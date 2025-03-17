https://ria.ru/20250317/simonjan-2005398218.html

Симоньян прокомментировала планы отправить миротворцев на Украину

Симоньян прокомментировала планы отправить миротворцев на Украину - РИА Новости, 17.03.2025

Симоньян прокомментировала планы отправить миротворцев на Украину

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T01:17:00+03:00

2025-03-17T01:17:00+03:00

2025-03-17T02:22:00+03:00

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Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" прокомментировала планы некоторых стран ЕС направить "миротворцев" на Украину цитатой из стихотворения Александра Пушкина "Клеветникам России"."Что нам в этой ситуации остается сказать? Нам в итоге остается процитировать нашего великого Пушкина. "Так высылайте ж к нам, витии, своих озлобленных сынов: есть место им в полях России, среди нечуждых им гробов", — сказала она.Газета The Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве в январе сообщила, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском идею отправки военных на территорию постсоветсткой республики. В Лондоне 2 марта прошел неформальный европейский саммит для обсуждения ситуации на Украине и коллективной безопасности, после которого Стармер заявил, что будет сделано все возможное, чтобы создать коалицию тех, кто хочет защитить сделку по Украине и гарантировать мир. Позже агентство Bloomberg передало, что Великобритания и Франция в ближайшие дни планируют представить президенту США Дональду Трампу группу стран "Европа-плюс", которая будет готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине. Пресс-бюро Службы внешней разведки России ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Киева развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".

https://ria.ru/20250317/politika-2005397855.html

https://ria.ru/20250314/ulyanov-2004896125.html

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Дарья Буймова

в мире, украина, россия, великобритания, маргарита симоньян, александр пушкин, кир стармер, евросоюз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)