В Сербии опровергли сообщения о применении "звуковой пушки" на протесте
Агентство безопасности Сербии опровергло сообщения оппозиции о звуковой пушке
Акция протеста в Белграде
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БЕЛГРАД, 17 мар - РИА Новости. Агентство безопасности и информации Сербии опровергло сообщения об использовании "звуковой пушки" на акции протеста 15 марта.
"В связи с ложными сообщениями со стороны (оппозиционного лидера - ред.) Мирослава Алексича... агентство сообщает, что никто не применял такое средство", - сообщает пресс-служба Агентства безопасности и информации Сербии.
Подчеркивается, что названная спецслужба никогда не имела и даже временно не располагала такой установкой.
Власти Сербии готовы привлечь к расследованию обвинений в применении звуковой пушки на протесте 15 марта ФСБ и ФБР и провести международное расследование, заявил в понедельник сербский премьер Милош Вучевич. Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что методы киевского майдана 2014 года в Сербии не пройдут и обвинил оппонентов в распространении дезинформации о применении на протесте 15 марта властями звуковой пушки. Премьер Сербии добавил, что кабмин готов к "международному расследованию, чтобы лучшие специалисты прибыли и проверили", что все обвинения в применении силы и спецсредств со стороны сербских властей 15 марта ложные и злонамеренные.
Бывший начальник генштаба Сербии и один из лидеров оппозиции Здравко Понош ранее написал в соцсетях, что вечером во время 15 минут молчания в честь 15 погибших при обрушении 1 ноября 2024 года навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде полиция применила звуковую установку. В тишине на улице Краля Милана возник шум, который обеспокоил демонстрантов, причины его неизвестны. Видео резко разбегающихся в стороны демонстрантов и предположения о причинах паники заполонили соцсети.