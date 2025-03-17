https://ria.ru/20250317/ssha-2005407552.html
США останутся лидером мирового нефтегаза, считают эксперты
США останутся лидером мирового нефтегаза, считают эксперты - РИА Новости, 17.03.2025
США останутся лидером мирового нефтегаза, считают эксперты
США останутся лидером мирового нефтегаза в ближайшем будущем, но долгосрочная перспектива пока весьма туманна, к такому выводу пришли авторы исследования... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T05:42:00+03:00
2025-03-17T05:42:00+03:00
2025-03-17T05:42:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. США останутся лидером мирового нефтегаза в ближайшем будущем, но долгосрочная перспектива пока весьма туманна, к такому выводу пришли авторы исследования института РАН, которое есть в распоряжении РИА Новости. Краткосрочные прогнозы добычи нефти различаются весьма существенно, пишут авторы исследования "Добыча нефти и газа из сланцевых формаций в США: текущее состояние и прогнозы". Они делают этот вывод на основании данных, по которым одни участники отрасли ждут, что добыча нефти в США будет двигаться к 15 миллионам баррелям в сутки, другие сомневаются, что Америка сможет достичь такой добычи. А консалтинговая McKinsey полагала, что сланцевая добыча достигнет плато в 10 миллионов баррелей в сутки к середине 2020-х годов и останется такой до 2040 года. Текущая общая добычи нефти в стране составляет в среднем около 13,5 миллиона баррелей в сутки. "В ближайшем будущем США останутся ведущим игроком мирового нефтегазового сектора. Такие ее перспективы базируются на технологических, финансовых, регулятивных и ресурсных характеристиках американской нефтяной промышленности, которые практически невозможно продублировать в других нефтегазодобывающих странах", - делают вывод авторы исследования. "Более долгосрочное будущее представляется пока весьма туманным, поскольку зависит от таких непредсказуемых параметров, как геополитические расклады, научно-технический прогресс, изменение долгосрочного спроса на углеводороды, климатическая политика и темпы продвижения энергетического перехода", - продолжают они. По мнению авторов исследования, опыт показывает, что даже краткосрочные прогнозы добычи из сланцевых формаций чаще всего не оправдываются, ведь многие профессионалы отмечают, что рост такой добычи в США постепенно замедляется.
https://ria.ru/20240831/neft-1969626813.html
https://ria.ru/20250317/dobycha-2005401588.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, америка, mckinsey
Экономика, США, Америка, McKinsey
США останутся лидером мирового нефтегаза, считают эксперты
РАН: США останутся лидером мирового нефтегаза в ближайшем будущем
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. США останутся лидером мирового нефтегаза в ближайшем будущем, но долгосрочная перспектива пока весьма туманна, к такому выводу пришли авторы исследования института РАН, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Краткосрочные прогнозы добычи нефти различаются весьма существенно, пишут авторы исследования "Добыча нефти и газа из сланцевых формаций в США
: текущее состояние и прогнозы". Они делают этот вывод на основании данных, по которым одни участники отрасли ждут, что добыча нефти в США будет двигаться к 15 миллионам баррелям в сутки, другие сомневаются, что Америка
сможет достичь такой добычи. А консалтинговая McKinsey
полагала, что сланцевая добыча достигнет плато в 10 миллионов баррелей в сутки к середине 2020-х годов и останется такой до 2040 года.
Текущая общая добычи нефти в стране составляет в среднем около 13,5 миллиона баррелей в сутки.
«
"В ближайшем будущем США останутся ведущим игроком мирового нефтегазового сектора. Такие ее перспективы базируются на технологических, финансовых, регулятивных и ресурсных характеристиках американской нефтяной промышленности, которые практически невозможно продублировать в других нефтегазодобывающих странах", - делают вывод авторы исследования.
"Более долгосрочное будущее представляется пока весьма туманным, поскольку зависит от таких непредсказуемых параметров, как геополитические расклады, научно-технический прогресс, изменение долгосрочного спроса на углеводороды, климатическая политика и темпы продвижения энергетического перехода", - продолжают они.
По мнению авторов исследования, опыт показывает, что даже краткосрочные прогнозы добычи из сланцевых формаций чаще всего не оправдываются, ведь многие профессионалы отмечают, что рост такой добычи в США постепенно замедляется.