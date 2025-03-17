https://ria.ru/20250317/svyazi-2005523160.html

Канада будет укреплять связи с Францией на фоне противоречий с США

Канада будет укреплять связи с Францией на фоне противоречий с США - РИА Новости, 17.03.2025

Канада будет укреплять связи с Францией на фоне противоречий с США

Новый премьер-министр Канады Марк Карни на фоне обостряющегося торгового противостояния с США заявил о желании укреплять отношения с "надежными союзниками",... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T16:06:00+03:00

2025-03-17T16:06:00+03:00

2025-03-17T16:18:00+03:00

канада

сша

франция

марк карни

эммануэль макрон

евросоюз

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982659486_0:13:3072:1741_1920x0_80_0_0_67a21ae4c7464cb32c2305fac3252cf1.jpg

ПАРИЖ, 17 мар - РИА Новости. Новый премьер-министр Канады Марк Карни на фоне обостряющегося торгового противостояния с США заявил о желании укреплять отношения с "надежными союзниками", например, с Францией. Ранее Карни, комментируя повышение США пошлин в отношении его страны, заявил, что речь идет об атаке на канадцев. Он также пообещал убедиться в том, что ответные меры Оттавы приведут к максимальному эффекту в США и к минимальному - в самой Канаде. "Сегодня, когда мы видим, что всё больше правительств по всему миру отвергают эти принципы (суверенитета и безопасности - ред.), для Канады важно как никогда укреплять связи с нашими надежными союзниками, такими как Франция. Мы должны укрепить сотрудничество между нашими странами, чтобы обеспечить нашу безопасность, безопасность союзников и всего мира", - сказал Карни на пресс-конференции с французским лидером Эммануэлем Макроном, трансляцию вёл телеканал BFMTV. В частности, новый канадский премьер выразил желание углубить дипломатические связи с Францией, а также "создать больше возможностей для предпринимателей" для улучшения экономики. Карни заявил, что выбрал Париж для своего первого зарубежного визита, поскольку "канадцы любят Францию". Он также назвал Канаду "самой европейской из неевропейских стран". США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли эти меры борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этого, Штаты намерены ввести тарифы на товары из Евросоюза, а также "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести меры в случае реализации угроз президента США. Новая торговая война США с другими странами приведет к "балканизации" глобальной торговли, поскольку страны, против которых Штаты ввели тарифы, могут начать объединяться в торговые альянсы, заявили ранее РИА Новости эксперты.

https://ria.ru/20250310/kanada-2003982570.html

https://ria.ru/20250314/dorozhka-2005058516.html

канада

сша

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

канада, сша, франция, марк карни, эммануэль макрон, евросоюз, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире