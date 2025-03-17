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В Иркутске католический священник умер на крыльце собора - РИА Новости, 17.03.2025
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Религия
 
14:58 17.03.2025 (обновлено: 15:03 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/svyaschennik-2005505058.html
В Иркутске католический священник умер на крыльце собора
В Иркутске католический священник умер на крыльце собора - РИА Новости, 17.03.2025
В Иркутске католический священник умер на крыльце собора
Настоятель католического собора Непорочного сердца Божьей Матери в Иркутске Владимир Сек умер в понедельник на крыльце собора, сообщили в Римско-католической... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T14:58:00+03:00
2025-03-17T15:03:00+03:00
религия
иркутск
белоруссия
благовещенск
религия
римско-католическая церковь
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Настоятель католического собора Непорочного сердца Божьей Матери в Иркутске Владимир Сек умер в понедельник на крыльце собора, сообщили в Римско-католической архиепархии Божией Матери в Telegram-канале прихода. "Огромную утрату понес наш приход. Сегодня утром в результате сердечного приступа скончался наш настоятель отец Владимир Сек. Его будет очень не хватать. Просим ваших молитв за него. Сегодня в 18.00 в соборе состоится поминальная святая месса за него", – сообщил приход собора Непорочного сердца Божьей Матери в Иркутске. В свою очередь, официальный Telegram-канал Северо-западного региона Римско-католической архиепархии Божией Матери написал, что Владимир Сек умер на крыльце собора Непорочного сердца. Сек, по информации сайта прихода, родился 6 августа 1969 года в польском городе Радом, закончил факультет философии епархиальной семинарии в Сандомеже в 1991 году и тогда же вступил в орден отцов-вербистов. 27 апреля 1996 года был рукоположен в священники. С 1996 по 1999 годы был настоятелем прихода в белорусских Барановичах и одновременно настоятелем вербистов Белоруссии, с 1999 по 2004 год возглавлял приход в Благовещенске. В 2004 году он был назначен настоятелем иркутского прихода Непорочного Сердца Божьей Матери. С 1 августа 2007 года являлся генеральным викарием епархии Святого Иосифа в Иркутске.
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иркутск, белоруссия, благовещенск, религия, римско-католическая церковь
Религия, Иркутск, Белоруссия, Благовещенск, Религия, Римско-католическая церковь
В Иркутске католический священник умер на крыльце собора

В Иркутске настоятель католического собора Владимир Сек умер на крыльце храма

© Фото : Приход Непорочного Сердца Божьей Матери_Иркутск/ВКонтактеВладимир Сек
Владимир Сек - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© Фото : Приход Непорочного Сердца Божьей Матери_Иркутск/ВКонтакте
Владимир Сек. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Настоятель католического собора Непорочного сердца Божьей Матери в Иркутске Владимир Сек умер в понедельник на крыльце собора, сообщили в Римско-католической архиепархии Божией Матери в Telegram-канале прихода.
«
"Огромную утрату понес наш приход. Сегодня утром в результате сердечного приступа скончался наш настоятель отец Владимир Сек. Его будет очень не хватать. Просим ваших молитв за него. Сегодня в 18.00 в соборе состоится поминальная святая месса за него", – сообщил приход собора Непорочного сердца Божьей Матери в Иркутске.
В свою очередь, официальный Telegram-канал Северо-западного региона Римско-католической архиепархии Божией Матери написал, что Владимир Сек умер на крыльце собора Непорочного сердца.
Сек, по информации сайта прихода, родился 6 августа 1969 года в польском городе Радом, закончил факультет философии епархиальной семинарии в Сандомеже в 1991 году и тогда же вступил в орден отцов-вербистов. 27 апреля 1996 года был рукоположен в священники. С 1996 по 1999 годы был настоятелем прихода в белорусских Барановичах и одновременно настоятелем вербистов Белоруссии, с 1999 по 2004 год возглавлял приход в Благовещенске. В 2004 году он был назначен настоятелем иркутского прихода Непорочного Сердца Божьей Матери. С 1 августа 2007 года являлся генеральным викарием епархии Святого Иосифа в Иркутске.
 
РелигияИркутскБелоруссияБлаговещенскРелигияРимско-католическая церковь
 
 
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