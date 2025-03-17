https://ria.ru/20250317/sud-2005498724.html

Суд обратил в доход государства активы "Дальполиметалла"

Суд обратил в доход государства активы "Дальполиметалла" - РИА Новости, 17.03.2025

Суд обратил в доход государства активы "Дальполиметалла"

Дальнегорский районный суд по иску Генпрокуратуры обратил в доход РФ 100% активов крупного производителя свинцового концентрата "Дальполиметалла", сообщила РИА... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T14:29:00+03:00

2025-03-17T14:29:00+03:00

2025-03-17T14:29:00+03:00

экономика

россия

приморский край

кавалеровский район

генеральная прокуратура рф

дальполиметалл

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772144318_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_6dc323b83910915481df60bf460361e1.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 17 мар – РИА Новости. Дальнегорский районный суд по иску Генпрокуратуры обратил в доход РФ 100% активов крупного производителя свинцового концентрата "Дальполиметалла", сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судебной системы Приморья Елена Оленева. "Согласно решению Дальнегорского районного суда... удовлетворены исковые требования Генпрокуратуры Российской Федерации... об обращении акций в доход Российской Федерации (100% акций)", - сообщила Оленева. Она уточнила, что обращены в доход государства обыкновенные акции АО "Горно-металлургический комплекс "Дальполиметалл" (67%), зарегистрированные на акционерное общество "МС-ГРУПП", АО "Горно-металлургический комплекс "Дальполиметалл" в количестве (16,5%), зарегистрированные на Mimoro Constructions Ltd;, АО "Горно-металлургический комплекс "Дальполиметалл" (16,5%), зарегистрированные на Wanester Management Limited как имущество, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы. Она также сообщила, что с ответчиков в бюджет Дальнегорского муниципального округа взыскана государственная пошлина в размере 4 тысяч рублей. "В части обращения акций в доход государства, решение обращено к немедленному исполнению", - пояснила Оленева, добавив, что решение суда в законную силу не вступило. Ранее Генеральная прокуратура подала иск к расположенному в Приморье одному из крупнейших в РФ производителей свинцового концентрата - ОАО "Горно-металлургический комплекс "Дальполиметалл" - и его владельцам, в том числе кипрским компаниям. На официальном сайте ГМК "Дальполиметалл" указывалось, что это единственное в Приморском крае горнодобывающее предприятие, выпускающее свинцовый и цинковый концентраты, добываемые на шести месторождениях Дальнегорского рудного узла в Дальнегорском и Кавалеровском районах края. В составе предприятия действуют два рудника – "Николаевский" (Николаевское месторождение) и "2-й Советский" (Партизанское месторождение). Суммарная годовая мощность по добыче руды - около 1 миллиона тонн. Продукция предприятия отгружается на экспорт в незамерзающей бухте поселка Рудная Пристань и перевозится морскими судами на зарубежные рынки.

https://ria.ru/20250307/sud-2003525114.html

https://ria.ru/20250219/kholding-2000218757.html

https://ria.ru/20250214/makfa-1999326935.html

россия

приморский край

кавалеровский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, приморский край, кавалеровский район, генеральная прокуратура рф, дальполиметалл, происшествия