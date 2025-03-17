https://ria.ru/20250317/sudzha-2005404630.html

Танкисты ВСУ признались жительнице Суджи, что их заставили воевать

Танкисты ВСУ признались жительнице Суджи, что их заставили воевать - РИА Новости, 17.03.2025

Танкисты ВСУ признались жительнице Суджи, что их заставили воевать

Украинские танкисты признались, что их заставили воевать, рассказала РИА Новости жительница освобожденной Суджи Анна Богунова, которая во время оккупации ВСУ... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T04:21:00+03:00

2025-03-17T04:21:00+03:00

2025-03-17T14:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

суджа

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

общество

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СУДЖА (Курская область), 17 мар — РИА Новости. Украинские танкисты признались, что их заставили воевать, рассказала РИА Новости жительница освобожденной Суджи Анна Богунова, которая во время оккупации ВСУ оставалась в городе."У нас в огороде стоял танк, тут около дома танки ходили. <...> Ну все поразнесли. <...> Они сказали: "Мы не виноваты, нас послали". А один говорит: "Либо пять лет тюрьмы в подвале, либо поедешь повоюешь", — заявила собеседница агентства.В начале марта российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области. Как подсчитало РИА Новости на основе данных Минобороны, военные освободили 31 населенный пункт, в том числе Суджу, а ВСУ потеряли более двух тысяч боевиков.Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.Глава государства отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно. Он также предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы.В пятницу президент США Дональд Трамп попросил Путина пощадить окруженные украинские войска. Российский лидер заявил, что для реализации этого призыва руководство Украины должно приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен.

https://ria.ru/20250315/sudzha-2005159560.html

https://ria.ru/20241007/sudzha-1976672640.html

https://ria.ru/20250316/kursk-2005050747.html

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курская область

суджа

сумская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, курская область, суджа, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, общество, дональд трамп, сумская область