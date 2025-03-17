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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 17.03.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"

ВСУ потеряли до 65 военных за сутки в зоне действий группировки "Днепр", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 17.03.2025

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2025-03-17T12:17:00+03:00

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. ВСУ потеряли до 65 военных за сутки в зоне действий группировки "Днепр", сообщило Минобороны РФ."Уничтожены до 65 военнослужащих, пять автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2025

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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность