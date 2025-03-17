https://ria.ru/20250317/svo-2005465330.html

Российские войска улучшили позиции на двух направлениях в ДНР

Российские войска улучшили позиции на двух направлениях в ДНР - РИА Новости, 17.03.2025

Российские войска улучшили позиции на двух направлениях в ДНР

Российские войска улучшили позиции на северско-соледарском и краснолиманском направлениях линии боевого соприкосновения в Донецкой Народной Республике, сообщил... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T12:26:00+03:00

2025-03-17T12:26:00+03:00

2025-03-17T12:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

денис пушилин

безопасность

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российские войска улучшили позиции на северско-соледарском и краснолиманском направлениях линии боевого соприкосновения в Донецкой Народной Республике, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Северско-соледарское направление - также видим, пусть незначительное, но все же улучшение позиций наших подразделений, равно как и на краснолиманском направлении", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20250317/pushilin-2005426789.html

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донецкая народная республика, денис пушилин, безопасность