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Российские войска улучшили позиции на двух направлениях в ДНР
Российские войска улучшили позиции на двух направлениях в ДНР - РИА Новости, 17.03.2025
Российские войска улучшили позиции на двух направлениях в ДНР
Российские войска улучшили позиции на северско-соледарском и краснолиманском направлениях линии боевого соприкосновения в Донецкой Народной Республике, сообщил... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T12:26:00+03:00
2025-03-17T12:26:00+03:00
2025-03-17T12:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
безопасность
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российские войска улучшили позиции на северско-соледарском и краснолиманском направлениях линии боевого соприкосновения в Донецкой Народной Республике, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Северско-соледарское направление - также видим, пусть незначительное, но все же улучшение позиций наших подразделений, равно как и на краснолиманском направлении", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20250317/pushilin-2005426789.html
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донецкая народная республика, денис пушилин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Безопасность
Российские войска улучшили позиции на двух направлениях в ДНР
Пушилин: российские войска улучшили позиции на двух направлениях в ДНР