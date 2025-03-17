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СВР раскрыла отношение властей ФРГ к распространению нацизма на Украине
СВР раскрыла отношение властей ФРГ к распространению нацизма на Украине - РИА Новости, 17.03.2025
СВР раскрыла отношение властей ФРГ к распространению нацизма на Украине
Власти современной Германии не видят ничего плохого в приверженности украинцев символам Третьего рейха и, по сути, игнорируют преступления нацистского периода... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T14:52:00+03:00
2025-03-17T14:52:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Власти современной Германии не видят ничего плохого в приверженности украинцев символам Третьего рейха и, по сути, игнорируют преступления нацистского периода своей истории, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России. "Сам факт свободного хождения нацистских идей на Украине хорошо известен. Линия германского правительства убедительно свидетельствует о том, что власти современной Германии на самом деле не видят ничего плохого в приверженности украинцев символам Третьего рейха и, по сути, игнорируют преступления нацистского периода своей истории. Обращает на себя внимание также слепое послушание западных СМИ, "свободой и независимостью" которых любят кичиться в так называемых развитых государствах", - говорится в сообщении.
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Германия, Россия, Украина, В мире
СВР раскрыла отношение властей ФРГ к распространению нацизма на Украине
СВР: власти ФРГ не видят ничего плохого в приверженности Киева символам нацизма