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Канада будет укреплять связи с Францией на фоне противоречий с США - РИА Новости, 17.03.2025
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16:06 17.03.2025 (обновлено: 16:18 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/svyazi-2005523160.html
Канада будет укреплять связи с Францией на фоне противоречий с США
Канада будет укреплять связи с Францией на фоне противоречий с США - РИА Новости, 17.03.2025
Канада будет укреплять связи с Францией на фоне противоречий с США
Новый премьер-министр Канады Марк Карни на фоне обостряющегося торгового противостояния с США заявил о желании укреплять отношения с "надежными союзниками",... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T16:06:00+03:00
2025-03-17T16:18:00+03:00
канада
сша
франция
марк карни
эммануэль макрон
евросоюз
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
в мире
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ПАРИЖ, 17 мар - РИА Новости. Новый премьер-министр Канады Марк Карни на фоне обостряющегося торгового противостояния с США заявил о желании укреплять отношения с "надежными союзниками", например, с Францией. Ранее Карни, комментируя повышение США пошлин в отношении его страны, заявил, что речь идет об атаке на канадцев. Он также пообещал убедиться в том, что ответные меры Оттавы приведут к максимальному эффекту в США и к минимальному - в самой Канаде. "Сегодня, когда мы видим, что всё больше правительств по всему миру отвергают эти принципы (суверенитета и безопасности - ред.), для Канады важно как никогда укреплять связи с нашими надежными союзниками, такими как Франция. Мы должны укрепить сотрудничество между нашими странами, чтобы обеспечить нашу безопасность, безопасность союзников и всего мира", - сказал Карни на пресс-конференции с французским лидером Эммануэлем Макроном, трансляцию вёл телеканал BFMTV. В частности, новый канадский премьер выразил желание углубить дипломатические связи с Францией, а также "создать больше возможностей для предпринимателей" для улучшения экономики. Карни заявил, что выбрал Париж для своего первого зарубежного визита, поскольку "канадцы любят Францию". Он также назвал Канаду "самой европейской из неевропейских стран". США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли эти меры борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этого, Штаты намерены ввести тарифы на товары из Евросоюза, а также "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести меры в случае реализации угроз президента США. Новая торговая война США с другими странами приведет к "балканизации" глобальной торговли, поскольку страны, против которых Штаты ввели тарифы, могут начать объединяться в торговые альянсы, заявили ранее РИА Новости эксперты.
https://ria.ru/20250310/kanada-2003982570.html
https://ria.ru/20250314/dorozhka-2005058516.html
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канада, сша, франция, марк карни, эммануэль макрон, евросоюз, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
Канада, США, Франция, Марк Карни, Эммануэль Макрон, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
Канада будет укреплять связи с Францией на фоне противоречий с США

Новый премьер Канады Карни заявил, что намерен укреплять связи с Францией

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаг Канады
Флаг Канады - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ПАРИЖ, 17 мар - РИА Новости. Новый премьер-министр Канады Марк Карни на фоне обостряющегося торгового противостояния с США заявил о желании укреплять отношения с "надежными союзниками", например, с Францией.
Ранее Карни, комментируя повышение США пошлин в отношении его страны, заявил, что речь идет об атаке на канадцев. Он также пообещал убедиться в том, что ответные меры Оттавы приведут к максимальному эффекту в США и к минимальному - в самой Канаде.
Марк Карни - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Новый премьер Канады заявил, что страна никогда не станет частью США
10 марта, 02:02
"Сегодня, когда мы видим, что всё больше правительств по всему миру отвергают эти принципы (суверенитета и безопасности - ред.), для Канады важно как никогда укреплять связи с нашими надежными союзниками, такими как Франция. Мы должны укрепить сотрудничество между нашими странами, чтобы обеспечить нашу безопасность, безопасность союзников и всего мира", - сказал Карни на пресс-конференции с французским лидером Эммануэлем Макроном, трансляцию вёл телеканал BFMTV.
В частности, новый канадский премьер выразил желание углубить дипломатические связи с Францией, а также "создать больше возможностей для предпринимателей" для улучшения экономики.
Карни заявил, что выбрал Париж для своего первого зарубежного визита, поскольку "канадцы любят Францию". Он также назвал Канаду "самой европейской из неевропейских стран".
США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли эти меры борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этого, Штаты намерены ввести тарифы на товары из Евросоюза, а также "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести меры в случае реализации угроз президента США. Новая торговая война США с другими странами приведет к "балканизации" глобальной торговли, поскольку страны, против которых Штаты ввели тарифы, могут начать объединяться в торговые альянсы, заявили ранее РИА Новости эксперты.
Государственный секретарь США Марко Рубио после прибытия в международный аэропорт имени Жана Лесажа в Квебеке - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Госсекретарю США расстелили в Канаде короткую красную дорожку у лужи
14 марта, 17:21
 
КанадаСШАФранцияМарк КарниЭммануэль МакронЕвросоюзВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыВ мире
 
 
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