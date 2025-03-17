В Иркутске католический священник умер на крыльце собора
В Иркутске настоятель католического собора Владимир Сек умер на крыльце храма
Владимир Сек. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Настоятель католического собора Непорочного сердца Божьей Матери в Иркутске Владимир Сек умер в понедельник на крыльце собора, сообщили в Римско-католической архиепархии Божией Матери в Telegram-канале прихода.
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"Огромную утрату понес наш приход. Сегодня утром в результате сердечного приступа скончался наш настоятель отец Владимир Сек. Его будет очень не хватать. Просим ваших молитв за него. Сегодня в 18.00 в соборе состоится поминальная святая месса за него", – сообщил приход собора Непорочного сердца Божьей Матери в Иркутске.
В свою очередь, официальный Telegram-канал Северо-западного региона Римско-католической архиепархии Божией Матери написал, что Владимир Сек умер на крыльце собора Непорочного сердца.
Сек, по информации сайта прихода, родился 6 августа 1969 года в польском городе Радом, закончил факультет философии епархиальной семинарии в Сандомеже в 1991 году и тогда же вступил в орден отцов-вербистов. 27 апреля 1996 года был рукоположен в священники. С 1996 по 1999 годы был настоятелем прихода в белорусских Барановичах и одновременно настоятелем вербистов Белоруссии, с 1999 по 2004 год возглавлял приход в Благовещенске. В 2004 году он был назначен настоятелем иркутского прихода Непорочного Сердца Божьей Матери. С 1 августа 2007 года являлся генеральным викарием епархии Святого Иосифа в Иркутске.