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Танк Т-80 уничтожил опорник ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 17.03.2025
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05:09 17.03.2025 (обновлено: 08:47 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/spetsoperatsiya-2005405769.html
Танк Т-80 уничтожил опорник ВСУ на Красноармейском направлении
Танк Т-80 уничтожил опорник ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 17.03.2025
Танк Т-80 уничтожил опорник ВСУ на Красноармейском направлении
Танк Т-80 группировки войск "Центр" уничтожил опорник ВСУ на Красноармейском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T05:09:00+03:00
2025-03-17T08:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
т-80
безопасность
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ЛУГАНСК, 17 мар — РИА Новости. Танк Т-80 группировки войск "Центр" уничтожил опорник ВСУ на Красноармейском направлении, сообщили в Минобороны."Танковый экипаж 1-й отдельной гвардейской мотострелковой "Славянской" ордена Республики бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ, препятствовавший продвижению штурмовых подразделений на Красноармейском направлении", — заявили в ведомстве.Бойцы стреляли с заранее подготовленной позиции при постоянной корректировке. Беглый огонь 125-миллиметровых осколочно-фугасных снарядов уничтожил опорный пункт на дальности до восьми километров.По данным Минобороны от воскресенья, за сутки в зоне ответственности группировки "Центр" ВСУ потеряли до 450 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, восемь пикапов, пять артиллерийских орудий и станцию радиоэлектронной борьбы.
https://ria.ru/20250316/pushilin-2005365507.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, т-80, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Т-80, Безопасность
Танк Т-80 уничтожил опорник ВСУ на Красноармейском направлении

Танк Т-80 группировки "Центр" уничтожил опорник ВСУ под Красноармейском

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-80 ВС России на огневой позиции
Танк Т-80 ВС России на огневой позиции - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Танк Т-80 ВС России на огневой позиции. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 17 мар — РИА Новости. Танк Т-80 группировки войск "Центр" уничтожил опорник ВСУ на Красноармейском направлении, сообщили в Минобороны.
"Танковый экипаж 1-й отдельной гвардейской мотострелковой "Славянской" ордена Республики бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ, препятствовавший продвижению штурмовых подразделений на Красноармейском направлении", — заявили в ведомстве.
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Бойцы стреляли с заранее подготовленной позиции при постоянной корректировке. Беглый огонь 125-миллиметровых осколочно-фугасных снарядов уничтожил опорный пункт на дальности до восьми километров.
По данным Минобороны от воскресенья, за сутки в зоне ответственности группировки "Центр" ВСУ потеряли до 450 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, восемь пикапов, пять артиллерийских орудий и станцию радиоэлектронной борьбы.
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