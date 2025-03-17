https://ria.ru/20250317/serbiya-2005554033.html

Вучевич: слухами о применении звуковой пушки могут заняться ФСБ и ФБР

Вучевич: слухами о применении звуковой пушки могут заняться ФСБ и ФБР - РИА Новости, 17.03.2025

Вучевич: слухами о применении звуковой пушки могут заняться ФСБ и ФБР

Власти Сербии готовы привлечь к расследованию обвинений в применении звуковой пушки на протесте 15 марта ФСБ и ФБР и провести международное расследование,... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T18:02:00+03:00

2025-03-17T18:02:00+03:00

2025-03-17T20:51:00+03:00

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БЕЛГРАД, 17 мар - РИА Новости. Власти Сербии готовы привлечь к расследованию обвинений в применении звуковой пушки на протесте 15 марта ФСБ и ФБР и провести международное расследование, заявил сербский премьер Милош Вучевич. Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что методы киевского "майдана" 2014 года в Сербии не пройдут и обвинил оппонентов в распространении дезинформации о применении на протесте 15 марта властями звуковой пушки. "Не отдан приказ на применение даже дубинки. Никаких акций полиции по отношению к кому-либо не было. Думаю, что сербская полиция показала, как контролировать собрание с таким числом людей, не применяя силу... Чтобы прекратилась канонада лжи, правительство готово направить приглашение ФБР и ФСБ, чтобы прибыли и провели расследование," - заявил Вучевич на брифинге в понедельник, трансляцию вело агентство Танюг. Премьер Сербии добавил, что кабмин готов к "международному расследованию, чтобы лучшие специалисты прибыли и проверили", что все обвинения в применении силы и спецсредств со стороны сербских властей 15 марта ложные и злонамеренные. Бывший начальник генштаба Сербии и один из лидеров оппозиции Здравко Понош ранее написал в соцсетях, что вечером во время 15 минут молчания в честь 15 погибших при обрушении 1 ноября 2024 года навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде полиция применила звуковую установку. В тишине на улице Краля Милана возник шум, который обеспокоил демонстрантов, причины его неизвестны. Видео резко разбегающихся в стороны демонстрантов и предположения о причинах паники заполонили соцсети. МВД Сербии и министерство обороны ранее официально и категорически опровергли обвинения оппозиции в применении "звуковой пушки" против демонстрантов в Белграде в субботу. Вучич на заседании кабмина в воскресенье призвал министра юстиции Майю Попович выяснить, кто распространяет обвинения в применении властями "звуковой пушки", прокуратура предписала МВД провести следствие. В ночь на воскресенье Вучич сообщил, что в ходе протестов получили травмы 56 человек, а 22 были задержаны за нарушение общественного порядка. Ранее пресс-служба МВД Сербии указала, что в протесте студентов и сторонников оппозиции в субботу в Белграде участвовали 107 тысяч человек, значимых инцидентов не было. У здания городского собрания Белграда через дорогу расположилась бригада полиции в тяжелой экипировке, в ее сторону было ранее брошено несколько предметов, неизвестные, многие из которых были в капюшонах и масках, также зажигали фаеры и выкрикивали оскорбления. Протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции ранее призвали участников массовой несогласованной властями акции в субботу у здания Скупщины (парламента) избегать любых конфликтов, не употреблять алкоголь и не приносить пиротехнические средства. В Сербии четыре месяца продолжаются протесты студентов и сторонников оппозиции после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года. В соцсетях студенческих и оппозиционных групп суббота была объявлена "Днем Д", активистов ехали и шли группами пешком в Белград из других городов на протестную акцию. Посольство России, диппредставительство США и другие дипмиссии предупредили своих граждан об осторожности во время массовой протестной акции и порекомендовали избегать мест массового скопления людей.

https://ria.ru/20250317/serbija-2005535445.html

https://ria.ru/20250317/prichina-2005473211.html

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в мире, сербия, александр вучич, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), фбр