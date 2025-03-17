https://ria.ru/20250317/sud-2005494907.html
Суд вынес приговор по делу о перестрелке с полицией в Подмосковье
Суд вынес приговор по делу о перестрелке с полицией в Подмосковье - РИА Новости, 17.03.2025
Суд вынес приговор по делу о перестрелке с полицией в Подмосковье
Московский областной суд приговорил к срокам от 13,5 до 14,5 лет фигурантов уголовного дела о перестрелке с полицейскими в Подмосковье, в которой по случайности РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T14:09:00+03:00
2025-03-17T14:09:00+03:00
2025-03-17T14:09:00+03:00
происшествия
жилье
московская область (подмосковье)
московский областной суд
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Московский областной суд приговорил к срокам от 13,5 до 14,5 лет фигурантов уголовного дела о перестрелке с полицейскими в Подмосковье, в которой по случайности погиб правоохранитель, сообщил РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Олег Зернов. "Суд приговорил Али Алиева к 13,5 годам, Рамазана Алиева к 14 годам, Ахмеда Темирова к 14,5 годам, Станислава Чартаева к 14 годам", - рассказал собеседник агентства, представляющий интересы Али Алиева. По его словам, защита намерена обжаловать приговор. "Приговор откровенно неправосудный, яркий пример объективного вменения, мы обязательно его обжалуем", - пояснил Зернов. Ранее в ходе прений сторон прокурор попросил приговорить Али Алиева к 14,5 годам, остальных трёх фигурантов – к 16 годам. По данным следствия, 28 июня 2023 года Али и Рамазан Алиевы, Станислав Чартаев и Ахмед Темиров вымогали 100 тысяч рублей у жителя Орехово-Зуевского городского округа Подмосковья под предлогом компенсации за низкое качество ремонта автомобиля. На место прибыли сотрудники полиции, сначала завязалась потасовка, а вскоре и перестрелка. Али Алиев кинул полицейского через бедро, а в метре от них из травматического оружия резиновыми пулями открыл огонь Рамзан Алиев. Один из полицейских произвел ответные выстрелы, был ранен, но и смертельно ранил своего коллегу, находившегося рядом с Алиевыми на линии огня. Орехово-Зуевский городской суд Подмосковья арестовал четырех человек, им было предъявлено обвинение в вымогательстве группой лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Баллистическая экспертиза установила, что ранившая погибшего полицейского пуля вылетела "из 9-мм пистолета Макарова", которым распоряжался напарник. При этом и сам полицейский, попавший в коллегу, был ранен. Фигурантам было предъявлено обвинение в вымогательстве группой лиц по предварительному сговору и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, однако смерть полицейского им вменять не стали.
https://ria.ru/20250314/podolsk-2005022117.html
https://ria.ru/20250120/politseyskie-1994574835.html
https://ria.ru/20250228/ubiystvo-2002222952.html
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происшествия, жилье, московская область (подмосковье), московский областной суд
Происшествия, Жилье, Московская область (Подмосковье), Московский областной суд
Суд вынес приговор по делу о перестрелке с полицией в Подмосковье
Фигуранты дела о перестрелке с полицейскими в Подмосковье получили до 14,5 лет
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Московский областной суд приговорил к срокам от 13,5 до 14,5 лет фигурантов уголовного дела о перестрелке с полицейскими в Подмосковье, в которой по случайности погиб правоохранитель, сообщил РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Олег Зернов.
"Суд приговорил Али Алиева к 13,5 годам, Рамазана Алиева к 14 годам, Ахмеда Темирова к 14,5 годам, Станислава Чартаева к 14 годам", - рассказал собеседник агентства, представляющий интересы Али Алиева.
По его словам, защита намерена обжаловать приговор. "Приговор откровенно неправосудный, яркий пример объективного вменения, мы обязательно его обжалуем", - пояснил Зернов.
Ранее в ходе прений сторон прокурор попросил приговорить Али Алиева к 14,5 годам, остальных трёх фигурантов – к 16 годам.
По данным следствия, 28 июня 2023 года Али и Рамазан Алиевы, Станислав Чартаев и Ахмед Темиров вымогали 100 тысяч рублей у жителя Орехово-Зуевского городского округа Подмосковья
под предлогом компенсации за низкое качество ремонта автомобиля. На место прибыли сотрудники полиции, сначала завязалась потасовка, а вскоре и перестрелка. Али Алиев кинул полицейского через бедро, а в метре от них из травматического оружия резиновыми пулями открыл огонь Рамзан Алиев. Один из полицейских произвел ответные выстрелы, был ранен, но и смертельно ранил своего коллегу, находившегося рядом с Алиевыми на линии огня.
Орехово-Зуевский городской суд Подмосковья арестовал четырех человек, им было предъявлено обвинение в вымогательстве группой лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
Баллистическая экспертиза установила, что ранившая погибшего полицейского пуля вылетела "из 9-мм пистолета Макарова", которым распоряжался напарник. При этом и сам полицейский, попавший в коллегу, был ранен.
Фигурантам было предъявлено обвинение в вымогательстве группой лиц по предварительному сговору и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, однако смерть полицейского им вменять не стали.