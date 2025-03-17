"Враги Украины". В Раде поставили на место Сибигу после его заявления
Нардеп Дмитрук назвал Сибигу врагом Украины после его слов о вступлении в НАТО
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Андрей Сибига . Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук осудил в своем Telegram-канале заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги о том, что вступление в НАТО не может быть снято с повестки дня.
Депутат отметил, что одной из причин конфликта стала именно деятельность североатлантического альянса.
Депутат отметил, что одной из причин конфликта стала именно деятельность североатлантического альянса.
"Попросту НАТО использовало Украину как инструмент для достижения своих целей ценой жизней украинцев! И сейчас Сибига заявляет, что мы хотим в НАТО. Абсолютно аморальные уроды и враги Украины!" — добавил он.
В интервью РБК-Украины Сибига заявил, что на сегодня нет консенсуса среди партнеров относительно членства Киева в альянсе, но этот путь зафиксирован в Конституции страны.
На прошлой неделе генсек альянса Марк Рютте заявил, что вступление Украины в НАТО больше не стоит на повестке дня.
Президент Владимир Путин не раз отмечал, что возможное членство Киева в военном блоке — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в военный блок стали одной из причин начала специальной военной операции.
В интервью РБК-Украины Сибига заявил, что на сегодня нет консенсуса среди партнеров относительно членства Киева в альянсе, но этот путь зафиксирован в Конституции страны.
На прошлой неделе генсек альянса Марк Рютте заявил, что вступление Украины в НАТО больше не стоит на повестке дня.
Президент Владимир Путин не раз отмечал, что возможное членство Киева в военном блоке — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в военный блок стали одной из причин начала специальной военной операции.