В СРЗП предложили присвоить Судже звание "Город воинской славы"
Лидер СРЗП Миронов предложил присвоить Судже звание Город воинской славы
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в освобожденной Судже
Российские военные в освобожденной Судже. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов направил обращение врио губернатора Курской области Александру Хинштейну с предложением присвоить городу Суджа почетное звание "Город воинской славы", документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"В виду высокой значимости событий и беспримерного подвига российских военнослужащих и добровольцев прошу Вас… рассмотреть возможность инициировать присвоение городу Судже Курской области почетного звания "Город воинской славы", - сказано в обращении.
В документе лидер эсеров отметил, что освобождение Суджи и разгром украинских формирований в марте 2025 года стали ключевым моментом в освобождении Курской области от украинских оккупантов, а проведенная при освобождении операция "Поток" - беспримерным подвигом и символом мужества наших воинов.
Ранее Миронов выступил с предложением присвоить звание "Герой Российской Федерации" участникам операции "Поток", которая была проведена в Судже и сыграла определяющую роль в освобождении города.
В конце прошлой недели российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила более 1100 километров территории, захваченной ВСУ, включая села Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка. В четверг Минобороны отчиталось об освобождении районного центра - Суджи.
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