https://ria.ru/20250317/sibiga-2005494482.html

"Враги Украины". В Раде поставили на место Сибигу после его заявления

"Враги Украины". В Раде поставили на место Сибигу после его заявления - РИА Новости, 17.03.2025

"Враги Украины". В Раде поставили на место Сибигу после его заявления

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук осудил в своем Telegram-канале заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги о том, что вступление в НАТО не может быть снято с РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T14:07:00+03:00

2025-03-17T14:07:00+03:00

2025-03-17T14:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

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андрей сибига

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук осудил в своем Telegram-канале заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги о том, что вступление в НАТО не может быть снято с повестки дня. Депутат отметил, что одной из причин конфликта стала именно деятельность североатлантического альянса. "Попросту НАТО использовало Украину как инструмент для достижения своих целей ценой жизней украинцев! И сейчас Сибига заявляет, что мы хотим в НАТО. Абсолютно аморальные уроды и враги Украины!" — добавил он. В интервью РБК-Украины Сибига заявил, что на сегодня нет консенсуса среди партнеров относительно членства Киева в альянсе, но этот путь зафиксирован в Конституции страны. На прошлой неделе генсек альянса Марк Рютте заявил, что вступление Украины в НАТО больше не стоит на повестке дня. Президент Владимир Путин не раз отмечал, что возможное членство Киева в военном блоке — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в военный блок стали одной из причин начала специальной военной операции.

https://ria.ru/20250317/dubinskiy-2005438165.html

https://ria.ru/20250317/ukraina-2005452540.html

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в мире, украина, андрей сибига, нато, верховная рада украины