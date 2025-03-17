https://ria.ru/20250317/sud-2005404453.html

В Приморье предпринимателя осудили за распространение туберкулеза в школе

В Приморье предпринимателя осудили за распространение туберкулеза в школе - РИА Новости, 17.03.2025

В Приморье предпринимателя осудили за распространение туберкулеза в школе

В Дальнегорске осудили предпринимателя и его сотрудника по делу о заражении 12 детей туберкулезом в местной школе, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T04:17:00+03:00

2025-03-17T04:17:00+03:00

2025-03-17T11:02:00+03:00

происшествия

дальнегорск

приморский край

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ВЛАДИВОСТОК, 17 мар — РИА Новости. В Дальнегорске осудили предпринимателя и его сотрудника по делу о заражении 12 детей туберкулезом в местной школе, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморского края."В Приморье осуждены предприниматель и его работник за нарушение правил организации питания детей в школе и за распространение туберкулеза среди учащихся. Суд назначил наказание в виде ограничения свободы предпринимателю сроком на год и восемь месяцев с установлением запрета заниматься деятельностью, связанной с организацией общественного питания, на три года, кухонному работнику — (ограничение свободы. — Прим. ред.) на год и пять месяцев", — сказал собеседник агентства. Фигурантов признали виновными по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", работника пищеблока — также по статье "Использование заведомо подложного официального документа". Гособвинитель просил суд назначить подсудимым наказание в виде реального лишения свободы."В связи с чрезмерной мягкостью назначенного наказания прокуратура в ближайшее время обжалует приговор в апелляционном порядке", — отметили в ведомстве. В прокуратуре уточнили, что бизнесмен трудоустроил кухонного работника, болеющего туберкулезом, без документа, подтверждающего прохождение медкомиссии. После трудоустройства женщина приобщила к личному делу подложную медицинскую книжку. Среди учащихся распространился туберкулез, диагноз подтвердился у 12 детей. В прокуратуре сообщали РИА Новости, что потерпевшие по делу о заражении детей туберкулезом подали 16 исков на общую сумму в 19 миллионов рублей.

https://ria.ru/20250122/proisshestviya-1994800353.html

https://ria.ru/20250307/otravlenie-2003629680.html

https://ria.ru/20250203/ekspertiza-1996958214.html

дальнегорск

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, дальнегорск, приморский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)