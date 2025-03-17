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Вступает в силу запрет ЕС на доступ к SWIFT нескольких российских банков - РИА Новости, 17.03.2025
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00:15 17.03.2025 (обновлено: 00:22 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/swift-2005392458.html
Вступает в силу запрет ЕС на доступ к SWIFT нескольких российских банков
Вступает в силу запрет ЕС на доступ к SWIFT нескольких российских банков - РИА Новости, 17.03.2025
Вступает в силу запрет ЕС на доступ к SWIFT нескольких российских банков
Запрет ЕС на доступ к SWIFT еще 11 российских банков и двух небанковских кредитных организаций в рамках нового 16-го пакета санкций начинает действовать с 17... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T00:15:00+03:00
2025-03-17T00:22:00+03:00
экономика
технологии
россия
евросоюз
swift
уралсиб (финансовая корпорация)
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Запрет ЕС на доступ к SWIFT еще 11 российских банков и двух небанковских кредитных организаций в рамках нового 16-го пакета санкций начинает действовать с 17 марта. Совет ЕС в конце февраля ввел в действие 16-й по счету санкционный список, куда вошли как экономические, так и персональные ограничения. Согласно данным документа, опубликованного в официальном журнале ЕС, в список организаций, которым запретили доступ к SWIFT, вошли: банк "Ак Барс", банк "Уралсиб", "Банк Точка", "Национальный резервный банк", Росэксимбанк, "Банк Синара", Примсоцбанк, ББР, Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный конструктор", небанковская кредитная организация "Петербургский расчетный центр", Кузнецкбизнесбанк, "МБ Банк" и банк "Кубань кредит". В пресс-службе "Банка Точка" РИА Новости сообщили, что отключение от SWIFT не повлияет на работу банка. "Трансграничные платежи для клиентов "Точки" доступны и без этой системы. Сейчас все трансграничные платежи проходят по альтернативным каналам и, преимущественно, в национальных валютах. Кроме того, наши клиенты, работающие с зарубежными контрагентами, могут пользоваться альтернативными способами расчётов через иностранные юрисдикции", - добавили в сообщении. В пресс-службе банка "Уралсиб" РИА Новости рассказали, что банк давно не использует SWIFT. "Клиенты банка, работающие с зарубежными контрагентами, пользуются альтернативными способами расчетов", - подчеркнули в сообщении. Несколько лет назад SWIFT была главной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. В России появилась Система передачи финансовых сообщений (СПФС). ЕС в феврале ввел запрет для кредитных и финансовых организаций за пределами РФ на транзакции с использованием СПФС.
https://ria.ru/20250226/turtsija-2001662236.html
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экономика, технологии, россия, евросоюз, swift, уралсиб (финансовая корпорация)
Экономика, Технологии, Россия, Евросоюз, SWIFT, Уралсиб (финансовая корпорация)
Вступает в силу запрет ЕС на доступ к SWIFT нескольких российских банков

Запрет ЕС на доступ к SWIFT для 11 российских банков начинается с 17 марта

© Фото : SWIFTЛоготип SWIFT
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© Фото : SWIFT
Логотип SWIFT. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Запрет ЕС на доступ к SWIFT еще 11 российских банков и двух небанковских кредитных организаций в рамках нового 16-го пакета санкций начинает действовать с 17 марта.
Совет ЕС в конце февраля ввел в действие 16-й по счету санкционный список, куда вошли как экономические, так и персональные ограничения.
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Согласно данным документа, опубликованного в официальном журнале ЕС, в список организаций, которым запретили доступ к SWIFT, вошли: банк "Ак Барс", банк "Уралсиб", "Банк Точка", "Национальный резервный банк", Росэксимбанк, "Банк Синара", Примсоцбанк, ББР, Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный конструктор", небанковская кредитная организация "Петербургский расчетный центр", Кузнецкбизнесбанк, "МБ Банк" и банк "Кубань кредит".
В пресс-службе "Банка Точка" РИА Новости сообщили, что отключение от SWIFT не повлияет на работу банка. "Трансграничные платежи для клиентов "Точки" доступны и без этой системы. Сейчас все трансграничные платежи проходят по альтернативным каналам и, преимущественно, в национальных валютах. Кроме того, наши клиенты, работающие с зарубежными контрагентами, могут пользоваться альтернативными способами расчётов через иностранные юрисдикции", - добавили в сообщении.
В пресс-службе банка "Уралсиб" РИА Новости рассказали, что банк давно не использует SWIFT. "Клиенты банка, работающие с зарубежными контрагентами, пользуются альтернативными способами расчетов", - подчеркнули в сообщении.
Несколько лет назад SWIFT была главной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. В России появилась Система передачи финансовых сообщений (СПФС). ЕС в феврале ввел запрет для кредитных и финансовых организаций за пределами РФ на транзакции с использованием СПФС.
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