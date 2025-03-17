https://ria.ru/20250317/sud-2005494907.html

Суд вынес приговор по делу о перестрелке с полицией в Подмосковье

Суд вынес приговор по делу о перестрелке с полицией в Подмосковье - РИА Новости, 17.03.2025

Суд вынес приговор по делу о перестрелке с полицией в Подмосковье

Московский областной суд приговорил к срокам от 13,5 до 14,5 лет фигурантов уголовного дела о перестрелке с полицейскими в Подмосковье, в которой по случайности РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T14:09:00+03:00

2025-03-17T14:09:00+03:00

2025-03-17T14:09:00+03:00

происшествия

жилье

московская область (подмосковье)

московский областной суд

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Московский областной суд приговорил к срокам от 13,5 до 14,5 лет фигурантов уголовного дела о перестрелке с полицейскими в Подмосковье, в которой по случайности погиб правоохранитель, сообщил РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Олег Зернов. "Суд приговорил Али Алиева к 13,5 годам, Рамазана Алиева к 14 годам, Ахмеда Темирова к 14,5 годам, Станислава Чартаева к 14 годам", - рассказал собеседник агентства, представляющий интересы Али Алиева. По его словам, защита намерена обжаловать приговор. "Приговор откровенно неправосудный, яркий пример объективного вменения, мы обязательно его обжалуем", - пояснил Зернов. Ранее в ходе прений сторон прокурор попросил приговорить Али Алиева к 14,5 годам, остальных трёх фигурантов – к 16 годам. По данным следствия, 28 июня 2023 года Али и Рамазан Алиевы, Станислав Чартаев и Ахмед Темиров вымогали 100 тысяч рублей у жителя Орехово-Зуевского городского округа Подмосковья под предлогом компенсации за низкое качество ремонта автомобиля. На место прибыли сотрудники полиции, сначала завязалась потасовка, а вскоре и перестрелка. Али Алиев кинул полицейского через бедро, а в метре от них из травматического оружия резиновыми пулями открыл огонь Рамзан Алиев. Один из полицейских произвел ответные выстрелы, был ранен, но и смертельно ранил своего коллегу, находившегося рядом с Алиевыми на линии огня. Орехово-Зуевский городской суд Подмосковья арестовал четырех человек, им было предъявлено обвинение в вымогательстве группой лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Баллистическая экспертиза установила, что ранившая погибшего полицейского пуля вылетела "из 9-мм пистолета Макарова", которым распоряжался напарник. При этом и сам полицейский, попавший в коллегу, был ранен. Фигурантам было предъявлено обвинение в вымогательстве группой лиц по предварительному сговору и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, однако смерть полицейского им вменять не стали.

https://ria.ru/20250314/podolsk-2005022117.html

https://ria.ru/20250120/politseyskie-1994574835.html

https://ria.ru/20250228/ubiystvo-2002222952.html

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происшествия, жилье, московская область (подмосковье), московский областной суд