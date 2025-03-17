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"Враги Украины". В Раде поставили на место Сибигу после его заявления - РИА Новости, 17.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:07 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/sibiga-2005494482.html
"Враги Украины". В Раде поставили на место Сибигу после его заявления
"Враги Украины". В Раде поставили на место Сибигу после его заявления - РИА Новости, 17.03.2025
"Враги Украины". В Раде поставили на место Сибигу после его заявления
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук осудил в своем Telegram-канале заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги о том, что вступление в НАТО не может быть снято с РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T14:07:00+03:00
2025-03-17T14:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
андрей сибига
нато
верховная рада украины
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук осудил в своем Telegram-канале заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги о том, что вступление в НАТО не может быть снято с повестки дня. Депутат отметил, что одной из причин конфликта стала именно деятельность североатлантического альянса. "Попросту НАТО использовало Украину как инструмент для достижения своих целей ценой жизней украинцев! И сейчас Сибига заявляет, что мы хотим в НАТО. Абсолютно аморальные уроды и враги Украины!" — добавил он. В интервью РБК-Украины Сибига заявил, что на сегодня нет консенсуса среди партнеров относительно членства Киева в альянсе, но этот путь зафиксирован в Конституции страны. На прошлой неделе генсек альянса Марк Рютте заявил, что вступление Украины в НАТО больше не стоит на повестке дня. Президент Владимир Путин не раз отмечал, что возможное членство Киева в военном блоке — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в военный блок стали одной из причин начала специальной военной операции.
https://ria.ru/20250317/dubinskiy-2005438165.html
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в мире, украина, андрей сибига, нато, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Андрей Сибига, НАТО, Верховная Рада Украины
"Враги Украины". В Раде поставили на место Сибигу после его заявления

Нардеп Дмитрук назвал Сибигу врагом Украины после его слов о вступлении в НАТО

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Андрей Сибига
Андрей Сибига - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Андрей Сибига . Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук осудил в своем Telegram-канале заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги о том, что вступление в НАТО не может быть снято с повестки дня.

Депутат отметил, что одной из причин конфликта стала именно деятельность североатлантического альянса.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
"Ответ на перемирие". В Раде забили тревогу из-за решения Зеленского
10:38
"Попросту НАТО использовало Украину как инструмент для достижения своих целей ценой жизней украинцев! И сейчас Сибига заявляет, что мы хотим в НАТО. Абсолютно аморальные уроды и враги Украины!" — добавил он.

В интервью РБК-Украины Сибига заявил, что на сегодня нет консенсуса среди партнеров относительно членства Киева в альянсе, но этот путь зафиксирован в Конституции страны.

На прошлой неделе генсек альянса Марк Рютте заявил, что вступление Украины в НАТО больше не стоит на повестке дня.

Президент Владимир Путин не раз отмечал, что возможное членство Киева в военном блоке — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в военный блок стали одной из причин начала специальной военной операции.
Андрей Сибига - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Глава МИД Украины поставил три ультиматума по переговорам
11:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАндрей СибигаНАТОВерховная Рада Украины
 
 
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