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Бойцы "Запада" нанесли поражение ВСУ в районах Харьковской области и ДНР
Бойцы "Запада" нанесли поражение ВСУ в районах Харьковской области и ДНР - РИА Новости, 17.03.2025
Бойцы "Запада" нанесли поражение ВСУ в районах Харьковской области и ДНР
Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, потери противника составили РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T12:11:00+03:00
2025-03-17T12:11:00+03:00
2025-03-17T12:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, потери противника составили более 225 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике мотопехотной, механизированной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Копанки, Новоегоровка Харьковской области и Редкодуб Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке Минобороны РФ."Потери противника составили более 225 военнослужащих, восемь автомобилей, орудие полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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россия, харьковская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Бойцы "Запада" нанесли поражение ВСУ в районах Харьковской области и ДНР
МО: ВСУ потеряли более 225 боевиков в зоне действий группировки "Запад" за сутки