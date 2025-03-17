https://ria.ru/20250317/smi-2005410414.html
СМИ: в Саудовской Аравии за аморальные действия задержали более 50 человек
СМИ: в Саудовской Аравии за аморальные действия задержали более 50 человек - РИА Новости, 17.03.2025
СМИ: в Саудовской Аравии за аморальные действия задержали более 50 человек
В Саудовской Аравии задержали более 50 человек за аморальные действия, пишет Financial Times. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T06:40:00+03:00
2025-03-17T06:40:00+03:00
2025-03-17T10:32:00+03:00
в мире
саудовская аравия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005431649_188:237:3084:1866_1920x0_80_0_0_d01777811b79600d57fa6124339f54db.jpg
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. В Саудовской Аравии задержали более 50 человек за аморальные действия, пишет Financial Times."Десятки иностранцев арестованы за аморальные действия в массажных салонах и за принуждение женщин и детей к работе в качестве уличных попрошаек", — говорится в материале.Издание утверждает, что задержанным, в частности, предъявили обвинение в проституции и попрошайничестве.По данным газеты, закон об общественной нравственности приняли в 2019 году, но специальное подразделение по борьбе с безнравственными действиями появилось совсем недавно по приказу наследного принца Мухаммеда бин Салмана.
https://ria.ru/20250314/putin-2004927927.html
саудовская аравия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005431649_353:0:3084:2048_1920x0_80_0_0_201f0ebc0b0d5b357f813da3f14591ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, саудовская аравия
В мире, Саудовская Аравия
СМИ: в Саудовской Аравии за аморальные действия задержали более 50 человек
FT: в Саудовской Аравии более 50 человек задержали за аморальные действия