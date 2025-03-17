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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 17.03.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
ВСУ потеряли до 65 военных за сутки в зоне действий группировки "Днепр", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T12:04:00+03:00
2025-03-17T12:04:00+03:00
2025-03-17T12:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. ВСУ потеряли до 65 военных за сутки в зоне действий группировки "Днепр", сообщило Минобороны РФ."Уничтожены до 65 военнослужащих, пять автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
Минобороны: ВСУ потеряли до 65 военных в зоне действий "Днепра"