИА Новости, что никаких изменений, связанных с продолжительностью безвизового въезда иностранцев, правительство страны не планирует. Москва и Пекин имеют с Бангкоком двусторонние межправительственные соглашения о взаимных безвизовых поездках граждан на срок до 30 дней. В 2024 году Таиланд в одностороннем порядке увеличил сроки пребывания по безвизовому въезду для граждан 93 стран, в том числе России и Китая, до 60 дней.В последние месяцы противники 60-дневного безвизового въезда в Таиланд, в основном — представители сферы туризма, обслуживания и гостиничного хозяйства, критиковали такую политику. По их мнению, она увеличивает риски для нелегальной работы иностранцев в качестве туристических гидов, нарушения законодательства об иностранном бизнесе и деятельности мошеннических кол-центров в пограничных районах соседних стран.В конце марта в парламенте Таиланда состоятся дебаты о доверии премьер-министру Пхетхонгтхан Чинават, во время которых оппозиция будет задавать ему вопросы, в том числе и о режиме безвизового въезда иностранцев и последствиях для национальной безопасности.
https://ria.ru/20250308/draka-2003837342.html
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таиланд, россия, китай, пхетхонгтхан чинават, в мире, пекин, москва
Таиланд, Россия, Китай, Пхетхонгтхан Чинават, В мире, Туризм, Пекин, Москва
Таиланд отменит 60-дневный безвизовый въезд для россиян

Bangkok Post: Таиланд отменит 60-дневный безвизовый въезд для россиян и китайцев

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВид на Бангкок
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БАНГКОК, 17 мар — РИА Новости. Таиланд отменит 60-дневный безвизовой въезд для граждан 93 государств, в том числе России и Китая, пишет Bangkok Post со ссылкой на Министерство туризма и спорта страны.
"Безвизовой въезд для иностранных граждан будет сокращен с 60 до 30 дней, так как заинтересованные государственные органы приняли общее принципиальное решение о таком сокращении в целях предотвращения использования безвизового въезда иностранцами для ведения нелегального бизнеса, заявило Министерство туризма и спорта Таиланда", — говорится в релизе.
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В начале марта официальный представитель МИД Таиланда Никондет Пхалангкун заявлял РИА Новости, что никаких изменений, связанных с продолжительностью безвизового въезда иностранцев, правительство страны не планирует.
Москва и Пекин имеют с Бангкоком двусторонние межправительственные соглашения о взаимных безвизовых поездках граждан на срок до 30 дней. В 2024 году Таиланд в одностороннем порядке увеличил сроки пребывания по безвизовому въезду для граждан 93 стран, в том числе России и Китая, до 60 дней.
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В последние месяцы противники 60-дневного безвизового въезда в Таиланд, в основном — представители сферы туризма, обслуживания и гостиничного хозяйства, критиковали такую политику. По их мнению, она увеличивает риски для нелегальной работы иностранцев в качестве туристических гидов, нарушения законодательства об иностранном бизнесе и деятельности мошеннических кол-центров в пограничных районах соседних стран.
В конце марта в парламенте Таиланда состоятся дебаты о доверии премьер-министру Пхетхонгтхан Чинават, во время которых оппозиция будет задавать ему вопросы, в том числе и о режиме безвизового въезда иностранцев и последствиях для национальной безопасности.
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