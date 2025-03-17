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В Сербии опровергли сообщения о применении "звуковой пушки" на протесте - РИА Новости, 17.03.2025
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16:56 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/serbija-2005535445.html
В Сербии опровергли сообщения о применении "звуковой пушки" на протесте
В Сербии опровергли сообщения о применении "звуковой пушки" на протесте - РИА Новости, 17.03.2025
В Сербии опровергли сообщения о применении "звуковой пушки" на протесте
Агентство безопасности и информации Сербии опровергло сообщения об использовании "звуковой пушки" на акции протеста 15 марта. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T16:56:00+03:00
2025-03-17T16:56:00+03:00
в мире
сербия
милош вучевич
александр вучич
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
фбр
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БЕЛГРАД, 17 мар - РИА Новости. Агентство безопасности и информации Сербии опровергло сообщения об использовании "звуковой пушки" на акции протеста 15 марта. "В связи с ложными сообщениями со стороны (оппозиционного лидера - ред.) Мирослава Алексича... агентство сообщает, что никто не применял такое средство", - сообщает пресс-служба Агентства безопасности и информации Сербии. Подчеркивается, что названная спецслужба никогда не имела и даже временно не располагала такой установкой. Власти Сербии готовы привлечь к расследованию обвинений в применении звуковой пушки на протесте 15 марта ФСБ и ФБР и провести международное расследование, заявил в понедельник сербский премьер Милош Вучевич. Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что методы киевского майдана 2014 года в Сербии не пройдут и обвинил оппонентов в распространении дезинформации о применении на протесте 15 марта властями звуковой пушки. Премьер Сербии добавил, что кабмин готов к "международному расследованию, чтобы лучшие специалисты прибыли и проверили", что все обвинения в применении силы и спецсредств со стороны сербских властей 15 марта ложные и злонамеренные. Бывший начальник генштаба Сербии и один из лидеров оппозиции Здравко Понош ранее написал в соцсетях, что вечером во время 15 минут молчания в честь 15 погибших при обрушении 1 ноября 2024 года навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде полиция применила звуковую установку. В тишине на улице Краля Милана возник шум, который обеспокоил демонстрантов, причины его неизвестны. Видео резко разбегающихся в стороны демонстрантов и предположения о причинах паники заполонили соцсети.
https://ria.ru/20250317/prichina-2005473211.html
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в мире, сербия, милош вучевич, александр вучич, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), фбр, беспорядки в белграде
В мире, Сербия, Милош Вучевич, Александр Вучич, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), ФБР, Беспорядки в Белграде
В Сербии опровергли сообщения о применении "звуковой пушки" на протесте

Агентство безопасности Сербии опровергло сообщения оппозиции о звуковой пушке

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАкция протеста в Белграде
Акция протеста в Белграде - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
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БЕЛГРАД, 17 мар - РИА Новости. Агентство безопасности и информации Сербии опровергло сообщения об использовании "звуковой пушки" на акции протеста 15 марта.
"В связи с ложными сообщениями со стороны (оппозиционного лидера - ред.) Мирослава Алексича... агентство сообщает, что никто не применял такое средство", - сообщает пресс-служба Агентства безопасности и информации Сербии.
Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Посол в Белграде раскрыл причины протестов в Сербии
Вчера, 12:56
Подчеркивается, что названная спецслужба никогда не имела и даже временно не располагала такой установкой.
Власти Сербии готовы привлечь к расследованию обвинений в применении звуковой пушки на протесте 15 марта ФСБ и ФБР и провести международное расследование, заявил в понедельник сербский премьер Милош Вучевич. Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что методы киевского майдана 2014 года в Сербии не пройдут и обвинил оппонентов в распространении дезинформации о применении на протесте 15 марта властями звуковой пушки. Премьер Сербии добавил, что кабмин готов к "международному расследованию, чтобы лучшие специалисты прибыли и проверили", что все обвинения в применении силы и спецсредств со стороны сербских властей 15 марта ложные и злонамеренные.
Бывший начальник генштаба Сербии и один из лидеров оппозиции Здравко Понош ранее написал в соцсетях, что вечером во время 15 минут молчания в честь 15 погибших при обрушении 1 ноября 2024 года навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде полиция применила звуковую установку. В тишине на улице Краля Милана возник шум, который обеспокоил демонстрантов, причины его неизвестны. Видео резко разбегающихся в стороны демонстрантов и предположения о причинах паники заполонили соцсети.
Протесты в Белграде - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Сербский депутат предупредил о последствиях протестов в Белграде
Вчера, 09:45
 
В миреСербияМилош ВучевичАлександр ВучичФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ФБРБеспорядки в Белграде
 
 
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