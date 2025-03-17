https://ria.ru/20250317/spetsoperatsiya-2005407253.html

Подразделение БПЛА 42-й дивизии ВС России создает новые группы

Подразделение БПЛА 42-й дивизии ВС России создает новые группы - РИА Новости, 17.03.2025

Подразделение БПЛА 42-й дивизии ВС России создает новые группы

Взвод ударных БПЛА разведбата 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России повышает результативность на запорожском направлении, создавая РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T05:38:00+03:00

2025-03-17T05:38:00+03:00

2025-03-17T09:16:00+03:00

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ТОКМАК (Запорожская область), 17 мар - РИА Новости. Взвод ударных БПЛА разведбата 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России повышает результативность на запорожском направлении, создавая универсальные группы, в которых оператором беспилотника может стать любой из бойцов, исходя из ситуации, рассказал РИА Новости командир взвода БПЛА с позывным "Грибник".Ранее старший расчета с позывным "Москва" из этой же дивизии рассказывал РИА Новости, что данное подразделение ударных БПЛА успешно нащупало слабые места в системе РЭБ украинских боевиков на запорожском направлении и атакует цели в тылу противника. В результате под контролем ударных беспилотников квадрокоптерного типа оказались несколько логистических путей в тылу ВСУ на ореховском направлении. "В свободное от смен время летчики совершенствуют свои навыки. У нас оператора могут заменить и саперы. У нас все "летают". Тренируемся как в спортивных приложениях, также и в аналогах, которые чуть ближе по геймплею к полю битвы. Есть локации с окопами, с поражением блиндажей - все максимально приближено.... Это повышает как полетный навык, так и применение различных тактических маневров при заходе на цель", - рассказал "Грибник". Как пояснил командир взвода, ситуация, когда управлять БПЛА может каждый из группы, в данное время нетипична для таких подразделений.В учебном классе на стенах - плакаты с иностранной техникой, которую используют украинские боевики, с указанием уязвимых для ударных БПЛА мест.

https://ria.ru/20250126/drony-1994225356.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, технологии, вооруженные силы украины