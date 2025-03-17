Симоньян прокомментировала планы отправить миротворцев на Украину
Симоньян ответила цитатой Пушкина на планы отправить миротворцев на Украину
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" прокомментировала планы некоторых стран ЕС направить "миротворцев" на Украину цитатой из стихотворения Александра Пушкина "Клеветникам России".
Газета The Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве в январе сообщила, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском идею отправки военных на территорию постсоветсткой республики.
В Лондоне 2 марта прошел неформальный европейский саммит для обсуждения ситуации на Украине и коллективной безопасности, после которого Стармер заявил, что будет сделано все возможное, чтобы создать коалицию тех, кто хочет защитить сделку по Украине и гарантировать мир. Позже агентство Bloomberg передало, что Великобритания и Франция в ближайшие дни планируют представить президенту США Дональду Трампу группу стран "Европа-плюс", которая будет готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине.
Пресс-бюро Службы внешней разведки России ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Киева развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".