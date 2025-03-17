https://ria.ru/20250317/spetsoperatsiya-2005461739.html

Бойцы "Запада" нанесли поражение ВСУ в районах Харьковской области и ДНР

Бойцы "Запада" нанесли поражение ВСУ в районах Харьковской области и ДНР - РИА Новости, 17.03.2025

Бойцы "Запада" нанесли поражение ВСУ в районах Харьковской области и ДНР

Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, потери противника составили РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T12:11:00+03:00

2025-03-17T12:11:00+03:00

2025-03-17T12:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, потери противника составили более 225 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике мотопехотной, механизированной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Копанки, Новоегоровка Харьковской области и Редкодуб Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке Минобороны РФ."Потери противника составили более 225 военнослужащих, восемь автомобилей, орудие полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

харьковская область

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

россия, харьковская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность