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Симоньян прокомментировала планы отправить миротворцев на Украину - РИА Новости, 17.03.2025
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01:17 17.03.2025 (обновлено: 02:22 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/simonjan-2005398218.html
Симоньян прокомментировала планы отправить миротворцев на Украину
Симоньян прокомментировала планы отправить миротворцев на Украину - РИА Новости, 17.03.2025
Симоньян прокомментировала планы отправить миротворцев на Украину
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T01:17:00+03:00
2025-03-17T02:22:00+03:00
в мире
украина
россия
великобритания
маргарита симоньян
александр пушкин
кир стармер
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Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" прокомментировала планы некоторых стран ЕС направить "миротворцев" на Украину цитатой из стихотворения Александра Пушкина "Клеветникам России"."Что нам в этой ситуации остается сказать? Нам в итоге остается процитировать нашего великого Пушкина. "Так высылайте ж к нам, витии, своих озлобленных сынов: есть место им в полях России, среди нечуждых им гробов", — сказала она.Газета The Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве в январе сообщила, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском идею отправки военных на территорию постсоветсткой республики. В Лондоне 2 марта прошел неформальный европейский саммит для обсуждения ситуации на Украине и коллективной безопасности, после которого Стармер заявил, что будет сделано все возможное, чтобы создать коалицию тех, кто хочет защитить сделку по Украине и гарантировать мир. Позже агентство Bloomberg передало, что Великобритания и Франция в ближайшие дни планируют представить президенту США Дональду Трампу группу стран "Европа-плюс", которая будет готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине. Пресс-бюро Службы внешней разведки России ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Киева развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".
https://ria.ru/20250317/politika-2005397855.html
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в мире, украина, россия, великобритания, маргарита симоньян, александр пушкин, кир стармер, евросоюз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Россия, Великобритания, Маргарита Симоньян, Александр Пушкин, Кир Стармер, Евросоюз, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Симоньян прокомментировала планы отправить миротворцев на Украину

Симоньян ответила цитатой Пушкина на планы отправить миротворцев на Украину

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" прокомментировала планы некоторых стран ЕС направить "миротворцев" на Украину цитатой из стихотворения Александра Пушкина "Клеветникам России".
"Что нам в этой ситуации остается сказать? Нам в итоге остается процитировать нашего великого Пушкина. "Так высылайте ж к нам, витии, своих озлобленных сынов: есть место им в полях России, среди нечуждых им гробов", — сказала она.
Заместитель министра иностранных дел РФ А.Грушко - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
В МИД назвали цель вбросов о вводе миротворцев на Украину
01:12
Газета The Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве в январе сообщила, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском идею отправки военных на территорию постсоветсткой республики.
В Лондоне 2 марта прошел неформальный европейский саммит для обсуждения ситуации на Украине и коллективной безопасности, после которого Стармер заявил, что будет сделано все возможное, чтобы создать коалицию тех, кто хочет защитить сделку по Украине и гарантировать мир. Позже агентство Bloomberg передало, что Великобритания и Франция в ближайшие дни планируют представить президенту США Дональду Трампу группу стран "Европа-плюс", которая будет готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине.
Пресс-бюро Службы внешней разведки России ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Киева развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Ульянов назвал разговоры о миротворцах на Украине "театральной постановкой"
14 марта, 02:26
 
В миреУкраинаРоссияВеликобританияМаргарита СимоньянАлександр ПушкинКир СтармерЕвросоюзСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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