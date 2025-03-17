https://ria.ru/20250317/spetsoperatsiya-2005405923.html

Расчеты гаубиц уничтожили артиллерию ВСУ на Купянском направлении

Расчеты гаубиц уничтожили артиллерию ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 17.03.2025

Расчеты гаубиц уничтожили артиллерию ВСУ на Купянском направлении

Расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили артиллерийские орудия, бронетехнику и живую силу ВСУ на... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T05:13:00+03:00

2025-03-17T05:13:00+03:00

2025-03-17T05:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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ЛУГАНСК, 17 мар - РИА Новости. Расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили артиллерийские орудия, бронетехнику и живую силу ВСУ на купянском участке фронта, рассказали журналистам в Минобороны России. "Расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" при выполнении огневых задач уничтожили артиллерийские орудия, бронетехнику и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на дальности более 15 километров", - сообщили в Минобороны. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении всех выявленных целей.

https://ria.ru/20250316/kursk-2005050747.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность