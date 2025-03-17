https://ria.ru/20250317/smi-2005410414.html

СМИ: в Саудовской Аравии за аморальные действия задержали более 50 человек

СМИ: в Саудовской Аравии за аморальные действия задержали более 50 человек - РИА Новости, 17.03.2025

СМИ: в Саудовской Аравии за аморальные действия задержали более 50 человек

В Саудовской Аравии задержали более 50 человек за аморальные действия, пишет Financial Times. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T06:40:00+03:00

2025-03-17T06:40:00+03:00

2025-03-17T10:32:00+03:00

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саудовская аравия

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. В Саудовской Аравии задержали более 50 человек за аморальные действия, пишет Financial Times."Десятки иностранцев арестованы за аморальные действия в массажных салонах и за принуждение женщин и детей к работе в качестве уличных попрошаек", — говорится в материале.Издание утверждает, что задержанным, в частности, предъявили обвинение в проституции и попрошайничестве.По данным газеты, закон об общественной нравственности приняли в 2019 году, но специальное подразделение по борьбе с безнравственными действиями появилось совсем недавно по приказу наследного принца Мухаммеда бин Салмана.

https://ria.ru/20250314/putin-2004927927.html

саудовская аравия

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в мире, саудовская аравия