Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Запада" нанесли поражение ВСУ в районах Харьковской области и ДНР - РИА Новости, 17.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:11 17.03.2025 (обновлено: 12:14 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/spetsoperatsiya-2005461739.html
Бойцы "Запада" нанесли поражение ВСУ в районах Харьковской области и ДНР
Бойцы "Запада" нанесли поражение ВСУ в районах Харьковской области и ДНР - РИА Новости, 17.03.2025
Бойцы "Запада" нанесли поражение ВСУ в районах Харьковской области и ДНР
Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, потери противника составили РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T12:11:00+03:00
2025-03-17T12:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992647817_0:164:3076:1894_1920x0_80_0_0_b4ea45b7a3850fd1afccb8f413c7e731.jpg
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, потери противника составили более 225 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике мотопехотной, механизированной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Копанки, Новоегоровка Харьковской области и Редкодуб Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке Минобороны РФ."Потери противника составили более 225 военнослужащих, восемь автомобилей, орудие полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
харьковская область
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992647817_10:0:2741:2048_1920x0_80_0_0_c15cb027d2c50057c3c929ab1b714526.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, харьковская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Бойцы "Запада" нанесли поражение ВСУ в районах Харьковской области и ДНР

МО: ВСУ потеряли более 225 боевиков в зоне действий группировки "Запад" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, потери противника составили более 225 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике мотопехотной, механизированной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Копанки, Новоегоровка Харьковской области и Редкодуб Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке Минобороны РФ.
"Потери противника составили более 225 военнослужащих, восемь автомобилей, орудие полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала