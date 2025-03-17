https://ria.ru/20250317/simonjan-2005398058.html

Симоньян рассказала, что ее изумляет в гимне Украины

Симоньян рассказала, что ее изумляет в гимне Украины - РИА Новости, 17.03.2025

Симоньян рассказала, что ее изумляет в гимне Украины

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на... РИА Новости, 17.03.2025

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ВЛАДИВОСТОК/ЧЕЛЯБИНСК, 17 мар — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1", что ее всегда изумляли слова в гимне Украины о том, что страна еще не умерла."И тогда мы возвращаемся к гимну Украины, который меня всегда изумлял. Гимн Украины, как мы знаем, начинается со слов "Ще не вмерла Украина". Вот вы представляете, чтобы гимн России начинался со слов "еще не умерла Россия"? Это вызывало бы недоумение, что, дескать, значит — "еще не умерла", а что, собирается? Что, при смерти? "Ще не вмерла" это относится к тем, кто при смерти, а это их государственный гимн. И значит, дальше у них там, что — будем биться и умрем <...>. То есть, гимн Украины начинается словами, что они еще не умерли, а заканчивается словами, что они умрут. Поразительно, ну, правда же?" — отметила она. Медиаменеджер отметила подобное сходство с гимном другой европейской страны."Поразительно, но точно так же начинается гимн, как бы вы думали, какой страны? Польши. <...> Так же начинается гимн Польши, что еще не умерла Польша, но тоже уже готовится. И дальше, в гимне Польши <...> есть слова, которые я до сих пор не понимаю. Это самооговор или самоприговор? Внимание: "дал нам пример Бонапарт, как нам нужно побеждать" <...> Просто офигеть, как победил Бонапарт в конечном итоге", — сказала Симоньян.Как все было на самом деле "тоже можно напомнить", добавила она.

https://ria.ru/20250317/simonjan-2005398218.html

https://ria.ru/20241214/simonyan-1989260552.html

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польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, польша, россия, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), в мире