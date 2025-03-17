Сербия пригласит ФСБ и ФБР для расследования обвинений по звуковой пушке
Сербия пригласит ФСБ и ФБР расследовать обвинения в применении звуковой пушки
Акция протеста в Белграде. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 17 мар - РИА Новости. Власти Сербии во вторник направят приглашение ФСБ и ФБР к расследованию обвинений в применении звуковой пушки на протесте 15 марта, заявил сербский президент Александр Вучич.
Президент Сербии ранее заявил, что методы киевского "майдана" 2014 года в Сербии не пройдут и обвинил оппонентов в распространении дезинформации о применении на протесте 15 марта властями звуковой пушки. Премьер Сербии Милош Вучевич указал в понедельник, что кабмин готов пригласить ФБР и ФСБ к "международному расследованию, чтобы лучшие специалисты прибыли и проверили", что все обвинения в применении силы и спецсредств со стороны сербских властей 15 марта ложные и злонамеренные.
"Полицейские силы были настолько терпеливы, насилие происходило только между ними (протестующими - ред.), и тогда давай выдумывать что-то, чтобы обвинить "террориста" Вучича. Горжусь тем, что за 12-13 лет, сколько мы у власти, мы не употребили силу… Те (политические оппоненты - ред), кто взывает к госорганам, сейчас не признают госструктуры. Больше им не важно, что говорят МВД, Агентство безопасности и информации (БИА, контрразведка), их это не волнует. Верю, что завтра будет направлено письмо-приглашение ФСБ и ФБР", - цитирует Вучича портал издания "Вечерне новости".
Бывший начальник генштаба Сербии и один из лидеров оппозиции Здравко Понош ранее написал в соцсетях, что вечером во время 15 минут молчания в честь 15 погибших при обрушении 1 ноября 2024 года навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде полиция применила звуковую установку. В тишине на улице Краля Милана возник шум, который обеспокоил демонстрантов, причины его неизвестны. Видео резко разбегающихся в стороны демонстрантов и предположения о причинах паники заполонили соцсети.
МВД Сербии, министерство обороны и БИА ранее официально и категорически опровергли обвинения оппозиции в применении "звуковой пушки" против демонстрантов в Белграде в субботу. Вучич на заседании кабмина в воскресенье призвал министра юстиции Майю Попович выяснить, кто распространяет обвинения в применении властями "звуковой пушки", прокуратура предписала МВД провести следствие.
В ночь на воскресенье Вучич сообщил, что в ходе протестов получили травмы 56 человек, а 22 были задержаны за нарушение общественного порядка. Ранее пресс-служба МВД Сербии указала, что в протесте студентов и сторонников оппозиции в субботу в Белграде участвовали 107 тысяч человек, значимых инцидентов не было.
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