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Танк Т-80 уничтожил опорник ВСУ на Красноармейском направлении
Танк Т-80 уничтожил опорник ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 17.03.2025
Танк Т-80 уничтожил опорник ВСУ на Красноармейском направлении
Танк Т-80 группировки войск "Центр" уничтожил опорник ВСУ на Красноармейском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T05:09:00+03:00
2025-03-17T05:09:00+03:00
2025-03-17T08:47:00+03:00
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ЛУГАНСК, 17 мар — РИА Новости. Танк Т-80 группировки войск "Центр" уничтожил опорник ВСУ на Красноармейском направлении, сообщили в Минобороны."Танковый экипаж 1-й отдельной гвардейской мотострелковой "Славянской" ордена Республики бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ, препятствовавший продвижению штурмовых подразделений на Красноармейском направлении", — заявили в ведомстве.Бойцы стреляли с заранее подготовленной позиции при постоянной корректировке. Беглый огонь 125-миллиметровых осколочно-фугасных снарядов уничтожил опорный пункт на дальности до восьми километров.По данным Минобороны от воскресенья, за сутки в зоне ответственности группировки "Центр" ВСУ потеряли до 450 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, восемь пикапов, пять артиллерийских орудий и станцию радиоэлектронной борьбы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, вооруженные силы украины, т-80, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Т-80, Безопасность
Танк Т-80 уничтожил опорник ВСУ на Красноармейском направлении
Танк Т-80 группировки "Центр" уничтожил опорник ВСУ под Красноармейском