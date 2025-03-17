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СМИ: в Саудовской Аравии за аморальные действия задержали более 50 человек - РИА Новости, 17.03.2025
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06:40 17.03.2025 (обновлено: 10:32 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/smi-2005410414.html
СМИ: в Саудовской Аравии за аморальные действия задержали более 50 человек
СМИ: в Саудовской Аравии за аморальные действия задержали более 50 человек - РИА Новости, 17.03.2025
СМИ: в Саудовской Аравии за аморальные действия задержали более 50 человек
В Саудовской Аравии задержали более 50 человек за аморальные действия, пишет Financial Times. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T06:40:00+03:00
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в мире
саудовская аравия
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. В Саудовской Аравии задержали более 50 человек за аморальные действия, пишет Financial Times."Десятки иностранцев арестованы за аморальные действия в массажных салонах и за принуждение женщин и детей к работе в качестве уличных попрошаек", — говорится в материале.Издание утверждает, что задержанным, в частности, предъявили обвинение в проституции и попрошайничестве.По данным газеты, закон об общественной нравственности приняли в 2019 году, но специальное подразделение по борьбе с безнравственными действиями появилось совсем недавно по приказу наследного принца Мухаммеда бин Салмана.
https://ria.ru/20250314/putin-2004927927.html
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в мире, саудовская аравия
В мире, Саудовская Аравия
СМИ: в Саудовской Аравии за аморальные действия задержали более 50 человек

FT: в Саудовской Аравии более 50 человек задержали за аморальные действия

© Getty Images / Lynsey AddarioРебенок просит милостыню в Эр-Рияде, Саудовская Аравия
Ребенок просит милостыню в Эр-Рияде, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© Getty Images / Lynsey Addario
Ребенок просит милостыню в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. В Саудовской Аравии задержали более 50 человек за аморальные действия, пишет Financial Times.
"Десятки иностранцев арестованы за аморальные действия в массажных салонах и за принуждение женщин и детей к работе в качестве уличных попрошаек", — говорится в материале.
Издание утверждает, что задержанным, в частности, предъявили обвинение в проституции и попрошайничестве.
По данным газеты, закон об общественной нравственности приняли в 2019 году, но специальное подразделение по борьбе с безнравственными действиями появилось совсем недавно по приказу наследного принца Мухаммеда бин Салмана.
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