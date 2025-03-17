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Superjet совершил первый полет с российским двигателем - РИА Новости, 17.03.2025
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06:03 17.03.2025 (обновлено: 10:50 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/superjet-2005408448.html
Superjet совершил первый полет с российским двигателем
Superjet совершил первый полет с российским двигателем - РИА Новости, 17.03.2025
Superjet совершил первый полет с российским двигателем
Superjet совершил первый полет с российским двигателем ПД-8 в Комсомольске-на-Амуре, сообщили в пресс-службе госкорпорации "Ростех". РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T06:03:00+03:00
2025-03-17T10:50:00+03:00
объединенная двигателестроительная корпорация
ростех
sukhoi superjet 100 (ssj100)
технологии
экономика
комсомольск-на-амуре
сергей чемезов
денис мантуров
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Superjet совершил первый полет с российским двигателем ПД-8 в Комсомольске-на-Амуре, сообщили в пресс-службе госкорпорации "Ростех"."Опытный образец самолета Superjet совершил первый полет с отечественными двигателями ПД-8. Он прошел в Комсомольске-на-Амуре и ознаменовал начало летных испытаний ПД-8 в составе Superjet, — отметили в компании.В состав экипажа вошли летчики-испытатели Дмитрий Деменев, Игорь Гревцев и бортовой оператор Максим Грюканов. Аппарат находился в воздухе около 40 минут, достиг скорости 500 километров в час и высоты до трех тысяч метров.Командир экипажа после приземления отчитался о выполнении полетного задания в полном объеме. Силовая установка с двигателями ПД-8 показала стабильную работу, в полете оценивали газодинамическую устойчивость двигателей на постоянных и переменных режимах.Работы по программе импортозамещения Superjet выполняет кооперация предприятий под эгидой компании "Яковлев" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК). Новые российские силовые установки создали специалисты Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК)."Самолет с силовой установкой ПД-8 присоединился к летным испытаниям — это важный и долгожданный шаг на пути к сертификации технологически независимой версии Superjet. Полная самоотдача и преодоление двигателестроителями всех вызовов позволили самолету успешно выполнить первый полет на российских двигателях", —заявил первый вице-премьер, председатель Наблюдательного совета "Ростеха" Денис Мантуров.По его словам, для интенсификации сертификационных испытаний производитель планирует подключить к ним третий, полностью российский Superjet. Он отметил, что государство обеспечивает финансовую и ресурсную поддержку авиастроителей в полном объеме.Глава "Ростеха" Сергей Чемезов добавил, что проект по импортозамещению Superjet реализуют в очень сжатые по меркам мирового авиастроения сроки. После 2022 года воздушное судно приходится фактически собирать заново."Впереди еще много работы и много полетов. В апреле к сертификационным летным испытаниям присоединится еще один, полностью российский, борт с двигателями ПД-8", — пояснил он.Чемезов подчеркнул, что присоединение к полетам самолета в полностью российском облике позволит исследовать во время сертификационных летных испытаний взаимодействие силовой установки с двигателями ПД-8 и отечественных систем.&quot;До конца марта мы планируем передать еще два опытных двигателя ПД-8 для проведения летных испытаний. Получение сертификата типа на двигатель ПД-8 запланировано на осень этого года&quot;, — сказал гендиректор ОДК Александр Грачев.Двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8 тягой восемь тонн для пассажирского самолета Superjet и самолета-амфибии Бе-200 создали с применением новых российских материалов и прогрессивных технологий.Об импортозамещении SuperjetСпециалисты замещают около 40 импортных систем и агрегатов самолета:Также борт получил отечественный фюзеляж, в который внесли изменения, упрощающие производство и обслуживание самолета.Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров назвал Superjet в новом облике крайне необходимым для решения стратегических задач, которые поставило перед воздушным транспортом руководство страны: увеличение авиамобильности граждан и рост интенсивности авиасообщения в России к 2030 году в полтора раза.
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Первый полет Superjet с отечественными двигателями ПД-8
"Ростех" публикует кадры первого полета Superjet с отечественными двигателями ПД-8. Самолет находился в воздухе около 40 минут, достиг скорости 500 километров в час и высоты до 3000 метров.
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объединенная двигателестроительная корпорация, ростех, sukhoi superjet 100 (ssj100), технологии, экономика, комсомольск-на-амуре, сергей чемезов, денис мантуров, объединенная авиастроительная корпорация (оак), россия
Объединенная двигателестроительная корпорация, Ростех, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Технологии, Экономика, Комсомольск-на-Амуре, Сергей Чемезов, Денис Мантуров, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Россия
Superjet совершил первый полет с российским двигателем

