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Суд обратил в доход государства активы "Дальполиметалла" - РИА Новости, 17.03.2025
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14:29 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/sud-2005498724.html
Суд обратил в доход государства активы "Дальполиметалла"
Суд обратил в доход государства активы "Дальполиметалла" - РИА Новости, 17.03.2025
Суд обратил в доход государства активы "Дальполиметалла"
Дальнегорский районный суд по иску Генпрокуратуры обратил в доход РФ 100% активов крупного производителя свинцового концентрата "Дальполиметалла", сообщила РИА... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T14:29:00+03:00
2025-03-17T14:29:00+03:00
экономика
россия
приморский край
кавалеровский район
генеральная прокуратура рф
дальполиметалл
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 17 мар – РИА Новости. Дальнегорский районный суд по иску Генпрокуратуры обратил в доход РФ 100% активов крупного производителя свинцового концентрата "Дальполиметалла", сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судебной системы Приморья Елена Оленева. "Согласно решению Дальнегорского районного суда... удовлетворены исковые требования Генпрокуратуры Российской Федерации... об обращении акций в доход Российской Федерации (100% акций)", - сообщила Оленева. Она уточнила, что обращены в доход государства обыкновенные акции АО "Горно-металлургический комплекс "Дальполиметалл" (67%), зарегистрированные на акционерное общество "МС-ГРУПП", АО "Горно-металлургический комплекс "Дальполиметалл" в количестве (16,5%), зарегистрированные на Mimoro Constructions Ltd;, АО "Горно-металлургический комплекс "Дальполиметалл" (16,5%), зарегистрированные на Wanester Management Limited как имущество, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы. Она также сообщила, что с ответчиков в бюджет Дальнегорского муниципального округа взыскана государственная пошлина в размере 4 тысяч рублей. "В части обращения акций в доход государства, решение обращено к немедленному исполнению", - пояснила Оленева, добавив, что решение суда в законную силу не вступило. Ранее Генеральная прокуратура подала иск к расположенному в Приморье одному из крупнейших в РФ производителей свинцового концентрата - ОАО "Горно-металлургический комплекс "Дальполиметалл" - и его владельцам, в том числе кипрским компаниям. На официальном сайте ГМК "Дальполиметалл" указывалось, что это единственное в Приморском крае горнодобывающее предприятие, выпускающее свинцовый и цинковый концентраты, добываемые на шести месторождениях Дальнегорского рудного узла в Дальнегорском и Кавалеровском районах края. В составе предприятия действуют два рудника – "Николаевский" (Николаевское месторождение) и "2-й Советский" (Партизанское месторождение). Суммарная годовая мощность по добыче руды - около 1 миллиона тонн. Продукция предприятия отгружается на экспорт в незамерзающей бухте поселка Рудная Пристань и перевозится морскими судами на зарубежные рынки.
https://ria.ru/20250307/sud-2003525114.html
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россия
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экономика, россия, приморский край, кавалеровский район, генеральная прокуратура рф, дальполиметалл, происшествия
Экономика, Россия, Приморский край, Кавалеровский район, Генеральная прокуратура РФ, Дальполиметалл, Происшествия
Суд обратил в доход государства активы "Дальполиметалла"

Суд по иску Генпрокуратуры обратил в доход России 100% активов "Дальполиметалла"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини правосудия Фемиды
Скульптура богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини правосудия Фемиды . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 17 мар – РИА Новости. Дальнегорский районный суд по иску Генпрокуратуры обратил в доход РФ 100% активов крупного производителя свинцового концентрата "Дальполиметалла", сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судебной системы Приморья Елена Оленева.
"Согласно решению Дальнегорского районного суда... удовлетворены исковые требования Генпрокуратуры Российской Федерации... об обращении акций в доход Российской Федерации (100% акций)", - сообщила Оленева.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Суд обратил в доход государства квартиры экс-замглавы ГУ МВД по миграции
7 марта, 02:40
Она уточнила, что обращены в доход государства обыкновенные акции АО "Горно-металлургический комплекс "Дальполиметалл" (67%), зарегистрированные на акционерное общество "МС-ГРУПП", АО "Горно-металлургический комплекс "Дальполиметалл" в количестве (16,5%), зарегистрированные на Mimoro Constructions Ltd;, АО "Горно-металлургический комплекс "Дальполиметалл" (16,5%), зарегистрированные на Wanester Management Limited как имущество, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы.
Она также сообщила, что с ответчиков в бюджет Дальнегорского муниципального округа взыскана государственная пошлина в размере 4 тысяч рублей. "В части обращения акций в доход государства, решение обращено к немедленному исполнению", - пояснила Оленева, добавив, что решение суда в законную силу не вступило.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Суд обратил в доход государства активы украинского алкогольного холдинга
19 февраля, 09:42
Ранее Генеральная прокуратура подала иск к расположенному в Приморье одному из крупнейших в РФ производителей свинцового концентрата - ОАО "Горно-металлургический комплекс "Дальполиметалл" - и его владельцам, в том числе кипрским компаниям. На официальном сайте ГМК "Дальполиметалл" указывалось, что это единственное в Приморском крае горнодобывающее предприятие, выпускающее свинцовый и цинковый концентраты, добываемые на шести месторождениях Дальнегорского рудного узла в Дальнегорском и Кавалеровском районах края.
В составе предприятия действуют два рудника – "Николаевский" (Николаевское месторождение) и "2-й Советский" (Партизанское месторождение). Суммарная годовая мощность по добыче руды - около 1 миллиона тонн. Продукция предприятия отгружается на экспорт в незамерзающей бухте поселка Рудная Пристань и перевозится морскими судами на зарубежные рынки.
Вывеска на здании компании АО Макфа в Челябинской области. - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Активы группы компаний "Макфа" обратили в доход государства
14 февраля, 11:07
 
ЭкономикаРоссияПриморский крайКавалеровский районГенеральная прокуратура РФДальполиметаллПроисшествия
 
 
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