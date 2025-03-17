https://ria.ru/20250317/svyaschennik-2005505058.html

В Иркутске католический священник умер на крыльце собора

В Иркутске католический священник умер на крыльце собора - РИА Новости, 17.03.2025

В Иркутске католический священник умер на крыльце собора

Настоятель католического собора Непорочного сердца Божьей Матери в Иркутске Владимир Сек умер в понедельник на крыльце собора, сообщили в Римско-католической... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T14:58:00+03:00

2025-03-17T14:58:00+03:00

2025-03-17T15:03:00+03:00

религия

иркутск

белоруссия

благовещенск

религия

римско-католическая церковь

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Настоятель католического собора Непорочного сердца Божьей Матери в Иркутске Владимир Сек умер в понедельник на крыльце собора, сообщили в Римско-католической архиепархии Божией Матери в Telegram-канале прихода. "Огромную утрату понес наш приход. Сегодня утром в результате сердечного приступа скончался наш настоятель отец Владимир Сек. Его будет очень не хватать. Просим ваших молитв за него. Сегодня в 18.00 в соборе состоится поминальная святая месса за него", – сообщил приход собора Непорочного сердца Божьей Матери в Иркутске. В свою очередь, официальный Telegram-канал Северо-западного региона Римско-католической архиепархии Божией Матери написал, что Владимир Сек умер на крыльце собора Непорочного сердца. Сек, по информации сайта прихода, родился 6 августа 1969 года в польском городе Радом, закончил факультет философии епархиальной семинарии в Сандомеже в 1991 году и тогда же вступил в орден отцов-вербистов. 27 апреля 1996 года был рукоположен в священники. С 1996 по 1999 годы был настоятелем прихода в белорусских Барановичах и одновременно настоятелем вербистов Белоруссии, с 1999 по 2004 год возглавлял приход в Благовещенске. В 2004 году он был назначен настоятелем иркутского прихода Непорочного Сердца Божьей Матери. С 1 августа 2007 года являлся генеральным викарием епархии Святого Иосифа в Иркутске.

иркутск

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благовещенск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

иркутск, белоруссия, благовещенск, религия, римско-католическая церковь