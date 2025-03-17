https://ria.ru/20250317/superjet-2005408448.html

Superjet совершил первый полет с российским двигателем

Superjet совершил первый полет с российским двигателем - РИА Новости, 17.03.2025

Superjet совершил первый полет с российским двигателем

Superjet совершил первый полет с российским двигателем ПД-8 в Комсомольске-на-Амуре, сообщили в пресс-службе госкорпорации "Ростех". РИА Новости, 17.03.2025

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2025-03-17T06:03:00+03:00

2025-03-17T10:50:00+03:00

объединенная двигателестроительная корпорация

ростех

sukhoi superjet 100 (ssj100)

технологии

экономика

комсомольск-на-амуре

сергей чемезов

денис мантуров

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Superjet совершил первый полет с российским двигателем ПД-8 в Комсомольске-на-Амуре, сообщили в пресс-службе госкорпорации "Ростех"."Опытный образец самолета Superjet совершил первый полет с отечественными двигателями ПД-8. Он прошел в Комсомольске-на-Амуре и ознаменовал начало летных испытаний ПД-8 в составе Superjet, — отметили в компании.В состав экипажа вошли летчики-испытатели Дмитрий Деменев, Игорь Гревцев и бортовой оператор Максим Грюканов. Аппарат находился в воздухе около 40 минут, достиг скорости 500 километров в час и высоты до трех тысяч метров.Командир экипажа после приземления отчитался о выполнении полетного задания в полном объеме. Силовая установка с двигателями ПД-8 показала стабильную работу, в полете оценивали газодинамическую устойчивость двигателей на постоянных и переменных режимах.Работы по программе импортозамещения Superjet выполняет кооперация предприятий под эгидой компании "Яковлев" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК). Новые российские силовые установки создали специалисты Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК)."Самолет с силовой установкой ПД-8 присоединился к летным испытаниям — это важный и долгожданный шаг на пути к сертификации технологически независимой версии Superjet. Полная самоотдача и преодоление двигателестроителями всех вызовов позволили самолету успешно выполнить первый полет на российских двигателях", —заявил первый вице-премьер, председатель Наблюдательного совета "Ростеха" Денис Мантуров.По его словам, для интенсификации сертификационных испытаний производитель планирует подключить к ним третий, полностью российский Superjet. Он отметил, что государство обеспечивает финансовую и ресурсную поддержку авиастроителей в полном объеме.Глава "Ростеха" Сергей Чемезов добавил, что проект по импортозамещению Superjet реализуют в очень сжатые по меркам мирового авиастроения сроки. После 2022 года воздушное судно приходится фактически собирать заново."Впереди еще много работы и много полетов. В апреле к сертификационным летным испытаниям присоединится еще один, полностью российский, борт с двигателями ПД-8", — пояснил он.Чемезов подчеркнул, что присоединение к полетам самолета в полностью российском облике позволит исследовать во время сертификационных летных испытаний взаимодействие силовой установки с двигателями ПД-8 и отечественных систем."До конца марта мы планируем передать еще два опытных двигателя ПД-8 для проведения летных испытаний. Получение сертификата типа на двигатель ПД-8 запланировано на осень этого года", — сказал гендиректор ОДК Александр Грачев.Двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8 тягой восемь тонн для пассажирского самолета Superjet и самолета-амфибии Бе-200 создали с применением новых российских материалов и прогрессивных технологий.Об импортозамещении SuperjetСпециалисты замещают около 40 импортных систем и агрегатов самолета:Также борт получил отечественный фюзеляж, в который внесли изменения, упрощающие производство и обслуживание самолета.Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров назвал Superjet в новом облике крайне необходимым для решения стратегических задач, которые поставило перед воздушным транспортом руководство страны: увеличение авиамобильности граждан и рост интенсивности авиасообщения в России к 2030 году в полтора раза.

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https://ria.ru/20241224/ssj-100-1991101776.html

https://ria.ru/20241128/superjet100-1986322076.html

https://ria.ru/20241224/ssj-100-1991103350.html

https://ria.ru/20241213/samolet-1989071836.html

https://ria.ru/20241120/samolety-1984877948.html

комсомольск-на-амуре

россия

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Первый полет Superjet с отечественными двигателями ПД-8 "Ростех" публикует кадры первого полета Superjet с отечественными двигателями ПД-8. Самолет находился в воздухе около 40 минут, достиг скорости 500 километров в час и высоты до 3000 метров. 2025-03-17T06:03 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

объединенная двигателестроительная корпорация, ростех, sukhoi superjet 100 (ssj100), технологии, экономика, комсомольск-на-амуре, сергей чемезов, денис мантуров, объединенная авиастроительная корпорация (оак), россия