Ростех: Superjet совершил первый полет с российским двигателем ПД-8

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Superjet совершил первый полет с российским двигателем ПД-8 в Комсомольске-на-Амуре, сообщили в пресс-службе госкорпорации "Ростех".
"Опытный образец самолета Superjet совершил первый полет с отечественными двигателями ПД-8. Он прошел в Комсомольске-на-Амуре и ознаменовал начало летных испытаний ПД-8 в составе Superjet, — отметили в компании.
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В состав экипажа вошли летчики-испытатели Дмитрий Деменев, Игорь Гревцев и бортовой оператор Максим Грюканов. Аппарат находился в воздухе около 40 минут, достиг скорости 500 километров в час и высоты до трех тысяч метров.
Командир экипажа после приземления отчитался о выполнении полетного задания в полном объеме. Силовая установка с двигателями ПД-8 показала стабильную работу, в полете оценивали газодинамическую устойчивость двигателей на постоянных и переменных режимах.
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Работы по программе импортозамещения Superjet выполняет кооперация предприятий под эгидой компании "Яковлев" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК). Новые российские силовые установки создали специалисты Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК).
"Самолет с силовой установкой ПД-8 присоединился к летным испытаниям — это важный и долгожданный шаг на пути к сертификации технологически независимой версии Superjet. Полная самоотдача и преодоление двигателестроителями всех вызовов позволили самолету успешно выполнить первый полет на российских двигателях", —заявил первый вице-премьер, председатель Наблюдательного совета "Ростеха" Денис Мантуров.
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По его словам, для интенсификации сертификационных испытаний производитель планирует подключить к ним третий, полностью российский Superjet. Он отметил, что государство обеспечивает финансовую и ресурсную поддержку авиастроителей в полном объеме.
Глава "Ростеха" Сергей Чемезов добавил, что проект по импортозамещению Superjet реализуют в очень сжатые по меркам мирового авиастроения сроки. После 2022 года воздушное судно приходится фактически собирать заново.
"Впереди еще много работы и много полетов. В апреле к сертификационным летным испытаниям присоединится еще один, полностью российский, борт с двигателями ПД-8", — пояснил он.
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Чемезов подчеркнул, что присоединение к полетам самолета в полностью российском облике позволит исследовать во время сертификационных летных испытаний взаимодействие силовой установки с двигателями ПД-8 и отечественных систем.
«

"До конца марта мы планируем передать еще два опытных двигателя ПД-8 для проведения летных испытаний. Получение сертификата типа на двигатель ПД-8 запланировано на осень этого года", — сказал гендиректор ОДК Александр Грачев.

Двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8 тягой восемь тонн для пассажирского самолета Superjet и самолета-амфибии Бе-200 создали с применением новых российских материалов и прогрессивных технологий.
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Об импортозамещении Superjet

Специалисты замещают около 40 импортных систем и агрегатов самолета:
  • двигатель, авионику и шасси;
  • вспомогательную силовую установку и комплексную систему управления;
  • системы электроснабжения кондиционирования воздуха и противопожарной защиты.
Также борт получил отечественный фюзеляж, в который внесли изменения, упрощающие производство и обслуживание самолета.
Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров назвал Superjet в новом облике крайне необходимым для решения стратегических задач, которые поставило перед воздушным транспортом руководство страны: увеличение авиамобильности граждан и рост интенсивности авиасообщения в России к 2030 году в полтора раза.
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Объединенная двигателестроительная корпорацияРостехSukhoi Superjet 100 (SSJ100)ТехнологииЭкономикаКомсомольск-на-АмуреСергей ЧемезовДенис МантуровОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Россия
 
 
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