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СВР раскрыла призыв властей ФРГ к СМИ по вопросу фашистской символики в ВСУ
СВР раскрыла призыв властей ФРГ к СМИ по вопросу фашистской символики в ВСУ - РИА Новости, 17.03.2025
СВР раскрыла призыв властей ФРГ к СМИ по вопросу фашистской символики в ВСУ
Власти ФРГ велели германским СМИ исключить появление свидетельств использования ВСУ жестов и символов, ассоциируемых с фашистской Германией, заявило пресс-бюро... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T14:48:00+03:00
2025-03-17T14:48:00+03:00
2025-03-17T14:50:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Власти ФРГ велели германским СМИ исключить появление свидетельств использования ВСУ жестов и символов, ассоциируемых с фашистской Германией, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ."В частности, до немецких средств массовой информации доведено указание федерального правительства исключить появление в фото-видеоматериалах свидетельств использования военнослужащими силовых структур Украины жестов и символов, ассоциируемых с фашистской Германией", - говорится в заявлении."Журналистам при записи репортажей с участием украинцев, "носящих нацистские флаги, знаки, форму и демонстрирующих соответствующие приветствия", предписывается "вежливо" просить их на время съемок удалить "агитационные элементы и воздержаться от нежелательных действий". Всю полноту ответственности, вплоть до уголовной, будут нести немецкие журналисты", - отмечает пресс-бюро СВР.
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в мире, германия, россия, украина, вооруженные силы украины, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Специальная военная операция на Украине, Германия, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
СВР раскрыла призыв властей ФРГ к СМИ по вопросу фашистской символики в ВСУ
СВР: Берлин велел СМИ исключить свидетельства применения ВСУ фашистских символов
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Власти ФРГ велели германским СМИ исключить появление свидетельств использования ВСУ жестов и символов, ассоциируемых с фашистской Германией, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
"В частности, до немецких средств массовой информации доведено указание федерального правительства исключить появление в фото-видеоматериалах свидетельств использования военнослужащими силовых структур Украины жестов и символов, ассоциируемых с фашистской Германией", - говорится в заявлении.
"Журналистам при записи репортажей с участием украинцев, "носящих нацистские флаги, знаки, форму и демонстрирующих соответствующие приветствия", предписывается "вежливо" просить их на время съемок удалить "агитационные элементы и воздержаться от нежелательных действий". Всю полноту ответственности, вплоть до уголовной, будут нести немецкие журналисты", - отмечает пресс-бюро СВР.