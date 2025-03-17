Рейтинг@Mail.ru
В Подполье рассказали о наемниках из Латинской Америки в Курской области - РИА Новости, 17.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:23 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/svo-2005418131.html
В Подполье рассказали о наемниках из Латинской Америки в Курской области
В Подполье рассказали о наемниках из Латинской Америки в Курской области - РИА Новости, 17.03.2025
В Подполье рассказали о наемниках из Латинской Америки в Курской области
В окружении в Курской области находятся много наемников, которые являются выходцами из стран Латинской Америки, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T08:23:00+03:00
2025-03-17T08:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
латинская америка
валерий герасимов
владимир путин
сергей лебедев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004011825_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f978b832bd3669e001bb30a78405abfd.jpg
ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. В окружении в Курской области находятся много наемников, которые являются выходцами из стран Латинской Америки, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "В курском котле много наемников ... из Латинской Америки, которые занимают сержантские должности (в украинских вооруженных формированиях - ред.). Служили они в основном в заградительных отрядах", - сказал собеседник агентства. Согласно сводкам Минобороны РФ, с 8 по 14 марта Вооруженные силы России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу. ВСУ потеряли свыше 2 тысяч военных за неделю решающего наступления российских сил в Курской области, освобождающих приграничье от украинских боевиков, подсчитало РИА Новости на основе данных Минобороны. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1,1 тысячи квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков. Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.
https://ria.ru/20250316/telo-2005385078.html
https://ria.ru/20250317/svo-2005054771.html
https://ria.ru/20250317/vsu-2005417892.html
курская область
россия
латинская америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004011825_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d6d916f7cf9846f3d820009f861229de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, латинская америка, валерий герасимов, владимир путин, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Латинская Америка, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Подполье рассказали о наемниках из Латинской Америки в Курской области

Лебедев заявил о наемниках из Латинской Америки в Курской области

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. В окружении в Курской области находятся много наемников, которые являются выходцами из стран Латинской Америки, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
"В курском котле много наемников ... из Латинской Америки, которые занимают сержантские должности (в украинских вооруженных формированиях - ред.). Служили они в основном в заградительных отрядах", - сказал собеседник агентства.
Суджа, Курская область - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
В Курской области нашли тело расстрелянной ВСУ беременной женщины
Вчера, 22:44
Согласно сводкам Минобороны РФ, с 8 по 14 марта Вооруженные силы России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу. ВСУ потеряли свыше 2 тысяч военных за неделю решающего наступления российских сил в Курской области, освобождающих приграничье от украинских боевиков, подсчитало РИА Новости на основе данных Минобороны.
Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1,1 тысячи квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков.
Старший по вооружению штурмового батальона с позывным Армата - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
"Если прикажут — зайдем". К чему готовится российская армия под Курском
08:00
Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.
Российские военнослужащие в Суджанском районе - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Западные аналитики признали, что ВСУ бегут из Курской области, пишет NYT
08:19
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияЛатинская АмерикаВалерий ГерасимовВладимир ПутинСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала