https://ria.ru/20250317/svr-2005504578.html
СВР: Запад скрывает распространение нацистской идеологии на Украине
СВР: Запад скрывает распространение нацистской идеологии на Украине - РИА Новости, 17.03.2025
СВР: Запад скрывает распространение нацистской идеологии на Украине
Власти ведущих стран Запада вынуждены принимать жесткие меры для сокрытия от собственных граждан широкого распространения нацистской идеологии на Украине,... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T14:56:00+03:00
2025-03-17T14:56:00+03:00
2025-03-17T14:56:00+03:00
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
украина
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868457427_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_d59fdf7e30f236e026caee83c18c5e20.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Власти ведущих стран Запада вынуждены принимать жесткие меры для сокрытия от собственных граждан широкого распространения нацистской идеологии на Украине, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ. "Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей в СВР информации, власти ведущих стран Запада вынуждены принимать жесткие административные меры для сокрытия от собственных граждан широкого распространения нацистской идеологии на Украине", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250317/svr-2005503390.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868457427_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c45589aa3115038699e2bba059f23c22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
служба внешней разведки российской федерации (свр россии), украина, россия, в мире
Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Украина, Россия, В мире
СВР: Запад скрывает распространение нацистской идеологии на Украине
СВР: Запад вынужден скрывать распространение нацистской идеологии на Украине