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Российские войска прорвали оборону ВСУ в Запорожской области, заявил Рогов
Российские войска прорвали оборону ВСУ в Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 17.03.2025
Российские войска прорвали оборону ВСУ в Запорожской области, заявил Рогов
Российские войска прорвали оборону ВСУ и вошли в восточную часть села Степовое в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T11:16:00+03:00
2025-03-17T11:16:00+03:00
2025-03-17T11:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
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россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Российские войска прорвали оборону ВСУ и вошли в восточную часть села Степовое в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наша армия прорвала оборону ВСУ на восточных рубежах села Степовое, освободив перед этим на подступах к селу порядка восьми квадратных километров", - сказал Рогов. По его словам, подразделения ВСУ были вынуждены откатиться к центру села. "Наши войска заняли восточную часть села и продолжают активно наступать", - добавил Рогов.
https://ria.ru/20250316/rossiya-2005229005.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские войска прорвали оборону ВСУ в Запорожской области, заявил Рогов
Рогов: российские войска прорвали оборону ВСУ в запорожском селе Степовое