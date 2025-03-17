https://ria.ru/20250317/shpion-2005463772.html
В Херсонской области задержали украинского шпиона
В Херсонской области задержали украинского шпиона - РИА Новости, 17.03.2025
В Херсонской области задержали украинского шпиона
Силовики задержали жителя Херсонской области, передававшего Украине сведения о местах дислокации российских военнослужащих, возбуждено дело о госизмене,... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T12:18:00+03:00
2025-03-17T12:18:00+03:00
2025-03-17T12:28:00+03:00
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происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 17 мар - РИА Новости. Силовики задержали жителя Херсонской области, передававшего Украине сведения о местах дислокации российских военнослужащих, возбуждено дело о госизмене, сообщили журналистам в управлении ФСБ России по Херсонской области. "УФСБ России по Херсонской области пресечена противоправная деятельность гражданина России, 1978 года рождения, жителя Херсонской области, причастного к передаче сведений спецслужбам Украины… Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК России "Государственная измена". Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в ведомстве. Установлено, что подозреваемый в октябре 2023 года осуществил сбор и передачу через свою родственницу, поддерживающую контакт с представителями спецслужб Украины, сведений о местах дислокации военнослужащих ВС РФ на территории Херсонской области.
https://ria.ru/20250312/peterburg-2004491707.html
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херсонская область , россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Херсонская область , Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
В Херсонской области задержали украинского шпиона
Сотрудники ФСБ задержали в Херсонской области украинского шпиона