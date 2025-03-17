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Сербия не свернула ни одного проекта с Россией, заявил посол в Белграде - РИА Новости, 17.03.2025
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13:50 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/serbiya-2005491448.html
Сербия не свернула ни одного проекта с Россией, заявил посол в Белграде
Сербия не свернула ни одного проекта с Россией, заявил посол в Белграде - РИА Новости, 17.03.2025
Сербия не свернула ни одного проекта с Россией, заявил посол в Белграде
Ни один из совместных проектов России и Сербии не был свёрнут, несмотря на антироссийские санкции Европейского Союза, заявил посол России в Сербии Александр... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T13:50:00+03:00
2025-03-17T13:50:00+03:00
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александр боцан-харченко
евросоюз
санкции в отношении россии
реакция на санкции
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Ни один из совместных проектов России и Сербии не был свёрнут, несмотря на антироссийские санкции Европейского Союза, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко в эфире телеканала "Россия 24". "В конце ноября прошлого года было проведено масштабное заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, принят очень важный и развёрнутый документ, нацеленный на преодоление тех трудностей, которые объективно возникли в настоящее время, я подчёркиваю, объективно возникли как следствие в том числе антироссийских санкций ЕС", - заявил он.Посол добавил, что Сербия страна, которая находится внутри ЕС, поэтому те барьеры, которые были воздвигнуты, оказались достаточно серьёзными, хотя и преодолимыми. "Постепенно мы вышли на устойчивый товарооборот и продолжение реализации всех проектов, которые были начаты значительно раньше, ещё до начала СВО, до введения санкций. Ни один из проектов не свёрнут, несмотря на то что некоторые из них требуют солидной логистики, открытых каналов взаимодействия в Европе, но тем не менее мы сотрудничаем", - заключил он.
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сербия, россия, европа, александр боцан-харченко, евросоюз, санкции в отношении россии, реакция на санкции, экономика
Сербия, Россия, Европа, Александр Боцан-Харченко, Евросоюз, Санкции в отношении России, Реакция на санкции, Экономика
Сербия не свернула ни одного проекта с Россией, заявил посол в Белграде

Посол Боцан-Харченко: ни один из совместных проектов РФ и Сербии не был свёрнут

© Фото : Министерство иностранных дел РФПосол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко
Посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© Фото : Министерство иностранных дел РФ
Посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Ни один из совместных проектов России и Сербии не был свёрнут, несмотря на антироссийские санкции Европейского Союза, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко в эфире телеканала "Россия 24".
"В конце ноября прошлого года было проведено масштабное заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, принят очень важный и развёрнутый документ, нацеленный на преодоление тех трудностей, которые объективно возникли в настоящее время, я подчёркиваю, объективно возникли как следствие в том числе антироссийских санкций ЕС", - заявил он.
Посол добавил, что Сербия страна, которая находится внутри ЕС, поэтому те барьеры, которые были воздвигнуты, оказались достаточно серьёзными, хотя и преодолимыми.
"Постепенно мы вышли на устойчивый товарооборот и продолжение реализации всех проектов, которые были начаты значительно раньше, ещё до начала СВО, до введения санкций. Ни один из проектов не свёрнут, несмотря на то что некоторые из них требуют солидной логистики, открытых каналов взаимодействия в Европе, но тем не менее мы сотрудничаем", - заключил он.
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СербияРоссияЕвропаАлександр Боцан-ХарченкоЕвросоюзСанкции в отношении РоссииРеакция на санкцииЭкономика
 
 
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