https://ria.ru/20250317/sud-2005585458.html

Верховный суд Украины сделал заявление о незаконной мобилизации

Верховный суд Украины сделал заявление о незаконной мобилизации - РИА Новости, 17.03.2025

Верховный суд Украины сделал заявление о незаконной мобилизации

Мобилизация, проведенная с нарушениями, не является основанием для увольнения со службы в ВСУ, сообщили в Верховном суде Украины. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T19:55:00+03:00

2025-03-17T19:55:00+03:00

2025-03-17T19:55:00+03:00

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Мобилизация, проведенная с нарушениями, не является основанием для увольнения со службы в ВСУ, сообщили в Верховном суде Украины. "Процедура призыва военнообязанного на военную службу во время мобилизации является необратимой, а признание процедуры призыва противоправной не вызывает восстановления предыдущего положения лица, призванного на военную службу, путем ее увольнения", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Верховного суда Украины. В суде пояснили, что один из украинских военнослужащих обратился с иском к военкомату с требованием признать противоправной его мобилизацию и уволить со службы в ВСУ, поскольку во время призыва ему не провели медкомиссию. Апелляционный суд и суд первой инстанции признали действия военкомата неправомерными и обязали военную часть уволить истца. Но Верховный суд Украины вынес другое решение. "Верховный суд подчеркнул, что процедура призыва военнообязанного на военную службу во время мобилизации является необратимой, то есть уже состоявшейся, а признание процедуры призыва противоправной не вызывает восстановления предыдущего положения лица… Сам факт непрохождения медицинского освидетельствования во время призыва не является свидетельством непригодности истца к военной службе и не является основанием для увольнения с военной службы", - отметили в суде. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20250317/vsu-2005507676.html

https://ria.ru/20250317/ukraina-2005584759.html

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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины