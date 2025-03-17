https://ria.ru/20250317/svo-2005418131.html

В Подполье рассказали о наемниках из Латинской Америки в Курской области

В Подполье рассказали о наемниках из Латинской Америки в Курской области - РИА Новости, 17.03.2025

В Подполье рассказали о наемниках из Латинской Америки в Курской области

В окружении в Курской области находятся много наемников, которые являются выходцами из стран Латинской Америки, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T08:23:00+03:00

2025-03-17T08:23:00+03:00

2025-03-17T08:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

латинская америка

валерий герасимов

владимир путин

сергей лебедев

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. В окружении в Курской области находятся много наемников, которые являются выходцами из стран Латинской Америки, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "В курском котле много наемников ... из Латинской Америки, которые занимают сержантские должности (в украинских вооруженных формированиях - ред.). Служили они в основном в заградительных отрядах", - сказал собеседник агентства. Согласно сводкам Минобороны РФ, с 8 по 14 марта Вооруженные силы России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу. ВСУ потеряли свыше 2 тысяч военных за неделю решающего наступления российских сил в Курской области, освобождающих приграничье от украинских боевиков, подсчитало РИА Новости на основе данных Минобороны. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1,1 тысячи квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков. Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.

https://ria.ru/20250316/telo-2005385078.html

https://ria.ru/20250317/svo-2005054771.html

https://ria.ru/20250317/vsu-2005417892.html

курская область

россия

латинская америка

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курская область, россия, латинская америка, валерий герасимов, владимир путин, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность