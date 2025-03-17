https://ria.ru/20250317/serbiya-2005491448.html

Сербия не свернула ни одного проекта с Россией, заявил посол в Белграде

Сербия не свернула ни одного проекта с Россией, заявил посол в Белграде - РИА Новости, 17.03.2025

Сербия не свернула ни одного проекта с Россией, заявил посол в Белграде

Ни один из совместных проектов России и Сербии не был свёрнут, несмотря на антироссийские санкции Европейского Союза, заявил посол России в Сербии Александр... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T13:50:00+03:00

2025-03-17T13:50:00+03:00

2025-03-17T13:50:00+03:00

сербия

россия

европа

александр боцан-харченко

евросоюз

санкции в отношении россии

реакция на санкции

экономика

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Ни один из совместных проектов России и Сербии не был свёрнут, несмотря на антироссийские санкции Европейского Союза, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко в эфире телеканала "Россия 24". "В конце ноября прошлого года было проведено масштабное заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, принят очень важный и развёрнутый документ, нацеленный на преодоление тех трудностей, которые объективно возникли в настоящее время, я подчёркиваю, объективно возникли как следствие в том числе антироссийских санкций ЕС", - заявил он.Посол добавил, что Сербия страна, которая находится внутри ЕС, поэтому те барьеры, которые были воздвигнуты, оказались достаточно серьёзными, хотя и преодолимыми. "Постепенно мы вышли на устойчивый товарооборот и продолжение реализации всех проектов, которые были начаты значительно раньше, ещё до начала СВО, до введения санкций. Ни один из проектов не свёрнут, несмотря на то что некоторые из них требуют солидной логистики, открытых каналов взаимодействия в Европе, но тем не менее мы сотрудничаем", - заключил он.

https://ria.ru/20250308/belgrad-2003769994.html

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Ольга Фомченкова

сербия, россия, европа, александр боцан-харченко, евросоюз, санкции в отношении россии, реакция на санкции, экономика