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В Словакии закрыли грант для помощи ЛГБТ*-движению

В Словакии закрыли грант для помощи ЛГБТ*-движению - РИА Новости, 17.03.2025

В Словакии закрыли грант для помощи ЛГБТ*-движению

Министерство юстиции Словакии остановило выделение гранта инициативе Inakosť ("Отличие"), которая занимается оказанием юридической и психологической помощи... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T14:53:00+03:00

2025-03-17T14:53:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 17 мар - РИА Новости. Министерство юстиции Словакии остановило выделение гранта инициативе Inakosť ("Отличие"), которая занимается оказанием юридической и психологической помощи представителям ЛГБТ*-сообщества (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), сообщило словацкое издание SME. "Министерство (юстиции) остановило инициативе Inakosť грант в размере 30 тысяч евро, который должен был быть направлен на помощь ЛГБТ+* людям. Грант представлял треть их годового бюджета и должен был использоваться для психологической и юридической поддержки ЛГБТ+* людей, которые стали жертвами преступлений, насилия или травли из-за их сексуальной ориентации", - пишет издание. По данным портала, данный грант организация регулярно получала с 2022 года. По словам руководителя организации Мартина Мацко, остановка финансирования произошла "без какой-либо надлежащей причины". В начале марта правительство Словакии одобрило постановление, которым обязало государственные органы еще до заключения договора информировать правительство о планах выделить средства неправительственным организациям. Министр культуры Словакии Мартина Шимковичова после назначения на этот пост в 2023 году пообещала прекратить финансирование со стороны ее ведомства неправительственных организаций, которые связаны с поддержкой идеологии ЛГБТ*.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

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