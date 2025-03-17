Танкисты ВСУ признались жительнице Суджи, что их заставили воевать
Жительница Суджи Богунова: танкисты ВСУ признались, что их заставили воевать
Эвакуация мирных жителей из Суджи. Архивное фото
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СУДЖА (Курская область), 17 мар — РИА Новости. Украинские танкисты признались, что их заставили воевать, рассказала РИА Новости жительница освобожденной Суджи Анна Богунова, которая во время оккупации ВСУ оставалась в городе.
"У нас в огороде стоял танк, тут около дома танки ходили. <...> Ну все поразнесли. <...> Они сказали: "Мы не виноваты, нас послали". А один говорит: "Либо пять лет тюрьмы в подвале, либо поедешь повоюешь", — заявила собеседница агентства.
В начале марта российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области. Как подсчитало РИА Новости на основе данных Минобороны, военные освободили 31 населенный пункт, в том числе Суджу, а ВСУ потеряли более двух тысяч боевиков.
Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
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Глава государства отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно. Он также предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы.
В пятницу президент США Дональд Трамп попросил Путина пощадить окруженные украинские войска. Российский лидер заявил, что для реализации этого призыва руководство Украины должно приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен.