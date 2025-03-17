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Симоньян рассказала, что ее изумляет в гимне Украины - РИА Новости, 17.03.2025
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01:17 17.03.2025 (обновлено: 10:22 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/simonjan-2005398058.html
Симоньян рассказала, что ее изумляет в гимне Украины
Симоньян рассказала, что ее изумляет в гимне Украины - РИА Новости, 17.03.2025
Симоньян рассказала, что ее изумляет в гимне Украины
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T01:17:00+03:00
2025-03-17T10:22:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК/ЧЕЛЯБИНСК, 17 мар — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1", что ее всегда изумляли слова в гимне Украины о том, что страна еще не умерла."И тогда мы возвращаемся к гимну Украины, который меня всегда изумлял. Гимн Украины, как мы знаем, начинается со слов "Ще не вмерла Украина". Вот вы представляете, чтобы гимн России начинался со слов "еще не умерла Россия"? Это вызывало бы недоумение, что, дескать, значит — "еще не умерла", а что, собирается? Что, при смерти? "Ще не вмерла" это относится к тем, кто при смерти, а это их государственный гимн. И значит, дальше у них там, что — будем биться и умрем &lt;...&gt;. То есть, гимн Украины начинается словами, что они еще не умерли, а заканчивается словами, что они умрут. Поразительно, ну, правда же?" — отметила она. Медиаменеджер отметила подобное сходство с гимном другой европейской страны."Поразительно, но точно так же начинается гимн, как бы вы думали, какой страны? Польши. &lt;...&gt; Так же начинается гимн Польши, что еще не умерла Польша, но тоже уже готовится. И дальше, в гимне Польши &lt;...&gt; есть слова, которые я до сих пор не понимаю. Это самооговор или самоприговор? Внимание: "дал нам пример Бонапарт, как нам нужно побеждать" &lt;...&gt; Просто офигеть, как победил Бонапарт в конечном итоге", — сказала Симоньян.Как все было на самом деле "тоже можно напомнить", добавила она.
https://ria.ru/20250317/simonjan-2005398218.html
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украина, польша, россия, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), в мире
Украина, Польша, Россия, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев (телеведущий), В мире
Симоньян рассказала, что ее изумляет в гимне Украины

Симоньян всегда изумлялась словам гимна Украины о том, что страна еще не умерла

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК/ЧЕЛЯБИНСК, 17 мар — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1", что ее всегда изумляли слова в гимне Украины о том, что страна еще не умерла.
"И тогда мы возвращаемся к гимну Украины, который меня всегда изумлял. Гимн Украины, как мы знаем, начинается со слов "Ще не вмерла Украина". Вот вы представляете, чтобы гимн России начинался со слов "еще не умерла Россия"? Это вызывало бы недоумение, что, дескать, значит — "еще не умерла", а что, собирается? Что, при смерти? "Ще не вмерла" это относится к тем, кто при смерти, а это их государственный гимн. И значит, дальше у них там, что — будем биться и умрем <...>. То есть, гимн Украины начинается словами, что они еще не умерли, а заканчивается словами, что они умрут. Поразительно, ну, правда же?" — отметила она.
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Медиаменеджер отметила подобное сходство с гимном другой европейской страны.
"Поразительно, но точно так же начинается гимн, как бы вы думали, какой страны? Польши. <...> Так же начинается гимн Польши, что еще не умерла Польша, но тоже уже готовится. И дальше, в гимне Польши <...> есть слова, которые я до сих пор не понимаю. Это самооговор или самоприговор? Внимание: "дал нам пример Бонапарт, как нам нужно побеждать" <...> Просто офигеть, как победил Бонапарт в конечном итоге", — сказала Симоньян.
Как все было на самом деле "тоже можно напомнить", добавила она.
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