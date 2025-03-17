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В Харькове прогремел взрыв, пишут СМИ
В Харькове прогремел взрыв, пишут СМИ - РИА Новости, 17.03.2025
В Харькове прогремел взрыв, пишут СМИ
Взрыв прогремел в Харькове на востоке Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T22:30:00+03:00
2025-03-17T22:30:00+03:00
2025-03-17T22:30:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове на востоке Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua". Ранее в понедельник в ряде областей Украины, в том числе Харьковской была объявлена воздушная тревога. "Сообщают о взрыве в Харькове", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250317/gladkov-2005600022.html
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В Харькове прогремел взрыв, пишут СМИ
"Страна.ua": взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги