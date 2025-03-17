https://ria.ru/20250317/spetsoperatsiya-2005406630.html

Украинцам обещают грин-карты США за спасение наемников, сообщили в подполье

Украинцам обещают грин-карты США за спасение наемников, сообщили в подполье - РИА Новости, 17.03.2025

Украинцам обещают грин-карты США за спасение наемников, сообщили в подполье

Украинским диверсантам обещают вид на жительство в США за вывод иностранных наемников из Курской области, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T05:28:00+03:00

2025-03-17T05:28:00+03:00

2025-03-17T11:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

сумская область

владимир путин

сергей лебедев

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 17 мар — РИА Новости. Украинским диверсантам обещают вид на жительство в США за вывод иностранных наемников из Курской области, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег."Жители Сумской области сообщают, что ВСУ собирают ДРГ, которые пытаются вывести иностранцев. Делают это за обещание грин-карты в Америку", — сказал собеседник агентства.Накануне Лебедев рассказал, что в окружении в Курской области оказались около 30 офицеров из стран НАТО. Они командовали войсками на месте, занимались поступающими данными разведки со спутников НАТО и корректировкой ударов вглубь России.В начале марта российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области. Как подсчитало РИА Новости на основе данных Минобороны, ВС России освободили 31 населенный пункт, а ВСУ потеряли более двух тысяч военных.Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.Глава государства отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно. Он также предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы.В пятницу президент США Дональд Трамп попросил Путина пощадить окруженные украинские войска. Российский лидер заявил, что для реализации этого призыва руководство Украины должно приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен.

https://ria.ru/20250317/mid-2005438696.html

https://ria.ru/20250316/rossiya-2005229005.html

курская область

россия

сумская область

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, россия, сумская область, владимир путин, сергей лебедев, валерий герасимов, вооруженные силы украины, нато, сша