https://ria.ru/20250317/spetsoperatsiya-2005448744.html

Российские войска прорвали оборону ВСУ в Запорожской области, заявил Рогов

Российские войска прорвали оборону ВСУ в Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 17.03.2025

Российские войска прорвали оборону ВСУ в Запорожской области, заявил Рогов

Российские войска прорвали оборону ВСУ и вошли в восточную часть села Степовое в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T11:16:00+03:00

2025-03-17T11:16:00+03:00

2025-03-17T11:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

владимир рогов

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838236134_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_6f8bb5e5dacfdd7ed740d0b9427a471e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Российские войска прорвали оборону ВСУ и вошли в восточную часть села Степовое в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наша армия прорвала оборону ВСУ на восточных рубежах села Степовое, освободив перед этим на подступах к селу порядка восьми квадратных километров", - сказал Рогов. По его словам, подразделения ВСУ были вынуждены откатиться к центру села. "Наши войска заняли восточную часть села и продолжают активно наступать", - добавил Рогов.

https://ria.ru/20250316/rossiya-2005229005.html

запорожская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность