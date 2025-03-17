https://ria.ru/20250317/sudzha-2005404100.html

В СРЗП предложили присвоить Судже звание "Город воинской славы"

В СРЗП предложили присвоить Судже звание "Город воинской славы" - РИА Новости, 17.03.2025

В СРЗП предложили присвоить Судже звание "Город воинской славы"

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов направил обращение врио губернатора Курской области Александру Хинштейну с предложением присвоить... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T04:09:00+03:00

2025-03-17T04:09:00+03:00

2025-03-17T04:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

общество

курская область

суджа

сергей миронов

александр хинштейн

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов направил обращение врио губернатора Курской области Александру Хинштейну с предложением присвоить городу Суджа почетное звание "Город воинской славы", документ имеется в распоряжении РИА Новости. "В виду высокой значимости событий и беспримерного подвига российских военнослужащих и добровольцев прошу Вас… рассмотреть возможность инициировать присвоение городу Судже Курской области почетного звания "Город воинской славы", - сказано в обращении. В документе лидер эсеров отметил, что освобождение Суджи и разгром украинских формирований в марте 2025 года стали ключевым моментом в освобождении Курской области от украинских оккупантов, а проведенная при освобождении операция "Поток" - беспримерным подвигом и символом мужества наших воинов. Ранее Миронов выступил с предложением присвоить звание "Герой Российской Федерации" участникам операции "Поток", которая была проведена в Судже и сыграла определяющую роль в освобождении города. В конце прошлой недели российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила более 1100 километров территории, захваченной ВСУ, включая села Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка. В четверг Минобороны отчиталось об освобождении районного центра - Суджи.

https://ria.ru/20250312/mironov-2004621781.html

https://ria.ru/20250316/kursk-2005050747.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

суджа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, курская область, суджа, сергей миронов, александр хинштейн, вооруженные силы украины