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СВР: Запад скрывает распространение нацистской идеологии на Украине

СВР: Запад скрывает распространение нацистской идеологии на Украине - РИА Новости, 17.03.2025

СВР: Запад скрывает распространение нацистской идеологии на Украине

Власти ведущих стран Запада вынуждены принимать жесткие меры для сокрытия от собственных граждан широкого распространения нацистской идеологии на Украине,... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T14:56:00+03:00

2025-03-17T14:56:00+03:00

2025-03-17T14:56:00+03:00

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Власти ведущих стран Запада вынуждены принимать жесткие меры для сокрытия от собственных граждан широкого распространения нацистской идеологии на Украине, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ. "Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей в СВР информации, власти ведущих стран Запада вынуждены принимать жесткие административные меры для сокрытия от собственных граждан широкого распространения нацистской идеологии на Украине", - говорится в сообщении.

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служба внешней разведки российской федерации (свр россии), украина, россия, в мире