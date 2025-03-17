https://ria.ru/20250317/spetsoperatsiya-2005405769.html

Танк Т-80 уничтожил опорник ВСУ на Красноармейском направлении

Танк Т-80 уничтожил опорник ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 17.03.2025

Танк Т-80 уничтожил опорник ВСУ на Красноармейском направлении

Танк Т-80 группировки войск "Центр" уничтожил опорник ВСУ на Красноармейском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T05:09:00+03:00

2025-03-17T05:09:00+03:00

2025-03-17T08:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 17 мар — РИА Новости. Танк Т-80 группировки войск "Центр" уничтожил опорник ВСУ на Красноармейском направлении, сообщили в Минобороны."Танковый экипаж 1-й отдельной гвардейской мотострелковой "Славянской" ордена Республики бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ, препятствовавший продвижению штурмовых подразделений на Красноармейском направлении", — заявили в ведомстве.Бойцы стреляли с заранее подготовленной позиции при постоянной корректировке. Беглый огонь 125-миллиметровых осколочно-фугасных снарядов уничтожил опорный пункт на дальности до восьми километров.По данным Минобороны от воскресенья, за сутки в зоне ответственности группировки "Центр" ВСУ потеряли до 450 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, восемь пикапов, пять артиллерийских орудий и станцию радиоэлектронной борьбы.

https://ria.ru/20250316/pushilin-2005365507.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, т-80, безопасность