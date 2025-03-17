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В СРЗП предложили присвоить Судже звание "Город воинской славы" - РИА Новости, 17.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:09 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/sudzha-2005404100.html
В СРЗП предложили присвоить Судже звание "Город воинской славы"
В СРЗП предложили присвоить Судже звание "Город воинской славы" - РИА Новости, 17.03.2025
В СРЗП предложили присвоить Судже звание "Город воинской славы"
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов направил обращение врио губернатора Курской области Александру Хинштейну с предложением присвоить... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T04:09:00+03:00
2025-03-17T04:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
курская область
суджа
сергей миронов
александр хинштейн
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов направил обращение врио губернатора Курской области Александру Хинштейну с предложением присвоить городу Суджа почетное звание "Город воинской славы", документ имеется в распоряжении РИА Новости. "В виду высокой значимости событий и беспримерного подвига российских военнослужащих и добровольцев прошу Вас… рассмотреть возможность инициировать присвоение городу Судже Курской области почетного звания "Город воинской славы", - сказано в обращении. В документе лидер эсеров отметил, что освобождение Суджи и разгром украинских формирований в марте 2025 года стали ключевым моментом в освобождении Курской области от украинских оккупантов, а проведенная при освобождении операция "Поток" - беспримерным подвигом и символом мужества наших воинов. Ранее Миронов выступил с предложением присвоить звание "Герой Российской Федерации" участникам операции "Поток", которая была проведена в Судже и сыграла определяющую роль в освобождении города. В конце прошлой недели российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила более 1100 километров территории, захваченной ВСУ, включая села Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка. В четверг Минобороны отчиталось об освобождении районного центра - Суджи.
https://ria.ru/20250312/mironov-2004621781.html
https://ria.ru/20250316/kursk-2005050747.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
суджа
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общество, курская область, суджа, сергей миронов, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Общество, Курская область, Суджа, Сергей Миронов, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
В СРЗП предложили присвоить Судже звание "Город воинской славы"

Лидер СРЗП Миронов предложил присвоить Судже звание Город воинской славы

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в освобожденной Судже
Российские военные в освобожденной Судже - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в освобожденной Судже. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов направил обращение врио губернатора Курской области Александру Хинштейну с предложением присвоить городу Суджа почетное звание "Город воинской славы", документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"В виду высокой значимости событий и беспримерного подвига российских военнослужащих и добровольцев прошу Вас… рассмотреть возможность инициировать присвоение городу Судже Курской области почетного звания "Город воинской славы", - сказано в обращении.
Российские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Миронов призвал присвоить звание Герой России участникам операции "Поток"
12 марта, 21:01
В документе лидер эсеров отметил, что освобождение Суджи и разгром украинских формирований в марте 2025 года стали ключевым моментом в освобождении Курской области от украинских оккупантов, а проведенная при освобождении операция "Поток" - беспримерным подвигом и символом мужества наших воинов.
Ранее Миронов выступил с предложением присвоить звание "Герой Российской Федерации" участникам операции "Поток", которая была проведена в Судже и сыграла определяющую роль в освобождении города.
Боец 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
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Вчера, 08:00
В конце прошлой недели российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила более 1100 километров территории, захваченной ВСУ, включая села Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка. В четверг Минобороны отчиталось об освобождении районного центра - Суджи.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоКурская областьСуджаСергей МироновАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
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