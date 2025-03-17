https://ria.ru/20250317/ssha-2005402717.html

"Это не игрушки": в США забили тревогу из-за мирного соглашения с Украиной

"Это не игрушки": в США забили тревогу из-за мирного соглашения с Украиной - РИА Новости, 17.03.2025

"Это не игрушки": в США забили тревогу из-за мирного соглашения с Украиной

Если сторонам не удастся достичь мирного соглашения по Украине, Европа может напрямую вступить в украинский конфликт, заявил бывший полковник армии США Дэниел... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T03:20:00+03:00

2025-03-17T03:20:00+03:00

2025-03-17T03:20:00+03:00

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эммануэль макрон

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Если сторонам не удастся достичь мирного соглашения по Украине, Европа может напрямую вступить в украинский конфликт, заявил бывший полковник армии США Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала."Из-за трех лет дипломатических неудач Запада для Украины не будет хороших условий мира <…> Если мира не будет и в этот раз, либо Украина почти наверняка обречена на полное военное поражение, либо появятся все условия для вступления Европы в конфликт <…> Это не игрушки", — предупредил он.Эксперт также отметил, что непосредственное военное столкновение между Россией и НАТО уже не будет охватывать территорию Украины, а выйдет за ее пределы.Ранее газета The Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве в январе сообщила, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку миротворческих сил на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер еще не полностью склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском идею отправки военных на территорию постсоветсткой республики.В Лондоне 2 марта прошел неформальный европейский саммит для обсуждения ситуации на Украине и коллективной безопасности, после которого Стармер заявил, что будет сделано все возможное, чтобы создать коалицию тех, кто хочет защитить сделку по Украине и гарантировать мир. Позже агентство Bloomberg передало, что Великобритания и Франция в ближайшие дни планируют представить президенту США Дональду Трампу группу стран "Европа-плюс", которая будет готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине.Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".

https://ria.ru/20250316/nato-2005301753.html

https://ria.ru/20250317/makgregor-2005401412.html

https://ria.ru/20250315/evrosoyuz-2005117697.html

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в мире, украина, великобритания, франция, кир стармер, дэниел дэвис, эммануэль макрон, нато