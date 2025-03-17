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СВР раскрыла призыв властей ФРГ к СМИ по вопросу фашистской символики в ВСУ

СВР раскрыла призыв властей ФРГ к СМИ по вопросу фашистской символики в ВСУ - РИА Новости, 17.03.2025

СВР раскрыла призыв властей ФРГ к СМИ по вопросу фашистской символики в ВСУ

Власти ФРГ велели германским СМИ исключить появление свидетельств использования ВСУ жестов и символов, ассоциируемых с фашистской Германией, заявило пресс-бюро... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T14:48:00+03:00

2025-03-17T14:48:00+03:00

2025-03-17T14:50:00+03:00

в мире

специальная военная операция на украине

германия

россия

украина

вооруженные силы украины

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Власти ФРГ велели германским СМИ исключить появление свидетельств использования ВСУ жестов и символов, ассоциируемых с фашистской Германией, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ."В частности, до немецких средств массовой информации доведено указание федерального правительства исключить появление в фото-видеоматериалах свидетельств использования военнослужащими силовых структур Украины жестов и символов, ассоциируемых с фашистской Германией", - говорится в заявлении."Журналистам при записи репортажей с участием украинцев, "носящих нацистские флаги, знаки, форму и демонстрирующих соответствующие приветствия", предписывается "вежливо" просить их на время съемок удалить "агитационные элементы и воздержаться от нежелательных действий". Всю полноту ответственности, вплоть до уголовной, будут нести немецкие журналисты", - отмечает пресс-бюро СВР.

https://ria.ru/20240920/zakharova-1973834891.html

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в мире, германия, россия, украина, вооруженные силы украины, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)