https://ria.ru/20250317/serbiya-2005460649.html

Сербские власти предотвратили гражданскую войну, заявил российский посол

Сербские власти предотвратили гражданскую войну, заявил российский посол - РИА Новости, 17.03.2025

Сербские власти предотвратили гражданскую войну, заявил российский посол

Власти Сербии на фоне прошедшей акции протеста в Белграде предотвратили скатывание страны в острое гражданское противостояние, заявил посол РФ в Сербии... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T12:07:00+03:00

2025-03-17T12:07:00+03:00

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Власти Сербии на фоне прошедшей акции протеста в Белграде предотвратили скатывание страны в острое гражданское противостояние, заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.Ранее пресс-служба МВД Сербии сообщала, что в протесте студентов и сторонников оппозиции 15 марта в Белграде участвовали 107 тысяч человек. Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что в ходе протестов травмы получили 56 человек, а за нарушение общественного порядка задержаны 22 человека. Также были повреждены около 100 тракторов, которые пригнали в центр Белграда сторонники Вучича."Власти сохранили спокойствие. Власти, президент прежде всего, соответствующие службы, правительство предотвратили переход той черты, за которой начинается эскалация, за которой возможно кровопролитие и скатывание страны в острое гражданское кризисное противостояние", - сказал Боцан-Харченко в эфире телеканала "Россия 24".В Сербии четыре месяца продолжаются протесты студентов и сторонников оппозиции после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года.

https://ria.ru/20250317/serbiya-2005403539.html

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в мире, сербия, белград (город), александр боцан-харченко, александр вучич, россия