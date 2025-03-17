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В Новосибирске родившийся после гибели отца на СВО ребенок получит выплаты - РИА Новости, 17.03.2025
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09:37 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/sud-2005425792.html
В Новосибирске родившийся после гибели отца на СВО ребенок получит выплаты
В Новосибирске родившийся после гибели отца на СВО ребенок получит выплаты - РИА Новости, 17.03.2025
В Новосибирске родившийся после гибели отца на СВО ребенок получит выплаты
Ленинский районный суд Новосибирска обязал Минобороны перечислить выплаты ребенку, родившемуся после гибели его отца на СВО, сообщает суд. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T09:37:00+03:00
2025-03-17T09:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
новосибирск
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новосибирская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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НОВОСИБИРСК, 17 мар – РИА Новости. Ленинский районный суд Новосибирска обязал Минобороны перечислить выплаты ребенку, родившемуся после гибели его отца на СВО, сообщает суд. В суде пояснили, что на момент гибели супруга на СВО женщина была беременна. После получения извещения о гибели мужа она предоставила копию заключения врачебной комиссии о ее беременности в военкомат Кировского и Ленинского районов Новосибирска, но ее вернули, даже не зарегистрировав, пояснив, что предусмотренные выплаты не распространяются на не рожденных детей. Женщина с этим не согласилась и подала заявление в суд. "При вынесении решения суд принял во внимание довод истца о праве рожденного после смерти военнослужащего ребенка на все вышеуказанные выплаты… в российском законодательстве сформировался общий подход, в силу которого детям, родившимся после смерти отца, гарантируется защита их имущественных интересов и социальная защита наравне с детьми, рожденными на момент гибели (смерти) отца", - говорится в сообщении. В итоге с Минобороны РФ в пользу несовершеннолетнего взыскана одна треть выплаты, полагающейся как члену семьи военнослужащего, погибшего на СВО, в соответствии с указом президента от 5 марта 2022 года, в размере 1,666 миллиона рублей; одна треть выплаты, полагающейся как члену семьи погибшего на СВО военнослужащего в соответствии с постановлением правительства Новосибирской области от 13 апреля 2022 года в размере 1 миллиона рублей. Так же с Минобороны РФ взысканы судебные и почтовые расходы. Решение пока не вступило в силу.
https://ria.ru/20250123/svo-1985822676.html
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новосибирск, ленинский район, новосибирская область, министерство обороны рф (минобороны рф), общество
Специальная военная операция на Украине, Новосибирск, Ленинский район, Новосибирская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Общество
В Новосибирске родившийся после гибели отца на СВО ребенок получит выплаты

В Новосибирске родившийся после гибели отца на СВО ребенок получит выплаты от МО

© РИА Новости / Руслан Кривобоксуд
суд - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
суд. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 17 мар – РИА Новости. Ленинский районный суд Новосибирска обязал Минобороны перечислить выплаты ребенку, родившемуся после гибели его отца на СВО, сообщает суд.
В суде пояснили, что на момент гибели супруга на СВО женщина была беременна. После получения извещения о гибели мужа она предоставила копию заключения врачебной комиссии о ее беременности в военкомат Кировского и Ленинского районов Новосибирска, но ее вернули, даже не зарегистрировав, пояснив, что предусмотренные выплаты не распространяются на не рожденных детей. Женщина с этим не согласилась и подала заявление в суд.
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"При вынесении решения суд принял во внимание довод истца о праве рожденного после смерти военнослужащего ребенка на все вышеуказанные выплаты… в российском законодательстве сформировался общий подход, в силу которого детям, родившимся после смерти отца, гарантируется защита их имущественных интересов и социальная защита наравне с детьми, рожденными на момент гибели (смерти) отца", - говорится в сообщении.
В итоге с Минобороны РФ в пользу несовершеннолетнего взыскана одна треть выплаты, полагающейся как члену семьи военнослужащего, погибшего на СВО, в соответствии с указом президента от 5 марта 2022 года, в размере 1,666 миллиона рублей; одна треть выплаты, полагающейся как члену семьи погибшего на СВО военнослужащего в соответствии с постановлением правительства Новосибирской области от 13 апреля 2022 года в размере 1 миллиона рублей. Так же с Минобороны РФ взысканы судебные и почтовые расходы. Решение пока не вступило в силу.
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Специальная военная операция на УкраинеНовосибирскЛенинский районНовосибирская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Общество
 
 
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