Рейтинг@Mail.ru
СВР: Запад скрывает распространение нацистской идеологии на Украине - РИА Новости, 17.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:56 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/svr-2005504578.html
СВР: Запад скрывает распространение нацистской идеологии на Украине
СВР: Запад скрывает распространение нацистской идеологии на Украине - РИА Новости, 17.03.2025
СВР: Запад скрывает распространение нацистской идеологии на Украине
Власти ведущих стран Запада вынуждены принимать жесткие меры для сокрытия от собственных граждан широкого распространения нацистской идеологии на Украине,... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T14:56:00+03:00
2025-03-17T14:56:00+03:00
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
украина
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868457427_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_d59fdf7e30f236e026caee83c18c5e20.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Власти ведущих стран Запада вынуждены принимать жесткие меры для сокрытия от собственных граждан широкого распространения нацистской идеологии на Украине, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ. "Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей в СВР информации, власти ведущих стран Запада вынуждены принимать жесткие административные меры для сокрытия от собственных граждан широкого распространения нацистской идеологии на Украине", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250317/svr-2005503390.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868457427_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c45589aa3115038699e2bba059f23c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
служба внешней разведки российской федерации (свр россии), украина, россия, в мире
Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Украина, Россия, В мире
СВР: Запад скрывает распространение нацистской идеологии на Украине

СВР: Запад вынужден скрывать распространение нацистской идеологии на Украине

© AP Photo / LibkosУкраинский военнослужащий на БТР
Украинский военнослужащий на БТР - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© AP Photo / Libkos
Украинский военнослужащий на БТР. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Власти ведущих стран Запада вынуждены принимать жесткие меры для сокрытия от собственных граждан широкого распространения нацистской идеологии на Украине, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.
"Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей в СВР информации, власти ведущих стран Запада вынуждены принимать жесткие административные меры для сокрытия от собственных граждан широкого распространения нацистской идеологии на Украине", - говорится в сообщении.
Здание рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
СВР раскрыла отношение властей ФРГ к распространению нацизма на Украине
Вчера, 14:52
 
Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)УкраинаРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала