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Сербские власти предотвратили гражданскую войну, заявил российский посол - РИА Новости, 17.03.2025
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12:07 17.03.2025 (обновлено: 12:25 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/serbiya-2005460649.html
Сербские власти предотвратили гражданскую войну, заявил российский посол
Сербские власти предотвратили гражданскую войну, заявил российский посол - РИА Новости, 17.03.2025
Сербские власти предотвратили гражданскую войну, заявил российский посол
Власти Сербии на фоне прошедшей акции протеста в Белграде предотвратили скатывание страны в острое гражданское противостояние, заявил посол РФ в Сербии... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T12:07:00+03:00
2025-03-17T12:25:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Власти Сербии на фоне прошедшей акции протеста в Белграде предотвратили скатывание страны в острое гражданское противостояние, заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.Ранее пресс-служба МВД Сербии сообщала, что в протесте студентов и сторонников оппозиции 15 марта в Белграде участвовали 107 тысяч человек. Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что в ходе протестов травмы получили 56 человек, а за нарушение общественного порядка задержаны 22 человека. Также были повреждены около 100 тракторов, которые пригнали в центр Белграда сторонники Вучича."Власти сохранили спокойствие. Власти, президент прежде всего, соответствующие службы, правительство предотвратили переход той черты, за которой начинается эскалация, за которой возможно кровопролитие и скатывание страны в острое гражданское кризисное противостояние", - сказал Боцан-Харченко в эфире телеканала "Россия 24".В Сербии четыре месяца продолжаются протесты студентов и сторонников оппозиции после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года.
https://ria.ru/20250317/serbiya-2005403539.html
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в мире, сербия, белград (город), александр боцан-харченко, александр вучич, россия
В мире, Сербия, Белград (город), Александр Боцан-Харченко, Александр Вучич, Россия
Сербские власти предотвратили гражданскую войну, заявил российский посол

Посол РФ: сербские власти предотвратили скатывание страны в гражданскую войну

© Fotolia / Mikhail MarkovskiyВид на Белград, Сербия
Вид на Белград, Сербия - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© Fotolia / Mikhail Markovskiy
Вид на Белград, Сербия. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Власти Сербии на фоне прошедшей акции протеста в Белграде предотвратили скатывание страны в острое гражданское противостояние, заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.
Ранее пресс-служба МВД Сербии сообщала, что в протесте студентов и сторонников оппозиции 15 марта в Белграде участвовали 107 тысяч человек. Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что в ходе протестов травмы получили 56 человек, а за нарушение общественного порядка задержаны 22 человека. Также были повреждены около 100 тракторов, которые пригнали в центр Белграда сторонники Вучича.
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03:37
"Власти сохранили спокойствие. Власти, президент прежде всего, соответствующие службы, правительство предотвратили переход той черты, за которой начинается эскалация, за которой возможно кровопролитие и скатывание страны в острое гражданское кризисное противостояние", - сказал Боцан-Харченко в эфире телеканала "Россия 24".
В Сербии четыре месяца продолжаются протесты студентов и сторонников оппозиции после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года.
Акция протеста в Белграде - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Протесты в Сербии должны решиться диалогом, заявил посол в Белграде
12:16
 
В миреСербияБелград (город)Александр Боцан-ХарченкоАлександр ВучичРоссия
 
 
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