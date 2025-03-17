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СВР раскрыла отношение властей ФРГ к распространению нацизма на Украине - РИА Новости, 17.03.2025
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14:52 17.03.2025 (обновлено: 14:58 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/svr-2005503390.html
СВР раскрыла отношение властей ФРГ к распространению нацизма на Украине
СВР раскрыла отношение властей ФРГ к распространению нацизма на Украине - РИА Новости, 17.03.2025
СВР раскрыла отношение властей ФРГ к распространению нацизма на Украине
Власти современной Германии не видят ничего плохого в приверженности украинцев символам Третьего рейха и, по сути, игнорируют преступления нацистского периода... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T14:52:00+03:00
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германия
россия
украина
в мире
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Власти современной Германии не видят ничего плохого в приверженности украинцев символам Третьего рейха и, по сути, игнорируют преступления нацистского периода своей истории, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России. "Сам факт свободного хождения нацистских идей на Украине хорошо известен. Линия германского правительства убедительно свидетельствует о том, что власти современной Германии на самом деле не видят ничего плохого в приверженности украинцев символам Третьего рейха и, по сути, игнорируют преступления нацистского периода своей истории. Обращает на себя внимание также слепое послушание западных СМИ, "свободой и независимостью" которых любят кичиться в так называемых развитых государствах", - говорится в сообщении.
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германия, россия, украина, в мире
Германия, Россия, Украина, В мире
СВР раскрыла отношение властей ФРГ к распространению нацизма на Украине

СВР: власти ФРГ не видят ничего плохого в приверженности Киева символам нацизма

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание рейхстага в центре Берлина
Здание рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Здание рейхстага в центре Берлина. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Власти современной Германии не видят ничего плохого в приверженности украинцев символам Третьего рейха и, по сути, игнорируют преступления нацистского периода своей истории, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.
"Сам факт свободного хождения нацистских идей на Украине хорошо известен. Линия германского правительства убедительно свидетельствует о том, что власти современной Германии на самом деле не видят ничего плохого в приверженности украинцев символам Третьего рейха и, по сути, игнорируют преступления нацистского периода своей истории. Обращает на себя внимание также слепое послушание западных СМИ, "свободой и независимостью" которых любят кичиться в так называемых развитых государствах", - говорится в сообщении.
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