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Расчеты гаубиц уничтожили артиллерию ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 17.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:13 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/spetsoperatsiya-2005405923.html
Расчеты гаубиц уничтожили артиллерию ВСУ на Купянском направлении
Расчеты гаубиц уничтожили артиллерию ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 17.03.2025
Расчеты гаубиц уничтожили артиллерию ВСУ на Купянском направлении
Расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили артиллерийские орудия, бронетехнику и живую силу ВСУ на... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T05:13:00+03:00
2025-03-17T05:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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ЛУГАНСК, 17 мар - РИА Новости. Расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили артиллерийские орудия, бронетехнику и живую силу ВСУ на купянском участке фронта, рассказали журналистам в Минобороны России. "Расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" при выполнении огневых задач уничтожили артиллерийские орудия, бронетехнику и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на дальности более 15 километров", - сообщили в Минобороны. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении всех выявленных целей.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Расчеты гаубиц уничтожили артиллерию ВСУ на Купянском направлении

Расчеты гаубиц Мста-С уничтожили артиллерию ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка (САУ) "Мста-С" на боевой позиции
Самоходная артиллерийская установка (САУ) Мста-С на боевой позиции - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Самоходная артиллерийская установка (САУ) "Мста-С" на боевой позиции. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 17 мар - РИА Новости. Расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили артиллерийские орудия, бронетехнику и живую силу ВСУ на купянском участке фронта, рассказали журналистам в Минобороны России.
"Расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" при выполнении огневых задач уничтожили артиллерийские орудия, бронетехнику и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на дальности более 15 километров", - сообщили в Минобороны.
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Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении всех выявленных целей.
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